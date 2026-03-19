Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Страдающий алкоголизмом

© freepik is licensed under public domain
Главная / Красота и здоровье
Алексей Поляков Опубликована сегодня в 16:10

Алкогольная зависимость не спит: как современные препараты помогают подружиться с трезвостью

Современная медицина предлагает ряд фармакологических решений для борьбы с алкогольной зависимостью, однако универсальный антидот до сих пор не изобретен. Терапия требует персонализированного подхода, так как биохимический отклик организма на различные действующие вещества индивидуален. Эффективность лечения напрямую зависит от комплексного сочетания медикаментов и психотерапевтической поддержки. Об этом сообщает Pravda.Ru.

В арсенале наркологов присутствуют как препараты прямого действия, формирующие острую непереносимость спиртного, так и средства для стабилизации психоэмоционального фона. По словам Александра Панова, использование лекарств, воздействующих на специфические рецепторы, позволяет существенно снизить патологическую тягу к психоактивным веществам.

"В клинической практике используются препараты, которые помогают снизить тягу к алкоголю и другим психоактивным веществам. Есть действующие вещества, такие как дисульферам, которые формируют определенную реакцию на алкоголь. Также применяются препараты, которые выравнивают настроение и косвенно уменьшают тягу. Кроме того, используются средства, воздействующие на рецепторы, которые включаются в комплексное лечение зависимости", — пояснил психиатр-нарколог Александр Панов.

Эксперт акцентирует внимание на том, что бесконтрольный прием рецептурных средств недопустим и может спровоцировать опасные побочные эффекты. Квалифицированный специалист должен самостоятельно проработать схему дозирования, опираясь на диагностические показатели пациента. Для тех, кто испытывает психологический барьер перед визитом к наркологу, первым шагом может стать работа с психологом. Такой алгоритм действий помогает нивелировать тревожность и последовательно перейти к полноценному медицинскому лечению.

Автор Алексей Поляков
Алексей Поляков — врач-терапевт (КГМУ) с 14-летним опытом. Эксперт по общей практике, ранней диагностике и доказательной медицине. Экс-заведующий отделением.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet