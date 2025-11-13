Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Тайланд
Тайланд
Андрей Волков Опубликована сегодня в 2:25

Алкоголь в Таиланде под запретом: туристам грозят штрафы и сюрпризы

Тайланд вводит новые ограничения на алкоголь: теперь рискуют все — туристы, заведения и местные — правительство

С 8 ноября 2025 года в Таиланде вступили в силу новые правила, касающиеся продажи и употребления алкоголя, которые затронули не только местных жителей, но и туристов. Согласно обновленному законодательству, любые действия, связанные с покупкой, продажей или употреблением спиртных напитков, теперь ограничены по времени. Для граждан и гостей страны эти ограничения вступают в силу даже в частных помещениях.

Новые правила, введенные в рамках Закона о контроле за оборотом алкоголя (№ 2) BE 2568 (2025), значительно ужесточают контроль за алкоголем и должны улучшить общественное благосостояние. Однако стоит отметить, что подобные меры также касаются рекламы алкоголя, на которую теперь наложены более строгие ограничения, а каннабис-туризм в стране стал предметом дополнительных ограничений.

Изменения в правилах употребления алкоголя

Ранее в Таиланде требования по продажам алкоголя и его употреблению касались только тех заведений, которые имели лицензию на продажу спиртных напитков. Однако теперь любые лица, включая туристов, обязаны соблюдать новые ограничения. Закон запрещает покупку, продажу и употребление алкоголя в определённое время, а именно с полуночи до 11:00 и с 14:00 до 17:00. Если вы, например, купили алкоголь до полуночи, но продолжаете пить после наступления запрета, это будет считаться нарушением.

Как поясняют представители власти, эти ограничения действуют не везде. Важно, чтобы заведение или место, где происходит продажа и употребление алкоголя, имело соответствующую лицензию. Однако это не касается всех точек. Например, рестораны и кафе без лицензии, как и частные лица, обязаны соблюдать указанные ограничения.

"Неясно, какой цели служит этот закон", — заявил председатель Ассоциации ресторанного бизнеса Таиланда Соратхеп Рожпотджанаруч.

Он добавил, что предприниматели, особенно из малого бизнеса, сильно пострадают от новых правил, в то время как крупные заведения будут иметь возможность их обойти.

Исключения из правил

Хотя новые правила касаются широкого круга объектов, есть несколько исключений. В частности, лицензионные заведения, такие как бары, ночные клубы, отели и залы ожидания в международных аэропортах, продолжают работать по старым правилам. Это значит, что в этих местах можно спокойно продавать и употреблять алкоголь в любое время, при условии наличия соответствующей лицензии.

Однако для малых кафе и ресторанов без лицензии установлены жесткие ограничения, и им запрещено подавать алкоголь в запрещенные часы.

Размеры штрафов за нарушение правил

Наказание за нарушение этих новых правил достаточно строгое. Людям, которые решат выпить в неподобающий момент или купить алкоголь в "неположенное" время, грозит штраф в размере до 10 000 тайских бат (примерно 235 фунтов стерлингов). Это может стать неприятным сюрпризом как для туристов, так и для местных жителей, которые не привыкли к таким строгим мерам.

Мнение представителей бизнеса и общества

Новые правила вызвали бурю эмоций среди представителей бизнеса, в частности, малых и средних предприятий. Многие из них выразили беспокойство по поводу того, как это повлияет на туристический сектор и общую экономику. Соратхеп Рожпотджанаруч, председатель Ассоциации ресторанного бизнеса Таиланда, подчеркнул, что данное законодательство может оказать отрицательное влияние на туризм и бизнес-сектор.

"Те, кто подписал этот закон, возможно, не осознают, какой ущерб он нанесет туризму и сфере услуг", — добавил Рожпотджанаруч.

Ещё одно важное замечание сделали представители ночных клубов и ресторанов. По их мнению, необходимость запрета на продажу алкоголя с 14:00 до 17:00 — это устаревшая практика, которая не имеет смысла в современных условиях. Чанин Рунгтанакиат, заместитель генерального секретаря партии Пхеу Тай, также назвал этот запрет ненужным и вредным.

Советы туристам: как избежать штрафов

Для того чтобы избежать неприятных ситуаций в Таиланде, туристам следует помнить несколько важных моментов:

  1. Всегда проверяйте, есть ли у заведения лицензия на продажу алкоголя. Это избавит от возможных проблем с законом.

  2. Будьте внимательны к времени. Убедитесь, что вы не употребляете алкоголь в запрещенные часы.

  3. Узнайте правила на месте. В некоторых отелях или заведениях могут быть свои особенности и исключения.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: Купили алкоголь до полуночи, но продолжили пить после 11:00.
    Последствие: Штраф в размере до 10 000 бат.
    Альтернатива: Перенос употребления алкоголя в лицензированное заведение.

  2. Ошибка: Приняли решение выпить алкоголь в кафе без лицензии.
    Последствие: Возможный штраф и неприятности с законом.
    Альтернатива: Поиск лицензированного заведения, где можно свободно пить алкоголь.

  3. Ошибка: Пренебрегли временем, когда запрещено употребление алкоголя (с 14:00 до 17:00).
    Последствие: Штраф за нарушение новых правил.
    Альтернатива: Убедитесь, что в этом промежутке времени вы не находитесь в зоне риска.

А что если…

Как правило, туристы в Таиланде привыкли к расслабленной атмосфере, где алкоголь свободно продается в любое время. Однако с введением новых законов многое изменится. Вопрос в том, насколько быстро гости страны адаптируются к таким нововведениям и какие будут последствия для туризма в будущем. Важно помнить, что несмотря на неудобства, эти изменения направлены на улучшение общественной безопасности и порядок в стране.

Плюсы и минусы новых законов

Плюсы Минусы
Повышение общественной безопасности Ужесточение условий для малого бизнеса
Ограничение чрезмерного потребления алкоголя Снижение гибкости для туристов и отдыхающих
Поддержка лицензионных заведений Увеличение административной нагрузки на малые кафе и рестораны

FAQ

  1. Как выбрать лицензионное заведение для употребления алкоголя в Таиланде?
    Ответ: Обратите внимание на наличие лицензии, которая должна быть видна в заведении.

  2. Сколько стоит штраф за нарушение правил употребления алкоголя в Таиланде?
    Ответ: Штраф может составлять до 10 000 тайских бат (235 фунтов стерлингов).

  3. Что лучше: соблюдать новые законы или игнорировать их?
    Ответ: Соблюдение законов поможет избежать штрафов и неприятных ситуаций, особенно для туристов.

Мифы и правда

  1. Миф: В Таиланде можно пить алкоголь в любое время, если вы турист.
    Правда: С новыми законами, нарушение времени употребления алкоголя может привести к штрафу.

  2. Миф: Малые рестораны и кафе не затронут новыми законами.
    Правда: Они должны соблюдать те же правила, что и другие заведения.

  3. Миф: Нарушение закона не повлияет на туристов.
    Правда: Туристы также подлежат штрафам за нарушение новых правил.

Исторический контекст

  1. В 2019 году Таиланд принял закон о контроле за алкоголем, ограничивший продажу спиртных напитков в определенные часы.

  2. В 2020 году была усилена борьба с "каннабис-туризмом", что сделало Таиланд более строгим к вопросам, касающимся алкоголя и других психоактивных веществ.

  3. В 2025 году был принят новый закон, который теперь напрямую регулирует действия туристов.

