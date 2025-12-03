Алкоголь по часам: в Зауралье вводят жёсткие ограничения и закрывают дорогу наливайкам

Резкое ужесточение правил продажи алкоголя в Курганской области стало одной из самых обсуждаемых инициатив последних месяцев. Региональные власти окончательно утвердили новые ограничения, которые начнут действовать с 1 марта 2026 года.

Новые временные рамки и праздничные запреты

Продажа спиртного будет разрешена только с 10.00 до 20.00, тогда как сейчас магазины открывают алкогольный отдел на два часа раньше и закрывают на два часа позже. Кроме того, определён перечень из девяти праздничных дней, когда торговля горячительными напитками полностью прекращается. Запреты охватывают как государственные, так и календарные даты — от Рождества и Дня студента до Дня России и Дня народного единства.

В период обсуждения документа бизнес опасался массовых закрытий точек продаж. Однако власти подчеркнули: добросовестным предпринимателям опасаться нечего. Наибольшее внимание уделено так называемым "наливайкам" в жилых домах, которые работают под видом кафе. С начала года к таким объектам оформлено около 900 протоколов за торговлю в запрещённые часы.

Условия для общепита и контроль за объектами

С введением поправок владельцы заведений в многоквартирных домах столкнутся с новыми требованиями. Работать без отдельного входа станет невозможно, а если вход для клиентов или зона разгрузки расположены со стороны подъездов, разрешение не выдадут. Также увеличена минимальная площадь зала обслуживания — с 45 до 65 квадратных метров.

Каждый объект общепита в жилом доме обязан оснастить помещение тревожной кнопкой. Эти меры, по словам чиновников, направлены не на ограничение бизнеса, а на наведение порядка. Несмотря на ужесточение правил, в 2024 году предприятия общепита и магазины в МКД обеспечили бюджету региона 84 миллиона рублей.

Расчёт на снижение правонарушений

Инициаторы реформы считают, что сокращение доступности алкоголя поможет снизить число связанных с ним преступлений и отравлений. По данным полиции, большинство нарушений совершается именно в нетрезвом состоянии, в вечерние и ночные часы. Только в первой половине 2025 года выявлено 450 таких случаев.

Опыт других российских регионов, где аналогичные меры уже действуют, показывает, что ограничения способны стабилизировать ситуацию и уменьшить злоупотребление спиртным.