Как защитить сердце без таблеток: простые шаги против давления и аритмии
Даже небольшие дозы алкоголя способны нанести серьёзный вред сердечно-сосудистой системе. Кардиолог Евгений Кокин в интервью Lenta. ru подчеркнул, что безопасных доз спиртного не существует и что для здоровья сердца лучше полностью отказаться от алкоголя.
"Ускоряют ритм, повышают возбудимость сердца кофеин и энергетики, а избыток соли и жиров задерживает жидкость, повышает давление и усиливает нагрузку на миокард", — отметил кардиолог Евгений Кокин.
Почему алкоголь опасен для сердца
Даже разовое употребление спиртного влияет на сердечный ритм, а систематическое — вызывает структурные изменения сердечной мышцы. Этанол нарушает проводимость электрических импульсов, что может привести к аритмии, тахикардии и сердечной недостаточности.
Со временем развивается так называемая алкогольная кардиомиопатия - истончение и ослабление стенок сердца. В результате орган перестаёт эффективно перекачивать кровь, повышается риск инсульта, инфаркта и внезапной остановки сердца.
Особенно опасно пить на фоне стресса или физического переутомления: в таких ситуациях сосуды и без того находятся в напряжении, а алкоголь усугубляет нагрузку.
Вред кофеина и энергетиков
Кардиолог подчеркнул, что не меньшую угрозу представляют кофеинсодержащие напитки, особенно энергетики. Они стимулируют центральную нервную систему, заставляя сердце работать с перегрузкой.
Переизбыток кофеина повышает давление, вызывает чувство тревоги, дрожь и перебои в работе сердца. У людей с гипертонией и аритмией такие напитки могут спровоцировать серьёзный приступ.
Частое употребление энергетиков приводит к:
-
истощению сердечной мышцы;
-
нарушению сна;
-
обезвоживанию;
-
повышению уровня сахара и холестерина.
Совмещение алкоголя и кофеина особенно опасно, поскольку возбуждающий эффект кофеина маскирует действие этанола. Человек чувствует себя бодрым и пьёт больше, не осознавая степень опьянения.
Как питание влияет на сердце
Помимо алкоголя и кофеина, вред сердцу наносят соль и жирная пища. Избыточное потребление соли задерживает жидкость в организме, повышает давление и создаёт дополнительную нагрузку на миокард. Животные жиры увеличивают уровень холестерина и ускоряют развитие атеросклероза.
Чтобы снизить риски, кардиологи советуют:
-
ограничить соль до 5 граммов в день;
-
включать в рацион рыбу, орехи, зелень и продукты с калием и магнием;
-
пить больше чистой воды;
-
отказаться от фастфуда и полуфабрикатов.
Когда сердце подаёт тревожные сигналы
Первые признаки перегрузки сердечно-сосудистой системы могут быть незаметными. Насторожить должны:
-
учащённое сердцебиение;
-
чувство нехватки воздуха;
-
головокружение или слабость;
-
отёки ног;
-
боли или давление в груди.
При появлении этих симптомов нужно обратиться к врачу и пройти ЭКГ, эхокардиографию и анализы на холестерин и электролиты.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
"Пью только по праздникам" → хроническое повреждение миокарда → полный отказ от спиртного.
-
"Энергетик поможет взбодриться" → аритмия, скачок давления → прогулка или короткий отдых.
-
"Немного соли не повредит" → задержка жидкости, гипертония → приправы и лимон вместо соли.
Таблица: как разные факторы влияют на сердце
|Фактор
|Последствие
|Альтернатива
|Алкоголь
|Аритмия, кардиомиопатия
|Полный отказ, безалкогольные напитки
|Энергетики
|Повышение давления, тревожность
|Зелёный чай, вода с лимоном
|Соль
|Отёки, гипертония
|Ограничение до 5 г в день
|Жирная пища
|Повышение холестерина
|Рыба, орехи, растительные масла
|Недосып
|Нарушение ритма, стресс
|7-8 часов сна в сутки
Мифы и правда
Миф: бокал красного вина полезен для сердца.
Правда: эффект "пользы" вина связан с антиоксидантами, которые можно получить и из ягод или зелёного чая без вреда от алкоголя.
Миф: кофе помогает "запустить" сердце утром.
Правда: избыток кофеина вызывает спазм сосудов и тахикардию, особенно при гипертонии.
Миф: молодому организму алкоголь не вредит.
Правда: повреждение клеток сердца начинается даже при умеренном употреблении.
