Преподаватель медицинского факультета Александр Умнов предупредил, что летальной дозой водки является употребление одного литра за час, что может привести к критическому уровню этанола в крови. Он подчеркнул, что человеческая печень способна безвредно обработать до 120 мг этилового спирта, и предупредил о серьезности симптомов алкогольного отравления, включая падение температуры, замедление дыхания и возможность галлюцинаций и припадков.

Врач-терапевт Ирина Андреева подчеркнула необходимость вызова скорой помощи при подозрении на алкогольное отравление и дала рекомендации по оказанию первой помощи, включая обеспечение доступа кислорода и наблюдение за состоянием пострадавшего до прибытия медиков, сообщает МедикФорум.

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