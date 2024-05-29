Президент России Владимир Путин подписал закон, который с 1 июня 2024 года позволит торговлю алкогольными напитками на летних верандах кафе и ресторанов, при условии наличия у заведений соответствующей лицензии.

Ранее действующий закон запрещал продажу алкоголя на сезонных верандах.

Изменение вызвано многочисленными обращениями рестораторов, особенно из южных регионов России, где наличие открытых веранд широко распространено. Опыт некоторых регионов, например Москвы, показал, что опасения относительно отмены данного запрета были беспочвенны.

Фото: commons.wikimedia.org/Dmitry Ivanov. (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)