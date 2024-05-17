Преподаватель медицинского факультета Александр Умнов предупредил, что летальной дозой водки является употребление одного литра за час, что может привести к критическому уровню этанола в крови. Он подчеркнул, что человеческая печень способна безвредно обработать до 120 мг этилового спирта, и предупредил о серьезности симптомов алкогольного отравления, включая падение температуры, замедление дыхания и возможность галлюцинаций и припадков.
Врач-терапевт Ирина Андреева подчеркнула необходимость вызова скорой помощи при подозрении на алкогольное отравление и дала рекомендации по оказанию первой помощи, включая обеспечение доступа кислорода и наблюдение за состоянием пострадавшего до прибытия медиков, сообщает МедикФорум.
Фото: flickr.com/Dave Winer (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)
McLaren выпустил самый мощный электровелосипед своего класса Extreme 600
McLaren выпустил новую линейку электровелосипедов eMTB, включая самую мощную модель своего класса — Extreme 600. Этот велосипед, оцененный в $11 950, обладает пиковой мощностью 852 Вт и максимальной скоростью 32 км/ч, что соответствует верхнему пределу законных ограничений в США.
Минэнерго Молдавии: Приднестровье не останется без топлива из России
Приднестровье будет получать газ, даже если Киев приостановит транзит топлива из России, заявил министр Виктор Парликов.
Аналитики "АльфаСтрахования": в России чаще всего угоняют корейские автомобили
Страховые компании обновили список транспортных средств, наиболее подверженных угону в России в 2024 году. В этот список попали только автомобили, застрахованные по каско, поскольку угонные случаи не покрываются полисами ОСАГО, о чем страховые агентства обычно не информируются.
В Китае начнут отправлять туристов в космос в 2028 году
Китайская государственная компания CAS Space планирует начать коммерческие суборбитальные полеты для туристов в 2028 году. Первые испытания космического туристического корабля состоятся в 2027 году.