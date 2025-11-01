Каждый вечер по чуть-чуть — и мозг перестаёт отдыхать
В эфире программы "О самом главном" врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о критериях диагностики алкоголизма в США, поделившись воспоминаниями о своей работе за рубежом.
"А вы знаете, сколько нужно [выпивать], чтобы в Америке тебя официально зачислили в алкоголики? <…> Шесть бутылочек 0,33 пива в день", — поделился врач.
Как в США определяют зависимость
По словам Мясникова, в американской медицине к вопросам употребления алкоголя относятся строго. Если человек ежедневно выпивает шесть бутылок пива объёмом 0,33 литра (примерно два литра в сумме), это уже считается показателем алкогольной зависимости.
Такой объём эквивалентен примерно 70-80 граммам чистого этанола в день — доза, которая значительно превышает безопасные пределы, установленные Всемирной организацией здравоохранения. Для мужчин они составляют до 40 граммов, а для женщин — до 20 граммов этанола в сутки.
Что происходит при обращении в больницу
"Если в приёмный покой в американской больнице обращался человек после употребления такого количества алкоголя, то его автоматически отправляли на консультацию к наркологу", — рассказал Александр Мясников.
По его словам, пациенту предлагали пройти беседу с врачом-аддиктологом и при необходимости — обратиться в общество анонимных алкоголиков. Это обязательная часть медицинского протокола: без оценки состояния пациента по шкале алкогольной зависимости ему не оказывали помощь, пока не исключат риск интоксикации и запоя.
В США подход направлен не на наказание, а на профилактику. Основная цель — раннее выявление зависимости, чтобы не допустить развития хронического алкоголизма и связанных с ним заболеваний печени, сердца и нервной системы.
Почему ежедневное пиво — это риск
Многие ошибочно считают пиво безвредным напитком. Однако этанол воздействует одинаково независимо от формы — будь то вино, ликёр или пиво. При регулярном употреблении даже "умеренных" доз развиваются:
жировая болезнь печени и воспаление поджелудочной железы;
повышение артериального давления и тахикардия;
снижение когнитивных функций и ухудшение памяти;
депрессия и тревожные расстройства;
снижение уровня тестостерона у мужчин и нарушения сна у женщин.
Кроме того, пиво способствует набору веса, так как содержит углеводы и стимулирует аппетит.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
• Ошибка: пить пиво ежедневно "для расслабления".
Последствие: постепенное формирование психологической зависимости.
Альтернатива: заменить алкоголь безалкогольными напитками, прогулками или спортом.
• Ошибка: считать пиво лёгким алкоголем.
Последствие: накопление токсинов и поражение печени.
Альтернатива: ограничить употребление до редких случаев — не чаще раза в неделю.
• Ошибка: обращаться к врачу только при запое.
Последствие: запущенная стадия зависимости и разрушение здоровья.
Альтернатива: при регулярном употреблении обсудить состояние с наркологом или психологом.
Как распознать зависимость
Человек не может расслабиться без алкоголя.
Возникает раздражение при попытке отказаться.
Увеличивается доза — прежнее количество перестаёт "действовать".
Алкоголь становится обязательной частью распорядка дня.
Если эти признаки сохраняются более месяца, это повод обратиться за консультацией.
Плюсы и минусы американской системы
|Плюсы
|Минусы
|Ранняя диагностика зависимости
|Требует обязательного обращения к специалисту даже при лёгком опьянении
|Акцент на психологической поддержке
|Могут ограничить доступ к медицинской помощи без оценки состояния
|Возможность бесплатной терапии и групп поддержки
|Не все пациенты готовы признать зависимость
Мифы и правда
• Миф: пиво не вызывает алкоголизма.
Правда: регулярное употребление пива вызывает такую же зависимость, как крепкий алкоголь.
• Миф: небольшие дозы алкоголя полезны для сердца.
Правда: исследования показали, что даже малые дозы повышают риск гипертонии и инсульта.
• Миф: зависимость формируется только при запоях.
Правда: ежедневное употребление в "умеренных" дозах приводит к скрытой зависимости.
