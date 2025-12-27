Белая горячка маскируется под тревогу и бессонницу: главное отличие становится очевидным ночью

Белая горячка может начаться внезапно — ещё вчера человек просто "перестал пить", а спустя пару дней его состояние становится пугающим и неконтролируемым. Это не бытовая "ломка" и не временная слабость, а опасное для жизни расстройство, при котором страдают психика, сердце и дыхание. Без медицинской помощи риск смерти остаётся высоким, и время в таких ситуациях играет решающую роль. Об этом сообщает медицинский журналист Даниил Давыдов.

Что такое белая горячка и как её распознать

Белая горячка, или алкогольный делирий (delirium tremens), — тяжёлая форма синдрома отмены алкоголя. Чаще всего она развивается через 48-72 часа после прекращения употребления спиртного, но иногда может проявиться и позже — вплоть до 10 дней. По оценкам, с этим состоянием сталкиваются примерно 5-12% людей с алкогольной зависимостью.

Главное, что отличает делирий от обычной "похмельной тревоги", — острое нарушение психики. Человек может быть дезориентирован, не понимать, где находится, видеть или слышать то, чего нет, говорить бессвязно. Часто наблюдаются резкие колебания состояния в течение суток: днём симптомы могут ослабевать, а ночью усиливаться. Дополняют картину бессонница, дрожь, сильное потоотделение, тошнота, учащённое сердцебиение, скачки давления и судороги.

Почему она возникает и чем особенно опасна

Алкоголь действует на мозг как депрессант — то есть подавляет активность нервной системы. Если человек пьёт долго, мозг привыкает к "торможению" и начинает компенсировать его, усиливая возбуждающие сигналы. Когда спиртное резко прекращает поступать, баланс рушится: возбуждение становится чрезмерным, и мозг буквально "разгоняется" без тормозов.

Проблема в том, что из-за такого сбоя страдают не только эмоции и поведение. Нарушается регулирование жизненно важных функций, прежде всего сердечно-сосудистой системы и дыхания. Пульс и давление могут резко и непредсказуемо меняться, возрастает риск инфаркта, инсульта и внезапной смерти.

Последствия и кто в группе риска

Без лечения смертность от белой горячки может достигать 37%. Даже при правильной терапии состояние остаётся серьёзным: в стационаре погибает 1-4% пациентов. Наиболее частые причины трагических исходов — дыхательная недостаточность и аритмия. Дополнительный риск — травмы, которые происходят на фоне бреда, паники, судорог или попыток "убежать" от галлюцинаций. У некоторых людей после приступа ещё долго сохраняются проблемы со сном, усталость и эмоциональная нестабильность.

Вероятность делирия выше у тех, кто пьёт много и долго — например, более 10 лет, особенно при ежедневных высоких дозах. Также повышают риск пожилой возраст, прошлые эпизоды белой горячки, хронические болезни, травмы головы, психические расстройства, плохое питание и некоторые лекарства. Если факторов риска несколько, прекращать употребление алкоголя безопаснее под медицинским контролем — иногда в формате детоксикации в больнице.

Что делать, если белая горячка уже началась

В такой ситуации нельзя ждать, пока "само пройдёт". Нужно немедленно вызвать скорую помощь: пациенту может потребоваться интенсивная терапия и постоянный контроль давления, пульса и дыхания. Врачебное лечение обычно включает препараты, которые снимают делирий и уменьшают опасное возбуждение. Самостоятельные попытки "успокоить" человека или лечить его дома опасны и могут закончиться тяжёлыми осложнениями.

Белая горячка — это не просто тяжёлое похмелье, а критическое состояние, которое требует медицинской помощи. Чем раньше её получить, тем выше шанс избежать смертельно опасных последствий и восстановиться без длительных осложнений.