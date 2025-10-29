Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© freepik.com by rawpixel.com is licensed under Public domain
Марина Егорова Опубликована сегодня в 7:15

Алкоголь и рак: как регулярное употребление спиртного разрушает ваше здоровье

Алкоголь и риск рака: врач Михаил Кутушов объяснил влияние на организм

Систематическое употребление алкоголя может значительно увеличить риск развития онкологических заболеваний. Об этом заявил врач-токсиколог Михаил Кутушов в интервью с "Лентой.ру". По его словам, даже одноразовое употребление спиртного может привести к повреждению ДНК, а регулярное употребление препятствует восстановлению этих повреждений, что увеличивает риск мутаций и образования злокачественных опухолей.

Алкоголь и повреждение ДНК

Михаил Кутушов объяснил, что алкоголь оказывает разрушительное воздействие на ДНК, и чем чаще человек употребляет спиртное, тем меньше шансов у организма на восстановление. Это создает условия для возникновения мутаций, которые могут привести к развитию рака, особенно в органах пищеварительной системы.

"Исследования показывают повышенный риск рака молочной железы, поджелудочной железы и даже толстой кишки у людей с привычкой к регулярному употреблению спиртного", — отметил Михаил Кутушов.

Кумулятивный эффект вредных факторов

Михаил Кутушов также подчеркнул, что алкогольный риск значительно усиливается в сочетании с другими вредными привычками, такими как курение и неправильное питание. Эти факторы действуют на организм кумулятивно, что может ускорить развитие злокачественных процессов, которые остаются незаметными на протяжении многих лет.

Таблица: Влияние алкоголя на различные органы

Органы под угрозой Потенциальные риски Другие усилители риска Рекомендации
Молочные железы Повышенный риск рака молочной железы Курение, неправильное питание Снижение потребления алкоголя, регулярные медицинские осмотры
Поджелудочная железа Риск рака поджелудочной железы Нездоровая диета, стресс Соблюдение сбалансированного питания, отказ от алкоголя
Толстая кишка Риск рака толстой кишки Пассивный образ жизни, ожирение Физическая активность, отказ от вредных привычек

Как минимизировать риски?

  1. Умеренность в потреблении алкоголя - важно следить за количеством употребляемого спиртного и ограничивать его до минимальных доз.

  2. Отказ от курения - курение и алкоголь в сочетании существенно увеличивают риск развития рака.

  3. Правильное питание - сбалансированная диета с акцентом на фрукты, овощи и клетчатку снижает риск онкологических заболеваний.

Вывод

Систематическое употребление алкоголя создает серьезные риски для здоровья, в первую очередь в плане развития рака. Важно соблюдать осторожность и принимать меры для снижения воздействия алкоголя и других вредных факторов на организм.

