Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Алкоголь
Алкоголь
© flickr.com by Энджи Гарретт is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Главная / Уральский федеральный округ
Андрей Власов Опубликована сегодня в 6:46

Запрет на алкоголь в Тюменской области: кто не сможет купить, а кто всё же сможет

День народного единства: в Тюменской области введён запрет на продажу алкоголя

Жителей Тюменской области 4 ноября ждут ограничения на продажу алкогольной продукции. В День народного единства в магазинах спиртное купить будет нельзя - запрет введён в соответствии с региональным законом, регулирующим продажу алкоголя в праздничные дни.

Когда и где действует запрет

"Установлен запрет на розничную продажу алкогольной продукции в Тюменской области в праздничные дни. В том числе — в День народного единства 4 ноября", — говорится в постановлении правительства региона.

Запрет распространяется на все торговые точки, включая супермаркеты, магазины шаговой доступности и павильоны.

Где алкоголь всё же разрешён

При этом рестораны, бары и кафе смогут продавать алкоголь, но только для употребления внутри заведения. Выносить спиртные напитки или оформлять их на вынос будет запрещено.

Такая мера применяется ежегодно, чтобы снизить уровень нарушений общественного порядка и сохранить праздничную атмосферу Дня народного единства.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Тюменская область привлекла кредит на 6,3 млрд рублей для покрытия кассовых разрывов бюджета сегодня в 5:56
Долг вырастет в 6,5 раза: Тюмень взяла миллиарды в кредит — что пошло не так

Правительство Тюменской области взяло кредит на 6,3 млрд рублей из-за кассовых разрывов. При стабильном рейтинге регион готовится к росту долга до 58 млрд ради инфраструктурных проектов.

Читать полностью » Роспотребнадзор сообщил о снижении заболеваемости инфекциями в Курганской области сегодня в 4:46
Инфекции сдались: в Курганской области зафиксировано резкое снижение заболеваемости

Роспотребнадзор сообщил о снижении заболеваемости в Курганской области: инфекций стало меньше на 17%, групповых вспышек кишечных заболеваний не зафиксировано.

Читать полностью » Дефицит бюджета Кургана почти удвоился и превысил миллиард рублей сегодня в 3:36
Дефицит больше миллиарда: в Кургане приняли главный бюджет с минусом

Дефицит бюджета Кургана на 2025 год превысил один миллиард рублей. Доходы выросли за счёт субсидий, но расходы увеличились ещё сильнее — на ЖКХ, образование и экономику.

Читать полностью » Курганская область признана регионом с наименьшим числом врачей скорой помощи в России сегодня в 2:26
Самый нездоровый парадокс: регион с ЗОЖ в топе оказался последним по количеству врачей скорой

Курганская область оказалась последней в России по числу врачей скорой помощи — всего 0,09 на 10 тысяч человек. Из-за нехватки кадров ожидание бригады растягивается до восьми часов.

Читать полностью » Опрос: жители Курганской области заводят второго ребёнка не из-за денег сегодня в 1:17
Не деньги решают: почему родители заводят второго ребёнка — ответ удивил даже власти

Жители Курганской области считают, что решение о рождении второго ребёнка зависит не от денег, а от уверенности в себе, партнёре и уровне медицины. Опрос представил Андрей Алексеев.

Читать полностью » Челябинская область вошла в топ-5 регионов России по развитию некоммерческого сектора сегодня в 0:26
Не только металл, но и милосердие: Южный Урал стал образцом развития гражданского общества

Челябинская область заняла четвёртое место в рейтинге «Регион-НКО». Власти отмечают рост поддержки некоммерческих организаций и активность жителей Южного Урала.

Читать полностью » Цена картофеля в Челябинской области выросла до 65 рублей за килограмм вчера в 23:22
Покупать мешками — или платить в три раза больше: где искать дешёвую картошку в ноябре

В Челябинской области картофель подорожал: оптовые цены начинаются с 20 рублей, а частные продавцы просят до 65 за килограмм. Некоторые предлагают редкие сорта по 100 рублей.

Читать полностью » Учёные из Челябинска разработали технологию, которая продлит срок службы дорог до 25 лет вчера в 22:26
Дороги без ям на 25 лет: на Урале придумали, как навсегда забыть про ремонты

Учёные ЮУрГУ испытали технику, которая уплотняет грунт на глубину свыше трёх метров. Новая технология обещает продлить срок службы дорог до 25 лет без капитального ремонта.

Читать полностью »

Новости
Туризм
Осенний маршрут Дорога великих людей: что посмотреть в Воронежской области
УрФО
Бизнес Тюменской области до декабря сможет ввозить товары из Казахстана без маркировки
Авто и мото
Минцифры: новые правила ограничили число SIM-карт на одного человека
Культура и шоу-бизнес
Ким Кардашьян хочет пригласить Blackpink во второй сезон сериала "Все честно" — Daily Fashion News
Красота и здоровье
Врачи рассказали, что такое гипнагогические галлюцинации и чем они опасны
Авто и мото
Спойлеры на городских автомобилях не увеличивают прижимную силу
Садоводство
Агрономы советуют уничтожать самосевы и растительные остатки, чтобы предотвратить пятнистость и ржавчину
Питомцы
Эксперт Шлемпер сообщил, что треть кошек испытывает тревогу при длительном отсутствии человека
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet