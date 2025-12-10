Александрия раскрыла тайну морских богов: на дне найдено судно, о котором Страбон писал как о священном

На побережье Александрии археологи сделали открытие, способное изменить современные представления о роскошных прогулках древних египтян. У берегов затонувшего острова Антиродос нашли уникальное судно — именно такое, какое описывал греческий историк Страбон в I веке. Лодка, созданная для элиты и богато украшенная, поражает размерами, конструкцией и степенью сохранности. Об этом сообщает National Geographic España.

Открытие у берегов древней Александрии

Александрия в античности была одной из главных жемчужин Средиземноморья. В её портах соседствовали дворцы, святилища и знаменитый Фаросский маяк, который считался одним из семи чудес света. Именно здесь располагался крупный порт Portus Magnus, включавший остров Антиродос, где археологи и обнаружили редкое судно.

Исследователи установили, что лодка относится к первой половине I века нашей эры. Её длина составляла около 35 метров, а ширина достигала семи метров. В центральной части судна находился павильон с роскошной каютой, что говорит о его статусе: такие суда предназначались для представителей высшей знати или специальных церемоний. Хорошо сохранившиеся деревянные элементы позволили подробно изучить конструкцию, включая необычное сочетание плоского носа и закруглённой кормы, которое было характерно для плавания по мелководью.

Особый интерес исследователи проявили к сопоставлению находки с древними текстами. Описание Страбона оказалось удивительно точным — от роскоши отделки до назначения подобных судов.

"Эти суда роскошно отделаны и используются царским двором для прогулок, а также толпами гуляк, отправляющихся из Александрии по каналу на публичные празднества; каждый день и каждую ночь на этих лодках собирается множество людей, которые играют на флейтах и пляшут без всякого стеснения и с величайшей невоздержанностью", — писал Страбон.

Именно это совпадение позволило археологам убедиться, что перед ними — уникальная находка, ранее только упоминавшаяся в древних источниках и изображениях.

Работа археологов и значение открытия

Раскопки проводились Европейским институтом подводной археологии под руководством Франка Годдьо, приглашённого профессора морской археологии Оксфордского университета. Этот исследователь известен масштабными проектами в Египте, и именно его команда в разное время обнаружила затонувшие города, потерянные морские святилища и десятки артефактов эпохи Птолемеев.

"Это невероятно захватывающе, потому что такая лодка обнаружена в Египте впервые", — говорит Франк Годдьо.

Он пояснил, что о подобных судах известно из трудов античных авторов, а также по изображению меньшего расписного судна на знаменитой Нильской мозаике из Палестрины. Однако находка полноценного образца подобной конструкции стала событием исключительной важности: ранее такие суда не были обнаружены ни в Египте, ни в других регионах Средиземноморья.

Лодка была погребена под полутораметровым слоем донных отложений и находилась всего на семиметровой глубине. Первоначально археологи решили, что это два судна, так необычно выглядела конструкция. Но изучение показало, что речь идёт об одной лодке с уникальными решениями, позволяющими ей передвигаться даже по очень мелким каналам.

Исторический контекст и параллели с другими находками

Исследования в акватории Александрии продолжаются уже более тридцати лет. За это время команда Годдьо выявила множество затонувших объектов, включая древний Гераклион и часть города Каноп. Именно там в 2019 году археологи нашли останки другого судна, детали которого совпали с описанием Геродота. Подобные открытия показывают, насколько богата археологическая карта Восточного Средиземноморья.

Сокровища, поднятые из Абу-Кира, включают колоссальные статуи, ритуальные предметы и элементы кораблей, что позволяет реконструировать целые фрагменты истории эллинистического Египта. В этом контексте новая лодка становится важной частью головоломки, раскрывающей жизнь египетских городов в раннеримский период.

Возможное назначение древней лодки

Исследователи рассматривают несколько гипотез относительно роли судна. Одной из наиболее вероятных является его участие в ритуальных или праздничных процессиях. Не исключено, что лодка использовалась в церемонии Navigium Isidis — празднике, посвящённом богине Исиде, покровительнице моряков.

По другой гипотезе, у лодки могло быть ритуальное использование, допускает археолог: "Она могла… [быть] частью морской церемонии Navigium Isidis, во время которой процессия, прославляющая [богиню] Исиду, встречала богато украшенное судно, олицетворявшее солнечную ладью Исиды, владычицы морей".

Не исключено, что лодка затонула во время разрушения храма Исиды около 50 года н. э. Тогда серию подводных толчков и цунами пережил весь комплекс — часть побережья погрузилась под воду вместе с дворцами, святилищами и жилыми постройками.

Исследование и дальнейшие планы

Работа только начинается: специалистам предстоит изучить декоративные элементы, провести анализ дерева и попытаться восстановить предполагаемые детали отделки. Судя по масштабу конструкции, для управления лодкой могло понадобиться более двадцати гребцов — показатель, подтверждающий её статус.

Однако поднимать судно на поверхность не планируют. Годдьо подчёркивает, что важным принципом современных исследований является сохранение объектов in situ.

Он отметил, что правила ЮНЕСКО предписывают оставлять подобные находки под водой, где они защищены от разрушения.

Сравнение: прогулочные суда Египта и Средиземноморья

Египетские лодки создавались для мелководья, в то время как средиземноморские суда ориентировались на дальние походы. Египетские прогулочные корабли часто имели ритуальное значение, а аналогичные суда в Греции использовались преимущественно для частных пиршеств. Роскошь отделки в Египте была ближе к дворцовому стилю Птолемеев, тогда как греческие суда делали более утилитарными. Египетские лодки могли сочетать широкий корпус и мелкую осадку, что редко встречалось в других регионах.

Плюсы и минусы подводного сохранения находок

Сохранение объектов на морском дне имеет свои особенности.

Преимущества:

• минимальный риск разрушения от контакта с воздухом;

• возможность долгосрочного изучения без физического перемещения;

• сохранение исторического контекста;

• соответствие нормам ЮНЕСКО.

Недостатки:

• затруднён доступ для широкой публики;

• сложность длительного мониторинга;

• необходимость специализированного оборудования;

• ограниченные условия для реставрации.

Советы по изучению подводных археологических объектов

Использовать методы 3D-фотограмметрии для точной фиксации конструкций. Проводить исследования в несколько этапов, сочетая дайвинг и дистанционные технологии. Привлекать экспертов в области датировки древесины и морской геологии. Сопоставлять находки с античными источниками для уточнения назначения объектов. Обеспечивать постоянный контроль уровня осадков и состояния структуры.

Популярные вопросы о находке у берегов Александрии