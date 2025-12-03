Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Алкоголь
Алкоголь
© freepik.com by rawpixel.com is licensed under Public domain
Главная / Уральский федеральный округ
Елена Гаврилова Опубликована сегодня в 14:41

Алкоголь по часам: в Зауралье вводят жёсткие ограничения и закрывают дорогу наливайкам

В Курганской области с 1 марта 2026 года алкоголь будут строго продавать с 10 до 20 часов

Резкое ужесточение правил продажи алкоголя в Курганской области стало одной из самых обсуждаемых инициатив последних месяцев. Региональные власти окончательно утвердили новые ограничения, которые начнут действовать с 1 марта 2026 года.

Новые временные рамки и праздничные запреты

Продажа спиртного будет разрешена только с 10.00 до 20.00, тогда как сейчас магазины открывают алкогольный отдел на два часа раньше и закрывают на два часа позже. Кроме того, определён перечень из девяти праздничных дней, когда торговля горячительными напитками полностью прекращается. Запреты охватывают как государственные, так и календарные даты — от Рождества и Дня студента до Дня России и Дня народного единства.

В период обсуждения документа бизнес опасался массовых закрытий точек продаж. Однако власти подчеркнули: добросовестным предпринимателям опасаться нечего. Наибольшее внимание уделено так называемым "наливайкам" в жилых домах, которые работают под видом кафе. С начала года к таким объектам оформлено около 900 протоколов за торговлю в запрещённые часы.

Условия для общепита и контроль за объектами

С введением поправок владельцы заведений в многоквартирных домах столкнутся с новыми требованиями. Работать без отдельного входа станет невозможно, а если вход для клиентов или зона разгрузки расположены со стороны подъездов, разрешение не выдадут. Также увеличена минимальная площадь зала обслуживания — с 45 до 65 квадратных метров.

Каждый объект общепита в жилом доме обязан оснастить помещение тревожной кнопкой. Эти меры, по словам чиновников, направлены не на ограничение бизнеса, а на наведение порядка. Несмотря на ужесточение правил, в 2024 году предприятия общепита и магазины в МКД обеспечили бюджету региона 84 миллиона рублей.

Расчёт на снижение правонарушений

Инициаторы реформы считают, что сокращение доступности алкоголя поможет снизить число связанных с ним преступлений и отравлений. По данным полиции, большинство нарушений совершается именно в нетрезвом состоянии, в вечерние и ночные часы. Только в первой половине 2025 года выявлено 450 таких случаев.

Опыт других российских регионов, где аналогичные меры уже действуют, показывает, что ограничения способны стабилизировать ситуацию и уменьшить злоупотребление спиртным.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Свердловская область увеличит производство молока за счет строительства новых ферм 26.11.2025 в 21:55
Молочный лидер Урала усиливает позиции: область готовится к крупнейшему приросту в животноводстве

Свердловская область готовит масштабное увеличение производства молока, опираясь на новые фермы, возврат земель в оборот и укрепление сотрудничества с крупными животноводческими предприятиями.

Читать полностью » В Челябинске школьница повредила себе позвоночник на уроке физкультуры 26.11.2025 в 16:37
Обычный кувырок обернулся больницей: школьный урок в Челябинске закончился травмой позвоночника

На обычном уроке физкультуры челябинская школьница получила тяжелую травму, и следствию теперь предстоит разобраться, была ли это случайность или результат нарушений в работе педагога.

Читать полностью » В Тюмени задержали подростков по пути к месту теракта, их будут судить 25.11.2025 в 17:00
Подростки шагнули в опасную игру: на Урале предотвратили теракт на железной дороге в последний момент

Двух подростков из Тюмени будут судить за подготовку теракта на железной дороге — следствие утверждает, что они действовали по указанию взрослого организатора.

Читать полностью » В Челябинске кардиохирурги провели операцию на сердце через прокол под мышкой 24.11.2025 в 19:17
Сердце спасли через едва заметный прокол: в Челябинске медики освоили методику мирового уровня

В Челябинске хирурги впервые устранили сложную патологию сердца через прокол под мышкой, применив эндоскопическую методику, которой владеют лишь единичные клиники мира.

Читать полностью » В Челябинске выявили новый сброс нефтепродуктов в Миасс 24.11.2025 в 13:27
Радужные пятна тревожат город: в Челябинске выявлен очередной слив в реку

На Миассе вновь появились нефтяные пятна: спасатели локализовали разлив, а природоохранные службы ищут источник повторяющихся загрязнений.

Читать полностью » В Югре Центр зимних видов спорта модернизировали к 25-летию биатлона 23.11.2025 в 23:16
Большая реконструкция в Ханты-Мансийске: зимний центр превращают в арену международного класса

Югра отмечает 25-летие биатлона обновлением ключевых объектов: реконструированы трибуны, трассы и гостиницы, а регион готовит инфраструктуру для новых крупных стартов.

Читать полностью » На Таганае закрыли из-за гололеда смотровые площадки на Чёрной скале 23.11.2025 в 17:27
Тропы скользят, скалы блестят: Таганай ограничил доступ туристов из-за ледяного шторма

На Таганае закрыли тропы и площадки на Черной скале: ледяной дождь превратил маршруты в каток, и ограничения могут меняться в зависимости от погоды.

Читать полностью » Рыбаки Прикамья назвали мембранный костюм основой зимней экипировки 23.11.2025 в 2:26
Мороз держит в тисках, но рыбаки знают секрет: правильная экипировка делает лёд комфортнее дивана

Эксперты объясняют, как выбрать одежду и снасти для зимней рыбалки в Прикамье и почему правильная экипировка важнее самого улова.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Повторное использование пилочек повышает риск передачи грибка — дерматолог Егорова
Садоводство
Лёд равномерно увлажняет почву и предотвращает перелив — специалисты по уходу за растениями
ЮФО
На турпортале Крыма появилась опция "Гостевые дома"
ЮФО
Стоимость электрокаров с пробегом опустилась до 3 млн рублей — аналитики Авито Авто
Авто и мото
За несвоевременную регистрацию авто установлены штрафы до 2000 рублей — юристы
ЮФО
В Крыму увеличили число лесных патрулей перед праздниками — министр Шевцова
СЗФО
В Карелии пенсионерка из Петрозаводска отправила мошеннику 250 тысяч с сайта знакомств
СКФО
В Дагестане ИИ начал работать в благотворительном приложении Tooba
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet