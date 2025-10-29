Врач рассказала, почему спиртное разрушает семью и репродуктивное здоровье

Связь между уровнем потребления алкоголя и демографической ситуацией становится всё более очевидной. Одна из ключевых причин снижения рождаемости в России — рост алкоголизации населения. Об этом рассказала акушер-гинеколог, специалист в области общественного здравоохранения и эксперт ВОЗ Любовь Ерофеева в эфире радиостанции "Говорит Москва".

"Ещё одна тенденция в России — это алкоголизация. Это алкоголь мужчин, и это алкоголь женщин. Мужчины пьют из-за скуки, тоски, одиночества, нереализованности. И женщины пьют по каким-то своим причинам. Это тенденция нынешнего времени, нынешнего этапа развития страны. Но однозначно наука подтверждает, что чем выше уровень потребления алкоголя в стране, тем ниже там рождаемость. Может, мы алкоголиками всё-таки как-то займёмся, бытовыми и теми, кого надо лечить", — отметила Любовь Ерофеева.

Алкоголь и рождаемость: прямая зависимость

Исследования Всемирной организации здравоохранения подтверждают: высокий уровень потребления алкоголя напрямую влияет на демографические показатели. Страны с устойчивыми традициями трезвого образа жизни имеют более высокий коэффициент рождаемости и лучшую репродуктивную статистику.

Алкоголь снижает не только физическую способность к зачатию, но и мотивацию к созданию семьи. У мужчин падает уровень тестостерона, у женщин — нарушается овуляция и гормональный баланс. Кроме того, регулярное употребление спиртного увеличивает риск врождённых патологий у будущих детей.

Почему пьёт современное поколение

"Мужчины пьют из-за скуки, тоски, одиночества, нереализованности. И женщины пьют по каким-то своим причинам", — подчеркнула Ерофеева.

Эксперты отмечают, что рост алкоголизации связан не только с доступностью спиртных напитков, но и с социальным стрессом, тревожностью, отсутствием позитивных моделей досуга. Для многих алкоголь становится способом "сбросить напряжение", что со временем превращается в зависимость.

Влияние алкоголя на репродуктивное здоровье

У мужчин - снижение выработки тестостерона, ухудшение качества спермы, нарушение потенции. У женщин - сбои менструального цикла, раннее старение яичников, рост риска бесплодия. У обоих партнёров - ослабление иммунной системы и повышение вероятности выкидышей или рождения ребёнка с патологиями.

Даже умеренные дозы алкоголя влияют на качество репродуктивных клеток. Врачи рекомендуют воздерживаться от спиртного как минимум за три месяца до планируемой беременности.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Ошибка: считать, что бокал вина "для расслабления" не влияет на здоровье.

Последствие: снижение фертильности при регулярном употреблении.

Альтернатива: заменить алкоголь физической активностью, прогулками, хобби.

• Ошибка: думать, что проблемы с зачатием — исключительно медицинские.

Последствие: упускаются социальные и психологические причины.

Альтернатива: рассматривать репродуктивное здоровье комплексно.

• Ошибка: откладывать лечение зависимости.

Последствие: хронизация алкоголизма, разрушение семьи и снижение рождаемости.

Альтернатива: обращаться к специалистам и участвовать в программах реабилитации.

Как снизить уровень алкоголизации

Развивать профилактические программы.

Необходимы просветительские кампании о вреде алкоголя для репродуктивного здоровья. Ужесточить контроль продаж.

Ограничение ночной торговли и повышение акцизов снижают потребление. Создать альтернативу.

Развитие спорта, культуры, волонтёрских проектов и семейных мероприятий помогает формировать здоровые привычки. Расширить психологическую помощь.

Для многих алкоголь — способ справиться с тревогой и депрессией. Поддержка психологов и социальных служб снижает риск зависимости.

Сравнение: влияние алкоголя на мужчин и женщин

Показатель Мужчины Женщины Влияние на гормоны Снижение тестостерона Нарушение выработки эстрогенов Воздействие на репродукцию Снижение подвижности сперматозоидов Нарушение овуляции Поведенческие эффекты Агрессия, апатия, сниженная мотивация Эмоциональная нестабильность Риски для потомства Генетические дефекты Врождённые патологии плода

А что если изменить отношение к проблеме?

По словам экспертов, борьба с алкоголизацией должна рассматриваться не как частная медицинская мера, а как социальная стратегия. Поддержка семей, доступная психологическая помощь и позитивная пропаганда трезвого образа жизни способны улучшить демографические показатели страны.

"Может, мы алкоголиками всё-таки как-то займёмся, бытовыми и теми, кого надо лечить", — подчеркнула Любовь Ерофеева.

Мифы и правда

• Миф: умеренное употребление алкоголя безвредно.

Правда: регулярные даже малые дозы снижают репродуктивную функцию.

• Миф: проблема алкоголизма касается только мужчин.

Правда: растёт число женщин, употребляющих спиртное систематически.

• Миф: трезвость — это скучно.

Правда: активный образ жизни и спорт приносят больше удовольствия и энергии.

3 интересных факта

В России, по данным ВОЗ, около 30% бесплодных пар имеют в анамнезе хроническое употребление алкоголя. После трёх месяцев трезвости у мужчин качество спермы повышается почти на 50%. Страны, где ограничено потребление алкоголя, демонстрируют стабильно высокий уровень рождаемости.

Исторический контекст

Проблема алкоголизма и его влияния на демографию поднимается в России не впервые. Ещё в 1980-х годах антиалкогольные кампании приводили к заметному росту рождаемости. Современные специалисты призывают не к запретам, а к формированию новой культуры потребления и осознанного отношения к своему здоровью.