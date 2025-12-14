Машина двинулась на метр, а жизнь остановилась: как пьяный манёвр стал роковым

Истории, в которых отдых с друзьями оборачивается серьезными юридическими последствиями, нередки. Обычное желание посидеть в машине с бокалом алкоголя может закончиться протоколом и лишением водительских прав. Так произошло с нашим читателем, оказавшимся в центре спорной ситуации с полицией. Об этом сообщает Auto.ru.

Что произошло

Компания друзей решила провести вечер в припаркованном автомобиле, не выезжая на дорогу. Всё шло спокойно, пока к ним не подъехал патруль ППС. Сотрудники полиции попросили переставить машину, чтобы она не мешала. Владелец автомобиля сразу предупредил, что он выпивал и садиться за руль не собирается. Тем не менее спустя несколько минут мужчина всё же решил слегка отъехать, опасаясь, что его автомобиль мешает проведению операции.

Он включил зажигание и проехал всего пару метров, после чего наряд ППС вызвал инспекторов ДПС. Водителя задержали, не позволив уйти домой, и составили протокол за управление машиной в состоянии опьянения. Теперь мужчину ждёт административное наказание — штраф и лишение водительского удостоверения.

Как трактует закон

Юрист компании "Европейская юридическая служба" Орест Мацала поясняет, что в подобных ситуациях ключевым является факт движения транспортного средства.

"Если бы гражданин продолжал сидеть в машине, не приводя её в движение, то негативных последствий можно было бы избежать", — отметил Мацала.

Согласно статьям 12.8 и 12.26 Кодекса об административных правонарушениях РФ, ответственность предусмотрена именно за управление автомобилем в состоянии опьянения. Верховный суд РФ в пункте 2 постановления Пленума № 20 от 25 июня 2019 года уточняет: управление — это целенаправленное воздействие на транспортное средство, которое приводит к его перемещению, даже если двигатель не был запущен.

Таким образом, даже минимальное движение машины, например на несколько метров, трактуется как факт управления. Водитель, оказавшийся за рулем в состоянии опьянения, может быть лишён прав на срок от полутора до двух лет и обязан выплатить штраф в 45 тысяч рублей. Подобные дела нередко разбираются и в контексте других споров с инспекторами — например, если инспектор требует остановку в запрещённой зоне, что также может стать основанием для конфликта и обжалования действий сотрудников.

Почему ответственность неизбежна

Даже если водитель не выезжал на проезжую часть, но автомобиль сдвинулся с места, это считается движением. Судебная практика показывает, что подобные случаи рассматриваются однозначно — любое перемещение автомобиля фиксируется как управление. При этом не имеет значения, с какой целью водитель сделал это: переставил машину, чтобы освободить место, или просто подвинулся на метр.

"Поскольку гражданин поехал на автомобиле, то можно ожидать наказания в виде наложения административного штрафа в размере 45 тысяч рублей с лишением прав на срок от полутора до двух лет. Ситуация видится безнадёжной", — поясняет эксперт.

Если водитель докажет, что транспортное средство двигалось без его участия (например, из-за технической неисправности или внешнего воздействия), шансы избежать ответственности появятся. Однако подобные случаи крайне редки и требуют подтверждения документами и свидетельскими показаниями.

Как избежать подобных ситуаций

Чтобы не попасть под действие административных норм, юристы советуют соблюдать простые правила. Если вы употребляете алкоголь, не садитесь за руль даже ради того, чтобы "переставить" машину. Включение зажигания или передвижение транспортного средства пусть даже на короткое расстояние создаёт все основания для оформления протокола.

Лучше заранее припарковаться там, где автомобиль никому не мешает, или попросить трезвого человека помочь переставить транспортное средство. В случае общения с полицией стоит оставаться спокойным и фиксировать происходящее на видео — подобная запись может сыграть решающую роль, ведь сохранение записи видеорегистратора является ключевым доказательством при ДТП.

Сравнение административной и уголовной ответственности

Закон различает административное и уголовное наказание за управление транспортом в состоянии опьянения.

Административное наказание применяется при первом нарушении: штраф 45 тысяч рублей и лишение прав на срок до двух лет. Уголовная ответственность наступает при повторном нарушении — по статье 264.1 УК РФ. В этом случае предусмотрен штраф до 300 тысяч рублей, арест или принудительные работы сроком до двух лет.

Таким образом, даже единичный эпизод может привести к потере водительских прав, а систематическое нарушение — к судимости.

Плюсы и минусы действий полиции

В спорных ситуациях многие задаются вопросом: могли ли сотрудники ППС действовать иначе? С точки зрения закона, их действия правомерны, если водитель действительно управлял автомобилем.

Плюсы:

сотрудники зафиксировали правонарушение и предотвратили возможную опасность на дороге;

действия соответствовали положениям КоАП и внутренним инструкциям МВД.

Минусы:

в отдельных случаях полицейские не всегда учитывают обстоятельства, например минимальное движение машины;

оформление может вызывать споры, если водитель не создавал угрозы другим участникам движения.

Юристы советуют не спорить с инспекторами на месте, а фиксировать все детали происшествия, чтобы затем при необходимости обжаловать постановление в суде.

Советы водителям

Если вы выпили — не садитесь за руль ни при каких обстоятельствах. Если автомобиль мешает, вызовите трезвого водителя или эвакуатор. Никогда не запускайте двигатель в состоянии опьянения, даже чтобы включить отопление или музыку — это может быть расценено как управление. При общении с сотрудниками полиции сохраняйте спокойствие и вежливость, записывайте разговор. При необходимости обращайтесь к юристу, специализирующемуся на административных делах.

Популярные вопросы о лишении прав за пьяное вождение

1. Сколько длится лишение прав за вождение в нетрезвом виде?

От полутора до двух лет, если это первое нарушение.

2. Можно ли избежать наказания, если машина двигалась только пару метров?

Нет. Даже минимальное движение считается управлением.

3. Что делать, если протокол составлен неправомерно?

Необходимо подать жалобу в суд, указав на ошибки в оформлении и представить доказательства своей позиции.

4. Можно ли включать двигатель, чтобы согреться зимой?

Если при этом вы находитесь за рулем и автомобиль может начать движение, это рискованно — инспекторы могут трактовать это как управление.

5. Можно ли оспорить лишение прав?

Да, но только если есть доказательства того, что автомобиль не двигался, или были нарушения процедуры оформления.