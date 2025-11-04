Запрет на алкоголь в Тюменской области: кто не сможет купить, а кто всё же сможет

Жителей Тюменской области 4 ноября ждут ограничения на продажу алкогольной продукции. В День народного единства в магазинах спиртное купить будет нельзя - запрет введён в соответствии с региональным законом, регулирующим продажу алкоголя в праздничные дни.

Когда и где действует запрет

"Установлен запрет на розничную продажу алкогольной продукции в Тюменской области в праздничные дни. В том числе — в День народного единства 4 ноября", — говорится в постановлении правительства региона.

Запрет распространяется на все торговые точки, включая супермаркеты, магазины шаговой доступности и павильоны.

Где алкоголь всё же разрешён

При этом рестораны, бары и кафе смогут продавать алкоголь, но только для употребления внутри заведения. Выносить спиртные напитки или оформлять их на вынос будет запрещено.

Такая мера применяется ежегодно, чтобы снизить уровень нарушений общественного порядка и сохранить праздничную атмосферу Дня народного единства.