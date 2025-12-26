Съездила в Александрию — и поняла, почему её называют средиземноморской мечтой Египта

Александрия — город, который всегда жил на стыке миров: здесь Египет выходит к Средиземному морю, а античное наследие соседствует с османскими кварталами и современной культурой. Его основал Александр Македонский, увидев потенциал глубоких гаваней, и со временем город стал одним из главных портов региона. Сегодня Александрия остаётся атмосферным направлением, где можно почувствовать средиземноморский ритм, увидеть следы разных эпох и устроить путешествие без спешки. Об этом сообщает Lonely Planet.

Морская Александрия: гавань, форт и прогулки по Корнишу

Начать знакомство лучше всего с района Рас-эль-Тин — полуострова между восточной и западной гаванями. Здесь стоит форт Кайтбей, построенный в 1477 году на месте легендарного маяка Фарос, одного из Семи чудес света. Крепость восстановили после повреждений XIX века, а с её стен открываются лучшие виды на бухту и город. До форта удобно добираться пешком по набережной Корниш, а также на трамвае или микроавтобусе, что делает маршрут простым даже для первого визита.

Гастрономический маршрут: рынок, уличная еда и десерты

Один из самых живых способов прочувствовать Александрию — отправиться в гастротур. Обычно всё начинается на рыбном рынке, где можно увидеть утренний улов и то, как местные выбирают лучшие морепродукты. Дальше путь ведёт в квартал Анфуши за кебдой эскандарани — печенью, обжаренной с чесноком и специями, которую подают в мягком хлебе. В программу часто включают и местную версию кушари, где паста, рис, чечевица и нут соединяются с томатным соусом и жареным луком. Завершить прогулку приятно чашкой кофе и традиционным омм али — нежным египетским хлебным пудингом.

Османские кварталы, музеи и наследие разных культур

Районы Анфуши и Бахари сохраняют характер старой Александрии: узкие улицы, рыбные рестораны и мечети, которые напоминают о периоде Османской империи. Среди самых известных — мечеть Абу Аббаса аль-Мурси, современное здание которой возвели в 1945 году над древним мавзолеем святого. Вне молитвенных дней здесь можно рассмотреть интерьер с высоким куполом, колоннами и тонкой резьбой.

Если хочется глубже погрузиться в историю, стоит выделить время для Греко-римского музея с коллекциями эпохи эллинизма и римского владычества. Для понимания "римского слоя" города подходит комплекс Ком-эль-Дикка с единственным сохранившимся в Египте римским театром и остатками бань и вилл. Ещё одна важная точка — катакомбы Ком-эль-Шокафа: это крупнейшее римское захоронение страны, где смешались египетские, греческие и римские традиции.

В культурной мозаике Александрии заметное место занимают христианские памятники — например, коптский собор Святого Марка, связанный с легендой о погребении апостола. Любителям современного города стоит заглянуть в Библиотеку Александрина, открытую в 2002 году как символ возрождения знаменитой древней библиотеки: внутри работают музеи, а по зданию проводят бесплатные экскурсии. Завершить маршрут можно в садах Монтаза или в Королевском музее ювелирных изделий, где в бывшей вилле принцессы Фатмы аль-Захры хранятся украшения и предметы роскоши эпохи египетской монархии.

Александрия хороша тем, что даёт сразу несколько впечатлений: морской город для прогулок, музей под открытым небом и место, где история ощущается не только в руинах, но и в живых кварталах. Здесь легко составить насыщенный маршрут на пару дней — с крепостями, рынками, религиозной архитектурой и современными культурными площадками, не теряя ощущения отдыха у моря.