Волк в Шотландии
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Сергей Ермаков Опубликована сегодня в 18:34

Забудьте про "альфа-волка": ученый раскрыл правду о жизни волчьей стаи

Волки внутри семейной группы проявляют заботу и сотрудничают

Представление об "альфа-волке" как о жестоком и властном лидере, доминирующем над другими членами стаи, укоренилось в массовой культуре. Образ грозного самца вдохновил на создание множества произведений, а термин "альфа-самец" стал использоваться для описания властных мужчин в человеческом обществе.

Реальность волчьей жизни: семья, а не борьба за власть

Как утверждают ученые, изучающие волков, реальность гораздо сложнее и интереснее. В интервью порталу A-Z Animals эксперт по волкам Оливер Старр развеял миф об "альфа-самцах", объяснив, что он основан на устаревших наблюдениях за животными в неволе.

Волчья стая — это семья

По словам Старра, волчья стая в дикой природе — это, прежде всего, семья. "Вожаки" — это обычно родители, а остальные члены стаи — их потомки. Они заботятся о благополучии друг друга и понимают, что сила стаи зависит от сотрудничества. Именно поэтому Старр предпочитает термин "семейная группа", который, по его мнению, точнее отражает суть отношений между волками.

Сотрудничество и забота, а не жестокость

Внутри семейной группы конфликты возникают крайне редко. Территориальные споры происходят лишь между разными семьями в борьбе за лучшие охотничьи угодья. Волки, как и люди, проявляют заботу, сотрудничают, общаются и учатся в семье. Именно поэтому собаки, произошедшие от волков, так хорошо адаптировались к жизни рядом с человеком.

