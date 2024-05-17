Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 18.05.2024 : 90,9873
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 18.05.2024 : 98,7776
Врач Умнов: смертельная доза водки — один литр в час
  1. Главная
  2. Общество
  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 18:26

Врач Умнов: смертельная доза водки — один литр в час

Преподаватель медицинского факультета Александр Умнов предупредил, что летальной дозой водки является употребление одного литра за час, что может привести к критическому уровню этанола в крови. Он подчеркнул, что человеческая печень способна безвредно обработать до 120 мг этилового спирта, и предупредил о серьезности симптомов алкогольного отравления, включая падение температуры, замедление дыхания и возможность галлюцинаций и припадков.

Врач-терапевт Ирина Андреева подчеркнула необходимость вызова скорой помощи при подозрении на алкогольное отравление и дала рекомендации по оказанию первой помощи, включая обеспечение доступа кислорода и наблюдение за состоянием пострадавшего до прибытия медиков, сообщает МедикФорум.

Фото: flickr.com/Dave Winer (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)

Мир

McLaren выпустил самый мощный электровелосипед своего класса Extreme 600

McLaren выпустил самый мощный электровелосипед своего класса Extreme 600

McLaren выпустил новую линейку электровелосипедов eMTB, включая самую мощную модель своего класса — Extreme 600. Этот велосипед, оцененный в $11 950, обладает пиковой мощностью 852 Вт и максимальной скоростью 32 км/ч, что соответствует верхнему пределу законных ограничений в США.

Читать полностью
Минэнерго Молдавии: Приднестровье не останется без топлива из России

Минэнерго Молдавии: Приднестровье не останется без топлива из России

Приднестровье будет получать газ, даже если Киев приостановит транзит топлива из России, заявил министр Виктор Парликов.

Читать полностью

Общество

Аналитики

Аналитики "АльфаСтрахования": в России чаще всего угоняют корейские автомобили

Страховые компании обновили список транспортных средств, наиболее подверженных угону в России в 2024 году. В этот список попали только автомобили, застрахованные по каско, поскольку угонные случаи не покрываются полисами ОСАГО, о чем страховые агентства обычно не информируются.

Читать полностью
В Китае начнут отправлять туристов в космос в 2028 году

В Китае начнут отправлять туристов в космос в 2028 году

Китайская государственная компания CAS Space планирует начать коммерческие суборбитальные полеты для туристов в 2028 году. Первые испытания космического туристического корабля состоятся в 2027 году.

Читать полностью

Новости