Алкоголь под строгим контролем: Екатеринбург создает границы запретных территорий

Администрация Екатеринбурга создала специальную комиссию, которая займется определением точных границ территорий, где будет запрещена розничная продажа алкоголя. Эта мера направлена на решение проблем предпринимателей, столкнувшихся с трудностями при получении или продлении лицензий на продажу алкогольной продукции из-за неопределенности в установлении зон вокруг социальных объектов. Инициатива была озвучена по итогам коллегии городской администрации.

Чёткие границы для бизнеса

Комиссия займется установлением границ территорий, прилегающих к образовательным, медицинским и спортивным учреждениям, где федеральное законодательство уже предусматривает запрет на продажу алкоголя. Как отметил заместитель главы Екатеринбурга Дмитрий Ноженко, предприниматели и общественные организации часто обращаются с вопросами о точных границах этих "сухих" зон. Непонимание границ приводит к затруднениям в процессе получения лицензий на продажу алкоголя, что в свою очередь осложняет работу бизнеса.

Роль комиссии в решении проблемы

В комиссию войдут руководители отраслевых органов городской администрации, представители бизнеса и общественных организаций. Они будут рассматривать заключения федеральных и региональных органов власти и принимать решения по вопросу установления точных границ запретных зон. Цель комиссии — устранить неясности, которые создают проблемы для предпринимателей, и обеспечить более прозрачный процесс лицензирования.

Существующие ограничения на продажу алкоголя

Важно отметить, что в Екатеринбурге уже действует ограничение на ночную продажу алкоголя — с 23:00 до 08:00. Однако создание комиссии поможет более точно определить, какие территории подлежат дополнительным ограничениям. Это должно способствовать улучшению деловой среды для предпринимателей и устранению неопределенности в вопросах лицензирования.