Алкоголь
Алексей Поляков Опубликована сегодня в 10:07

Давление и ультиматумы не работают: как не усугубить алкоголизм близкого

Николай Чередниченко объяснил, как правильно говорить с человеком, страдающим алкоголизмом

Алкогольная зависимость — одно из самых сложных состояний, требующих не только медицинской, но и психологической помощи. При этом уговорить человека начать лечение возможно, если действовать правильно. Как объяснил кандидат медицинских наук, нарколог Николай Чередниченко, в подобных ситуациях важно сохранять спокойствие и уважение.

"Задача близких — спокойно и аргументированно донести до человека наличие проблемы", — отметил нарколог Николай Чередниченко в беседе с "Лентой.ру".

Почему ультиматумы не работают

Когда родственники или друзья пытаются заставить человека лечиться угрозами или шантажом, это почти всегда вызывает сопротивление. Алкоголизм сопровождается отрицанием болезни: зависимый убеждён, что контролирует ситуацию. Любое давление воспринимается как нападение, и человек замыкается в себе.

Поэтому, по словам эксперта, ультиматумы и обвинения только укрепляют отрицание. Гораздо эффективнее выстроить разговор так, чтобы зависимый сам увидел последствия своих действий и почувствовал поддержку.

Как правильно начать разговор

"Беседу следует начинать только когда человек трезв, подавлен и уязвим — это позволяет преодолеть его отрицание проблемы", — подчеркнул специалист.

Момент для разговора имеет ключевое значение. Когда зависимый находится в состоянии стресса, сожаления или физического недомогания, он более восприимчив к аргументам. Но разговор не должен превращаться в допрос — цель не обвинить, а помочь осознать реальность.

Шаг за шагом

  1. Подготовьтесь. Соберите конкретные факты неадекватного поведения: случаи срыва, потери денег, проблемы на работе.

  2. Говорите спокойно. Используйте "я-высказывания": вместо "ты всех достал" — "я переживаю, потому что вижу, как тебе тяжело".

  3. Не перебивайте. Дайте возможность человеку высказаться, даже если он оправдывается.

  4. Покажите разрыв между восприятием и реальностью. Помогите понять, как его действия выглядят со стороны.

  5. Предложите помощь. Расскажите о вариантах лечения, поддержке психолога или нарколога.

Главное — не навязывать решение, а дать человеку шанс принять его самому.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Использовать угрозы ("или лечись, или уйди") → усиление сопротивления → мягкий разговор с акцентом на заботу.

  • Обвинять и стыдить → чувство унижения, отказ от общения → спокойное изложение фактов без эмоционального давления.

  • Пытаться лечить насильно → нарушение доверия → предложить помощь, но не принуждать.

Как близкие могут помочь в дальнейшем

  1. Сохранять контакт. Даже если человек отказывается от лечения, важно не отдаляться — доверие может стать основой будущего решения.

  2. Избегать созависимости. Не оправдывайте поведение зависимого и не берите на себя его ответственность.

  3. Поддерживать маленькие шаги. Даже согласие на консультацию — уже успех.

  4. Обратиться к специалистам. Существуют службы, где помогают родственникам зависимых — группы "Ал-Анон" или консультации психолога.

Таблица: фразы, которые помогают и мешают

Что не стоит говорить Чем заменить
"Ты алкоголик, ты всё испортил" "Мне больно видеть, как алкоголь влияет на тебя"
"Ты нас позоришь" "Мы хотим, чтобы ты почувствовал себя лучше"
"Если не бросишь — уйду" "Я рядом и помогу, если решишь лечиться"
"Ты опять сорвался, всё бесполезно" "Главное — ты не один, выход есть"

Мифы и правда

Миф: алкоголика можно вылечить только насильно.
Правда: принуждение редко даёт эффект — важно, чтобы человек сам осознал проблему.

Миф: если зависимый не пьёт несколько дней, значит, он выздоравливает.
Правда: это временная ремиссия, без терапии риск срыва остаётся высоким.

Миф: нужно стыдить, чтобы дошло.
Правда: чувство вины часто усиливает зависимость и замыкает человека в себе.

