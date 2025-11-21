Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Алкоголь
Алкоголь
© commons.wikimedia.org by Stefan Giesbert (www.cocktailpodcast.de) is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Главная / Сибирский федеральный округ
Андрей Власов Опубликована сегодня в 5:23

Ямал объявил войну алкоголю на праздниках: какие дни станут "сухими"

На Ямале введен единый запрет на продажу алкоголя в праздничные дни

С 1 марта 2026 года на Ямале вступят в силу новые правила розничной продажи алкоголя в дни массовых мероприятий. Соответствующие поправки в региональный закон были приняты сегодня депутатами Заксобрания ЯНАО.

Единые требования по продаже алкоголя

На данный момент органы местного самоуправления самостоятельно устанавливают даты запрета продажи алкоголя в праздничные дни, и эта практика варьируется в разных муниципалитетах. В связи с этим с 2026 года будет введен единый подход для всей территории округа. Как сообщается в официальном telegram-канале окружного Заксобрания, теперь алкоголь не будет продаваться в следующие праздники:

  • 1 мая — Праздник Весны и Труда

  • 9 мая — День Победы

  • 1 июня — Международный день защиты детей

  • 12 июня — День России

  • Последняя суббота июня — День молодежи

  • Вторая суббота августа — День физкультурника

  • 1 сентября — День знаний (если 1 сентября приходится на воскресенье — 2 сентября)

  • 4 ноября — День народного единства

Кроме того, в список попадут массовые праздники, которые отмечаются в разные дни, такие как День оленевода, День рыбака, Последний звонок, а также праздники, посвященные дням поселков, городов и районов.

Рекомендации для органов местного самоуправления

Органам местного самоуправления рекомендуется определить конкретные даты, на которые будет распространяться действие нового закона, учитывая особенности каждого муниципалитета.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Бюджет Ямала на 2026-2028 годы: 80% расходов пойдет на улучшение качества жизни жителей вчера в 22:49
Будущее Ямала в цифрах: кому уйдут 1,24 трлн рублей

В Ямало-Ненецком автономном округе принят бюджет на 2026–2028 годы. Более 80% средств будут направлены на социальное развитие, здравоохранение и строительство жилья.

Читать полностью » Трасса Тюмень — Омск улучшит транспортную доступность Ялуторовска — губернатор Моор вчера в 22:47
Тюменская агломерация расширяется: как новая дорога сократит путь до Ялуторовска

В Тюменской области планируют расширение агломерации до Ялуторовска. В течение 15 лет дорога между городами сократится до 50 минут. Как это повлияет на развитие региона?

Читать полностью » Вспышка чумы в Тюмени: зоозащитники обвиняют подрядчика в недобросовестной деятельности вчера в 22:01
Чума в тюменском приюте: что скрывает компания, ответственная за отлов животных

В Тюменской области выявили вспышку чумы в приюте для животных. Общественники обвиняют подрядчика из Свердловской области и местные власти в недостаточной вакцинации животных.

Читать полностью » В Тюмени арестованы инспекторы автодорнадзора за взятки за пропуск грузовиков — СКР вчера в 21:23
В Тюмени арестовали "невидимую сеть" автодорнадзора: как инспекторы зарабатывали на пропуске грузовиков с перегрузом

В Тюмени арестовали группу инспекторов автодорнадзора, обвиняемых в получении взяток за пропуск грузовиков с нарушением. Какие меры предприняты?

Читать полностью » В Омске открыли прием заявок на гранты до миллиона рублей на проекты благоустройства вчера в 15:56
Миллион для тех, кто решится: омичам дали шанс превратить город в место мечты

В Омске стартовал конкурс, который дает жителям шанс самим решать, каким будет город. Миллионный грант может получить любой проект, меняющий городскую среду.

Читать полностью » В Барнауле внедрили первую демпферную систему на дорожной развязке вчера в 9:23
Развязка года: Барнаул запускает ключевой объект, который едва не утянул под воду подрядчик

В Барнауле запустили движение по новой трехуровневой развязке, но её строительство обернулось чередой громких судебных исков и сменой подрядчиков.

Читать полностью » В ЯНАО аналитики зафиксировали острую нехватку поваров — hh.ru 19.11.2025 в 21:47
Европейская кухня давит спросом, сушисты уходят в дефицит: Сибирь борется за каждого специалиста

В ЯНАО стремительно растет потребность в поварах и кондитерах: работодатели поднимают зарплаты, но кадров не хватает, и конкуренция усиливается.

Читать полностью » В Красноярском крае фермерам дадут помощь на выращивание картофеля в размере 6,2 тыс. руб. за тонну 19.11.2025 в 21:22
Красноярским фермерам заплатят за картофель: стартовал прием заявок на субсидии

В Красноярском крае запускают субсидии для подсобных хозяйств, чтобы стимулировать выращивание картофеля. Программа обещает ощутимую поддержку сельчанам.

Читать полностью »

Новости
Питомцы
Породы без подшерстка почти не дают запах — кинологи
Садоводство
Флис утепляет контейнеры и снижает теплопотери, сообщает эксперт Крис Боннетт
УрФО
В Пермском крае в акции "Монетная неделя" сдали монеты на сумму 3 млн рублей и весом 3 тонны
Еда
Баранья нога запекается с чесноком и травами для глубокого аромата — повар
Культура и шоу-бизнес
Джоан Роулинг отметила реалистичность костюмов и декораций на съёмках нового сериала по "Гарри Поттеру" — Deadline
Садоводство
Старые подушки — экологичное удобрение для сада и огорода — агроном Степанов
Авто и мото
Пищевая сода очищает мутные фары за десять минут — автотехник Леон
СФО
В Ямале зафиксировали серьезный рост цен на услуги: транспорт подорожал на 25,8%
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet