Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Алкоголь
Алкоголь
© commons.wikimedia.org by Stefan Giesbert (www.cocktailpodcast.de) is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Главная / Уральский федеральный округ
Дмитрий Корнилов Опубликована сегодня в 21:16

Алкоголь под строгим контролем: Екатеринбург создает границы запретных территорий

Администрация Екатеринбурга создала комиссию для определения точных границ "сухих" зон — Дмитрий Ноженко

Администрация Екатеринбурга создала специальную комиссию, которая займется определением точных границ территорий, где будет запрещена розничная продажа алкоголя. Эта мера направлена на решение проблем предпринимателей, столкнувшихся с трудностями при получении или продлении лицензий на продажу алкогольной продукции из-за неопределенности в установлении зон вокруг социальных объектов. Инициатива была озвучена по итогам коллегии городской администрации.

Чёткие границы для бизнеса

Комиссия займется установлением границ территорий, прилегающих к образовательным, медицинским и спортивным учреждениям, где федеральное законодательство уже предусматривает запрет на продажу алкоголя. Как отметил заместитель главы Екатеринбурга Дмитрий Ноженко, предприниматели и общественные организации часто обращаются с вопросами о точных границах этих "сухих" зон. Непонимание границ приводит к затруднениям в процессе получения лицензий на продажу алкоголя, что в свою очередь осложняет работу бизнеса.

Роль комиссии в решении проблемы

В комиссию войдут руководители отраслевых органов городской администрации, представители бизнеса и общественных организаций. Они будут рассматривать заключения федеральных и региональных органов власти и принимать решения по вопросу установления точных границ запретных зон. Цель комиссии — устранить неясности, которые создают проблемы для предпринимателей, и обеспечить более прозрачный процесс лицензирования.

Существующие ограничения на продажу алкоголя

Важно отметить, что в Екатеринбурге уже действует ограничение на ночную продажу алкоголя — с 23:00 до 08:00. Однако создание комиссии поможет более точно определить, какие территории подлежат дополнительным ограничениям. Это должно способствовать улучшению деловой среды для предпринимателей и устранению неопределенности в вопросах лицензирования.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Свердловская область не подготовила четыре муниципалитета к отопительному сезону — Денис Паслер сегодня в 20:53
Свердловская область на грани холодов: четыре муниципалитета оказались не готовы к зиме

Четыре муниципалитета в Свердловской области не справились с подготовкой к отопительному сезону, в том числе из-за недобросовестного подрядчика. Что это значит для региона?

Читать полностью » В Зауралье выпустили 5,2 тыс. мальков сазана в озеро Теренколь по компенсации ущерба сегодня в 16:18
Тысячи мальков вместо штрафов: как одно озеро превратилось в эксперимент по восстановлению природы

В Курганской области впервые применили редкий механизм компенсации экологического ущерба: озеро Теренколь зарыбили тысячами мальков сазана — и это только начало изменений.

Читать полностью » В Екатеринбурге на форуме сегодня в 9:45
Города становятся умнее нас: Екатеринбург раскрывает технологии, которые меняют правила жизни

В Екатеринбурге соберутся сотни управленцев, чтобы обсудить, какие технологии и управленческие решения формируют города будущего и меняют качество жизни.

Читать полностью » В Перми аналитики показали утроение стоимости квартир при базовой ипотеке вчера в 22:26
Двухкомнатная за 4,9 млн превращается в 18: базовые ставки делают новые микрорайоны недосягаемыми

Ипотека на новостройки в Перми превращает бюджетное жилье в многомиллионный проект, и разница между базовыми и льготными программами оказалась колоссальной.

Читать полностью » В Челябинской области открыли 17 молодежных площадок — губернатор Текслер вчера в 21:49
Теперь и в районах: новые молодежные площадки открылись по всему региону

В Челябинской области за год появилось 17 новых молодежных пространств. Они объединяют творчество, медиа и наставничество, формируя сеть точек роста для молодых жителей.

Читать полностью » В Перми предприниматель Любов назвал различия видов искусственных елей вчера в 21:36
Ёлка может прослужить год или десятилетие: выбор одного материала меняет всё

Выбор искусственной ели в Перми зависит не только от внешнего вида, но и от материалов, технологии производства и скрытых нюансов, которые замечают лишь специалисты.

Читать полностью » В УрФО аграрии завершили уборочную кампанию с ростом урожая — пресс-служба вчера в 20:26
Зерно льётся рекой, а картофель растёт как на дрожжах: УрФО завершил одну из самых мощных уборочных кампаний

Уборочная кампания в УрФО завершилась с заметным ростом урожайности, и региональные аграрии готовятся закрепить успех в следующем сезоне.

Читать полностью » Январские скидки на искусственные ели достигли 40% — URA.RU вчера в 18:18
Праздник кончился, а охота началась: почему самые выгодные ёлки появляются только после праздников

В Перми покупатели экономят на новогодних елках, используя январские скидки, но такой выбор несет свои ограничения и зависит от спроса после праздников.

Читать полностью »

Новости
Еда
Авокадо, тунец и черри создают гармоничный вкус — шеф Илья Климов
Спорт и фитнес
Румынская тяга и болгарские выпады как замена ягодичному мосту — советы от Ольги Яблоковой
СФО
В Тюмени арестованы инспекторы автодорнадзора за взятки за пропуск грузовиков — СКР
Красота и здоровье
Рыжие полутона усиливают объём каштановых волос, отмечают стилисты
Туризм
Китай и Вьетнам увеличили спрос на туры на зимний сезон — операторы туров
ЮФО
Уловы хамсы в Крыму выросли до 14,4 тысячи тонн — сообщили в Росрыболовстве
Питомцы
Правило трёх секунд помогает собаке безопасно знакомиться с другим псом
Дом
Повреждённые провода гирлянды повышают риск короткого замыкания — электрики
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet