Врач-психиатр-нарколог Марат Агинян рассказал, что в первые годы трезвости у человека, бросившего пить, возникают значительные неврологические и психологические трудности. Сначала наступает синдром отмены, который для алкоголизма длится от двух до семи дней. После этого развивается постабстинентный синдром (ПАС), который может продолжаться от шести до двадцати четырёх месяцев, сообщает Газета.Ру.
ПАС проявляется через снижение работоспособности, плохое внимание, нарушения памяти и мышления, раздражительность, тревожность, и другие симптомы, такие как апатия и нарушения сна. Подострой абстиненции сопровождается структурными изменениями в миндалевидном теле мозга, влияющим на память и эмоции.
Для борьбы с ПАС рекомендуется продолжать трезвость, так как новое употребление алкоголя обнуляет весь прогресс и ведет к возвращению симптомов.
Фото: flickr.com/Republic of Korea (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)
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