Каждый вечер по чуть-чуть — и мозг перестаёт отдыхать

В эфире программы "О самом главном" врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о критериях диагностики алкоголизма в США, поделившись воспоминаниями о своей работе за рубежом.

"А вы знаете, сколько нужно [выпивать], чтобы в Америке тебя официально зачислили в алкоголики? <…> Шесть бутылочек 0,33 пива в день", — поделился врач.

Как в США определяют зависимость

По словам Мясникова, в американской медицине к вопросам употребления алкоголя относятся строго. Если человек ежедневно выпивает шесть бутылок пива объёмом 0,33 литра (примерно два литра в сумме), это уже считается показателем алкогольной зависимости.

Такой объём эквивалентен примерно 70-80 граммам чистого этанола в день — доза, которая значительно превышает безопасные пределы, установленные Всемирной организацией здравоохранения. Для мужчин они составляют до 40 граммов, а для женщин — до 20 граммов этанола в сутки.

Что происходит при обращении в больницу

"Если в приёмный покой в американской больнице обращался человек после употребления такого количества алкоголя, то его автоматически отправляли на консультацию к наркологу", — рассказал Александр Мясников.

По его словам, пациенту предлагали пройти беседу с врачом-аддиктологом и при необходимости — обратиться в общество анонимных алкоголиков. Это обязательная часть медицинского протокола: без оценки состояния пациента по шкале алкогольной зависимости ему не оказывали помощь, пока не исключат риск интоксикации и запоя.

В США подход направлен не на наказание, а на профилактику. Основная цель — раннее выявление зависимости, чтобы не допустить развития хронического алкоголизма и связанных с ним заболеваний печени, сердца и нервной системы.

Почему ежедневное пиво — это риск

Многие ошибочно считают пиво безвредным напитком. Однако этанол воздействует одинаково независимо от формы — будь то вино, ликёр или пиво. При регулярном употреблении даже "умеренных" доз развиваются:

жировая болезнь печени и воспаление поджелудочной железы;

повышение артериального давления и тахикардия;

снижение когнитивных функций и ухудшение памяти;

депрессия и тревожные расстройства ;

снижение уровня тестостерона у мужчин и нарушения сна у женщин.

Кроме того, пиво способствует набору веса, так как содержит углеводы и стимулирует аппетит.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Ошибка: пить пиво ежедневно "для расслабления".

Последствие: постепенное формирование психологической зависимости.

Альтернатива: заменить алкоголь безалкогольными напитками, прогулками или спортом.

• Ошибка: считать пиво лёгким алкоголем.

Последствие: накопление токсинов и поражение печени.

Альтернатива: ограничить употребление до редких случаев — не чаще раза в неделю.

• Ошибка: обращаться к врачу только при запое.

Последствие: запущенная стадия зависимости и разрушение здоровья.

Альтернатива: при регулярном употреблении обсудить состояние с наркологом или психологом.

Как распознать зависимость

Человек не может расслабиться без алкоголя.

Возникает раздражение при попытке отказаться.

Увеличивается доза — прежнее количество перестаёт "действовать".

Алкоголь становится обязательной частью распорядка дня.

Если эти признаки сохраняются более месяца, это повод обратиться за консультацией.

Плюсы и минусы американской системы

Плюсы Минусы Ранняя диагностика зависимости Требует обязательного обращения к специалисту даже при лёгком опьянении Акцент на психологической поддержке Могут ограничить доступ к медицинской помощи без оценки состояния Возможность бесплатной терапии и групп поддержки Не все пациенты готовы признать зависимость

Мифы и правда

• Миф: пиво не вызывает алкоголизма.

Правда: регулярное употребление пива вызывает такую же зависимость, как крепкий алкоголь.

• Миф: небольшие дозы алкоголя полезны для сердца.

Правда: исследования показали, что даже малые дозы повышают риск гипертонии и инсульта.

• Миф: зависимость формируется только при запоях.

Правда: ежедневное употребление в "умеренных" дозах приводит к скрытой зависимости.