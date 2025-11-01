Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Алкоголь
Алкоголь
© freepik.com by rawpixel.com is licensed under Public domain
Главная / Красота и здоровье
Марина Егорова Опубликована сегодня в 11:24

Каждый вечер по чуть-чуть — и мозг перестаёт отдыхать

Александр Мясников назвал объём алкоголя, при котором в США ставят диагноз зависимости

В эфире программы "О самом главном" врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о критериях диагностики алкоголизма в США, поделившись воспоминаниями о своей работе за рубежом.

"А вы знаете, сколько нужно [выпивать], чтобы в Америке тебя официально зачислили в алкоголики? <…> Шесть бутылочек 0,33 пива в день", — поделился врач.

Как в США определяют зависимость

По словам Мясникова, в американской медицине к вопросам употребления алкоголя относятся строго. Если человек ежедневно выпивает шесть бутылок пива объёмом 0,33 литра (примерно два литра в сумме), это уже считается показателем алкогольной зависимости.

Такой объём эквивалентен примерно 70-80 граммам чистого этанола в день — доза, которая значительно превышает безопасные пределы, установленные Всемирной организацией здравоохранения. Для мужчин они составляют до 40 граммов, а для женщин — до 20 граммов этанола в сутки.

Что происходит при обращении в больницу

"Если в приёмный покой в американской больнице обращался человек после употребления такого количества алкоголя, то его автоматически отправляли на консультацию к наркологу", — рассказал Александр Мясников.

По его словам, пациенту предлагали пройти беседу с врачом-аддиктологом и при необходимости — обратиться в общество анонимных алкоголиков. Это обязательная часть медицинского протокола: без оценки состояния пациента по шкале алкогольной зависимости ему не оказывали помощь, пока не исключат риск интоксикации и запоя.

В США подход направлен не на наказание, а на профилактику. Основная цель — раннее выявление зависимости, чтобы не допустить развития хронического алкоголизма и связанных с ним заболеваний печени, сердца и нервной системы.

Почему ежедневное пиво — это риск

Многие ошибочно считают пиво безвредным напитком. Однако этанол воздействует одинаково независимо от формы — будь то вино, ликёр или пиво. При регулярном употреблении даже "умеренных" доз развиваются:

  • жировая болезнь печени и воспаление поджелудочной железы;

  • повышение артериального давления и тахикардия;

  • снижение когнитивных функций и ухудшение памяти;

  • депрессия и тревожные расстройства;

  • снижение уровня тестостерона у мужчин и нарушения сна у женщин.

Кроме того, пиво способствует набору веса, так как содержит углеводы и стимулирует аппетит.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: пить пиво ежедневно "для расслабления".
Последствие: постепенное формирование психологической зависимости.
Альтернатива: заменить алкоголь безалкогольными напитками, прогулками или спортом.

Ошибка: считать пиво лёгким алкоголем.
Последствие: накопление токсинов и поражение печени.
Альтернатива: ограничить употребление до редких случаев — не чаще раза в неделю.

Ошибка: обращаться к врачу только при запое.
Последствие: запущенная стадия зависимости и разрушение здоровья.
Альтернатива: при регулярном употреблении обсудить состояние с наркологом или психологом.

Как распознать зависимость

  • Человек не может расслабиться без алкоголя.

  • Возникает раздражение при попытке отказаться.

  • Увеличивается доза — прежнее количество перестаёт "действовать".

  • Алкоголь становится обязательной частью распорядка дня.

Если эти признаки сохраняются более месяца, это повод обратиться за консультацией.

Плюсы и минусы американской системы

Плюсы Минусы
Ранняя диагностика зависимости Требует обязательного обращения к специалисту даже при лёгком опьянении
Акцент на психологической поддержке Могут ограничить доступ к медицинской помощи без оценки состояния
Возможность бесплатной терапии и групп поддержки Не все пациенты готовы признать зависимость

Мифы и правда

Миф: пиво не вызывает алкоголизма.
Правда: регулярное употребление пива вызывает такую же зависимость, как крепкий алкоголь.

Миф: небольшие дозы алкоголя полезны для сердца.
Правда: исследования показали, что даже малые дозы повышают риск гипертонии и инсульта.

Миф: зависимость формируется только при запоях.
Правда: ежедневное употребление в "умеренных" дозах приводит к скрытой зависимости.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Белок предотвращает потерю мышечной массы и поддерживает иммунитет — Ирина Власова сегодня в 7:25
Минус молодость — плюс осознанность: как правильно питаться, когда организму за полвека

После 50 лет питание становится главным союзником здоровья. Какие продукты помогут сохранить энергию, молодость и крепкое сердце — рекомендации врачей и диетологов.

Читать полностью » Хроническая усталость может указывать на диабет, анемию и сбои щитовидки сегодня в 6:35
Отдых не помогает? Возможно, дело не в стрессе, а в гормонах

Постоянная усталость может быть не следствием стресса, а симптомом болезни. Эндокринолог рассказала, какие анализы нужно сдать и почему важно не откладывать обследование.

Читать полностью » Мигрень сопровождается пульсирующей болью и светобоязнью у пациентов — невролог Татьяна Попович сегодня в 6:25
Когда мозг бьётся в такт боли: почему мигрень — больше, чем просто головная боль

Узнайте, как распознать мигрень, какие продукты и привычки провоцируют приступы, и как справляться с ними с помощью современных методов.

Читать полностью » Быстрая ходьба признана эффективнее медленной для профилактики болезней сердца сегодня в 5:29
Чем быстрее идёшь, тем дольше живёшь: главный закон здоровья без диет и лекарств

Не каждая прогулка приносит пользу здоровью. Врач объяснил, какой темп и режим делают обычную ходьбу настоящей профилактикой болезней сердца.

Читать полностью » Британский врач Стюарт Макгинн сообщил, что резкие перепады настроения могут быть признаком деменции сегодня в 4:24
Гнев без причины и плач на ровном месте: как мозг предупреждает о надвигающейся опасности

Неожиданные вспышки гнева или плач без причины могут быть не эмоциональной реакцией, а ранним признаком деменции. Врач рассказал, на что стоит обратить внимание.

Читать полностью » Врач Райан Марино предупредила об опасности горьких кабачков для здоровья сегодня в 3:18
Он выглядит полезным, но может убить: что скрывает горький кабачок

Не все кабачки одинаково полезны: некоторые могут вызвать серьёзное отравление. Рассказываем, почему появляется горечь и как избежать опасности.

Читать полностью » Семена чиа содержат Омега-3 и кальций, но не лечат гормональные сбои сегодня в 2:13
Суперфуд с подвохом: правда о семенах чиа, которую скрывает реклама

Семена чиа часто называют суперфудом, но не все знают, кому они действительно полезны, а кому могут навредить. Разбираемся с фактами и мифами.

Читать полностью » Храп у детей связан с аденоидами и нарушением дыхания сегодня в 1:03
Тихий сигнал беды: почему детский храп опаснее, чем кажется

Почему детский храп — не безобидная особенность сна и как вовремя распознать опасные симптомы, чтобы избежать осложнений.

Читать полностью »

Новости
Туризм
Как подготовиться к автопутешествию с детьми: советы по организации комфортного пути
Садоводство
Бархатцы как сидерат повышают урожайность и оздоравливают почву на огородах — эксперт
Красота и здоровье
Замена сладостей фруктами и ежедневные прогулки улучшают самочувствие — рекомендации специалистов ЗОЖ
Садоводство
Цветоводы назвали точный состав почвы для традесканции — pH 5,5–6,5 и минимум удобрений
Еда
Курица терияки с овощами готовится в воке на сильном огне
Спорт и фитнес
Фитнес-тренер Илья Алехин рассказал, как мужчинам после 30 и 40 лет адаптировать тренировки
Питомцы
Этологи: собаки скребут лежанку из-за инстинкта обустройства и меток запаха
Авто и мото
Средняя цена нового автомобиля в России в сентябре 2025 года достигла 3,34 млн рублей — "Автостат"
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet