Ямал объявил войну алкоголю на праздниках: какие дни станут "сухими"

С 1 марта 2026 года на Ямале вступят в силу новые правила розничной продажи алкоголя в дни массовых мероприятий. Соответствующие поправки в региональный закон были приняты сегодня депутатами Заксобрания ЯНАО.

Единые требования по продаже алкоголя

На данный момент органы местного самоуправления самостоятельно устанавливают даты запрета продажи алкоголя в праздничные дни, и эта практика варьируется в разных муниципалитетах. В связи с этим с 2026 года будет введен единый подход для всей территории округа. Как сообщается в официальном telegram-канале окружного Заксобрания, теперь алкоголь не будет продаваться в следующие праздники:

1 мая — Праздник Весны и Труда

9 мая — День Победы

1 июня — Международный день защиты детей

12 июня — День России

Последняя суббота июня — День молодежи

Вторая суббота августа — День физкультурника

1 сентября — День знаний (если 1 сентября приходится на воскресенье — 2 сентября)

4 ноября — День народного единства

Кроме того, в список попадут массовые праздники, которые отмечаются в разные дни, такие как День оленевода, День рыбака, Последний звонок, а также праздники, посвященные дням поселков, городов и районов.

Рекомендации для органов местного самоуправления

Органам местного самоуправления рекомендуется определить конкретные даты, на которые будет распространяться действие нового закона, учитывая особенности каждого муниципалитета.