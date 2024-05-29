Президент России Владимир Путин подписал закон, который с 1 июня 2024 года позволит торговлю алкогольными напитками на летних верандах кафе и ресторанов, при условии наличия у заведений соответствующей лицензии.
Ранее действующий закон запрещал продажу алкоголя на сезонных верандах.
Изменение вызвано многочисленными обращениями рестораторов, особенно из южных регионов России, где наличие открытых веранд широко распространено. Опыт некоторых регионов, например Москвы, показал, что опасения относительно отмены данного запрета были беспочвенны.
Фото: commons.wikimedia.org/Dmitry Ivanov. (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
Мужчина из Китая первый в истории излечился от диабета
Китайские врачи успешно излечили 59-летнего мужчину от диабета 2-го типа с помощью стволовых клеток. Исследование опубликовано в журнале Cell Discovery.
Израиль не перешел "красную линию" Байдена
Аппарат президента США Джо Байдена пришел к выводу, что Израиль не перешел "критическую черту", проведя атаку на город Рафах в южной части сектора Газа, в результате которой погибли по крайней мере 40 палестинских беженцев, сообщает издание Politico.
"Автостат": главными конкурентами Volga станут модели Chery, Geely и Haval
Основными конкурентами российских автомобилей Volga на рынке станут китайские модели, такие как Chery Arrizo 8, Tiggo 7 PRO Max, Tiggo 8 PRO Max, Geely Monjaro, GAC GS8, и Haval Jolion, а также некоторые корейские и японские машины.
Роспотребнадзор: В РФ может появиться тенденция к снижению заболеваемости коклюшем
В Роспотребнадзоре рассказали о том, что в стране наметилась тенденция к снижению заболеваеости коклюшем.