Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил считать управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения аналогичным терроризму. Он выразил мнение, что такие действия должны рассматриваться как серьезное преступление, особенно когда они приводят к смертельным исходам.

"Необходимо ввести равнозначные терроризму санкции за вождение в нетрезвом виде, чтобы уменьшить число пьяных за рулем. Четко определенные строгие меры и ответственность помогут решить эту проблему. Психологическое давление также важно: если ты не хочешь быть поставленным в один ряд с террористами, не садись за руль в пьяном виде", — отметил Хамзаев.

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