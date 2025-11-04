Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Паническая атака и боль в груди
Марина Егорова Опубликована сегодня в 14:33

Как защитить сердце без таблеток: простые шаги против давления и аритмии

Кардиолог Кокин предупредил: безопасных доз алкоголя для сердца не существует

Даже небольшие дозы алкоголя способны нанести серьёзный вред сердечно-сосудистой системе. Кардиолог Евгений Кокин в интервью Lenta. ru подчеркнул, что безопасных доз спиртного не существует и что для здоровья сердца лучше полностью отказаться от алкоголя.

"Ускоряют ритм, повышают возбудимость сердца кофеин и энергетики, а избыток соли и жиров задерживает жидкость, повышает давление и усиливает нагрузку на миокард", — отметил кардиолог Евгений Кокин.

Почему алкоголь опасен для сердца

Даже разовое употребление спиртного влияет на сердечный ритм, а систематическое — вызывает структурные изменения сердечной мышцы. Этанол нарушает проводимость электрических импульсов, что может привести к аритмии, тахикардии и сердечной недостаточности.

Со временем развивается так называемая алкогольная кардиомиопатия - истончение и ослабление стенок сердца. В результате орган перестаёт эффективно перекачивать кровь, повышается риск инсульта, инфаркта и внезапной остановки сердца.

Особенно опасно пить на фоне стресса или физического переутомления: в таких ситуациях сосуды и без того находятся в напряжении, а алкоголь усугубляет нагрузку.

Вред кофеина и энергетиков

Кардиолог подчеркнул, что не меньшую угрозу представляют кофеинсодержащие напитки, особенно энергетики. Они стимулируют центральную нервную систему, заставляя сердце работать с перегрузкой.

Переизбыток кофеина повышает давление, вызывает чувство тревоги, дрожь и перебои в работе сердца. У людей с гипертонией и аритмией такие напитки могут спровоцировать серьёзный приступ.

Частое употребление энергетиков приводит к:

  • истощению сердечной мышцы;

  • нарушению сна;

  • обезвоживанию;

  • повышению уровня сахара и холестерина.

Совмещение алкоголя и кофеина особенно опасно, поскольку возбуждающий эффект кофеина маскирует действие этанола. Человек чувствует себя бодрым и пьёт больше, не осознавая степень опьянения.

Как питание влияет на сердце

Помимо алкоголя и кофеина, вред сердцу наносят соль и жирная пища. Избыточное потребление соли задерживает жидкость в организме, повышает давление и создаёт дополнительную нагрузку на миокард. Животные жиры увеличивают уровень холестерина и ускоряют развитие атеросклероза.

Чтобы снизить риски, кардиологи советуют:

  • ограничить соль до 5 граммов в день;

  • включать в рацион рыбу, орехи, зелень и продукты с калием и магнием;

  • пить больше чистой воды;

  • отказаться от фастфуда и полуфабрикатов.

Когда сердце подаёт тревожные сигналы

Первые признаки перегрузки сердечно-сосудистой системы могут быть незаметными. Насторожить должны:

  • учащённое сердцебиение;

  • чувство нехватки воздуха;

  • головокружение или слабость;

  • отёки ног;

  • боли или давление в груди.

При появлении этих симптомов нужно обратиться к врачу и пройти ЭКГ, эхокардиографию и анализы на холестерин и электролиты.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • "Пью только по праздникам" → хроническое повреждение миокарда → полный отказ от спиртного.

  • "Энергетик поможет взбодриться" → аритмия, скачок давления → прогулка или короткий отдых.

  • "Немного соли не повредит" → задержка жидкости, гипертония → приправы и лимон вместо соли.

Таблица: как разные факторы влияют на сердце

Фактор Последствие Альтернатива
Алкоголь Аритмия, кардиомиопатия Полный отказ, безалкогольные напитки
Энергетики Повышение давления, тревожность Зелёный чай, вода с лимоном
Соль Отёки, гипертония Ограничение до 5 г в день
Жирная пища Повышение холестерина Рыба, орехи, растительные масла
Недосып Нарушение ритма, стресс 7-8 часов сна в сутки

Мифы и правда

Миф: бокал красного вина полезен для сердца.
Правда: эффект "пользы" вина связан с антиоксидантами, которые можно получить и из ягод или зелёного чая без вреда от алкоголя.

Миф: кофе помогает "запустить" сердце утром.
Правда: избыток кофеина вызывает спазм сосудов и тахикардию, особенно при гипертонии.

Миф: молодому организму алкоголь не вредит.
Правда: повреждение клеток сердца начинается даже при умеренном употреблении.

