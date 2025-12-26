Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Александрия
Александрия
© commons.wikimedia.org by Vyacheslav Argenberg is licensed under CC BY 4.0
Главная / Туризм
Елена Кузнецова Опубликована сегодня в 5:36

Съездила в Александрию — и поняла, почему её называют средиземноморской мечтой Египта

Район Рас-эль-Тин в Александрии соединяет восточную и западную гавани — Lonely Planet

Александрия — город, который всегда жил на стыке миров: здесь Египет выходит к Средиземному морю, а античное наследие соседствует с османскими кварталами и современной культурой. Его основал Александр Македонский, увидев потенциал глубоких гаваней, и со временем город стал одним из главных портов региона. Сегодня Александрия остаётся атмосферным направлением, где можно почувствовать средиземноморский ритм, увидеть следы разных эпох и устроить путешествие без спешки. Об этом сообщает Lonely Planet.

Морская Александрия: гавань, форт и прогулки по Корнишу

Начать знакомство лучше всего с района Рас-эль-Тин — полуострова между восточной и западной гаванями. Здесь стоит форт Кайтбей, построенный в 1477 году на месте легендарного маяка Фарос, одного из Семи чудес света. Крепость восстановили после повреждений XIX века, а с её стен открываются лучшие виды на бухту и город. До форта удобно добираться пешком по набережной Корниш, а также на трамвае или микроавтобусе, что делает маршрут простым даже для первого визита.

Гастрономический маршрут: рынок, уличная еда и десерты

Один из самых живых способов прочувствовать Александрию — отправиться в гастротур. Обычно всё начинается на рыбном рынке, где можно увидеть утренний улов и то, как местные выбирают лучшие морепродукты. Дальше путь ведёт в квартал Анфуши за кебдой эскандарани — печенью, обжаренной с чесноком и специями, которую подают в мягком хлебе. В программу часто включают и местную версию кушари, где паста, рис, чечевица и нут соединяются с томатным соусом и жареным луком. Завершить прогулку приятно чашкой кофе и традиционным омм али — нежным египетским хлебным пудингом.

Османские кварталы, музеи и наследие разных культур

Районы Анфуши и Бахари сохраняют характер старой Александрии: узкие улицы, рыбные рестораны и мечети, которые напоминают о периоде Османской империи. Среди самых известных — мечеть Абу Аббаса аль-Мурси, современное здание которой возвели в 1945 году над древним мавзолеем святого. Вне молитвенных дней здесь можно рассмотреть интерьер с высоким куполом, колоннами и тонкой резьбой.

Если хочется глубже погрузиться в историю, стоит выделить время для Греко-римского музея с коллекциями эпохи эллинизма и римского владычества. Для понимания "римского слоя" города подходит комплекс Ком-эль-Дикка с единственным сохранившимся в Египте римским театром и остатками бань и вилл. Ещё одна важная точка — катакомбы Ком-эль-Шокафа: это крупнейшее римское захоронение страны, где смешались египетские, греческие и римские традиции.

В культурной мозаике Александрии заметное место занимают христианские памятники — например, коптский собор Святого Марка, связанный с легендой о погребении апостола. Любителям современного города стоит заглянуть в Библиотеку Александрина, открытую в 2002 году как символ возрождения знаменитой древней библиотеки: внутри работают музеи, а по зданию проводят бесплатные экскурсии. Завершить маршрут можно в садах Монтаза или в Королевском музее ювелирных изделий, где в бывшей вилле принцессы Фатмы аль-Захры хранятся украшения и предметы роскоши эпохи египетской монархии.

Александрия хороша тем, что даёт сразу несколько впечатлений: морской город для прогулок, музей под открытым небом и место, где история ощущается не только в руинах, но и в живых кварталах. Здесь легко составить насыщенный маршрут на пару дней — с крепостями, рынками, религиозной архитектурой и современными культурными площадками, не теряя ощущения отдыха у моря.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Бронирования отелей в Китае россиянами увеличились на 84% в 2026 году — OneTwoTrip вчера в 14:01
Китай готовит россиян к зимнему туризму: чем привлекает отельная индустрия и почему сэкономить стало легче

Россияне активно бронируют отели в Китае на новогодние каникулы, а безвизовый режим увеличивает интерес к стране. Какие города и отели выбирают туристы?

Читать полностью » Ошибки с наличными и картами приводят к лишним расходам в Таиланде — опытные туристы вчера в 12:56
Таиланд начинается с потерь: как туристы отдают деньги ещё до выхода из аэропорта

Как правильно обращаться с деньгами в Таиланде: обмен валюты, наличные, карты, комиссии и типичные ошибки, которые совершают туристы в первые дни поездки.

Читать полностью » Великобритания опубликовала список стран с высоким риском для туристов – Турпром вчера в 8:01
Молдавия, Израиль и политические риски: какие страны не рекомендуют для отдыха россиянам

Планируя путешествия в 2026 году, не забудьте учесть рекомендации министерств иностранных дел. Туристам стоит избегать стран с высокими рисками для безопасности и здоровья.

Читать полностью » Асфальтированная дорога между Байкалом и Хубсугулом откроет новый туристический маршрут – ТАСС вчера в 7:02
Монгольская дорога к Байкалу: что сулит туристам новая трасса и как изменится маршрут через Хубсугул

Строительство дороги между Монголией и Россией откроет новый маршрут от Байкала до озера Хубсугул, что в 2-3 раза увеличит турпоток в регион.

Читать полностью » Лечче стал базой для романтических выходных рядом с побережьем Саленто в Италии — Travel + Leisure вчера в 4:50
Думала, романтика в Италии — это только Рим и Венеция, пока не нашла “свой” город

Италия — это страна, где каждый найдёт свою идеальную романтику: от шумных улиц Рима до спокойствия островов. Узнайте, какие места выбрать для незабываемых выходных вдвоём.

Читать полностью » Камрань ориентирован на резортный отдых, Нячанг — на городскую жизнь — опытные туристы вчера в 0:59
Прилетели во Вьетнам и пожалели о выборе курорта — Нячанг и Камрань удивили по-разному

Нячанг и Камрань часто сравнивают при планировании поездки во Вьетнам. В чём разница между курортами, кому подойдёт каждый и какие нюансы стоит учитывать туристам.

Читать полностью » Чили вошла в число популярных направлений у российских туристов — Турпром 24.12.2025 в 23:59
От уличных холмов Вальпараисо до ледяных башен юга: страна, которая не умещается в один отпуск

Чили удивляет контрастами: от пустыни Атакама до ледников Патагонии. Чем страна привлекает туристов и какие направления стоит включить в маршрут.

Читать полностью » Выделяйте время на Большой базар и держите маршрут по кварталам в Стамбуле — Lonely Planet 24.12.2025 в 19:50
Утром — базар, вечером — Босфор: день в Стамбуле меняет всё впечатление

Стамбул удивляет с первой встречи, будто время завораживает. Узнайте, какие исторические и современные символы невидимы для большинства туристов.

Читать полностью »

Новости
Общество
РЖД запустят посадку в поезда без паспорта по биометрии — РЖД
Экономика
Доля кредитов с плавающей ставкой в 2025 году выросла до 75% — Анатолий Попов
Общество
Степашин призвал ужесточить ответственность нотариусов после дела Долиной — Сергей Степашин
Боеприпас Куб уничтожил пункт дислокации ВСУ под Купянском — Минобороны России
Ми-28НМ уничтожил опорный пункт и бронетехнику ВСУ — Минобороны России
Авто и мото
ПДД разрешают красный цвет задних фонарей, но техосмотр с ними не проходят — автоэксперты
Наука
На Вилле Поппеи нашли новые фрески с павлином — Цухтригель
Спорт и фитнес
Креатин в дозе 3–5 г улучшает выносливость на тренировках — Шубх Хамирвасия
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet