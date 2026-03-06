Наследие с градусом: биологическая уязвимость организма заставляет выбирать опасный путь

Формирование алкогольной зависимости протекает по-разному у разных людей, завися от комбинации биологических механизмов и социальных влияний. Наследственная предрасположенность изменяет чувствительность мозговых рецепторов к этанолу на биохимическом уровне, повышая уязвимость. Семейные традиции употребления спиртного и психологические черты, побуждающие использовать алкоголь для снятия стресса, ускоряют этот процесс. Об этом сообщает Pravda.Ru.

По словам Василия Шурова, врача-нарколога, психиатра и главного врача клиники "МедПлюс", ключевую роль играют генетика и окружающая среда. Антропологические паттерны поведения, где пьянство интегрировано в ритуалы, нормализуют привычку с детства. Специалист подчеркивает, что биологическая основа сочетается с социальными моделями для усиления риска.

"Есть определенная наследственность: если в семье были люди с зависимостями, риск выше. Существует биологическая предрасположенность на уровне рецепторов, и она нередко передается по наследству. Также большое значение имеет социальная среда, где употребление алкоголя считается нормой или даже традицией. Если человек с детства видит такие модели поведения, когда за столом регулярно выпивают, это начинает восприниматься как естественная часть жизни", — подчеркнул Василий Шуров.

Психологические особенности личности усиливают тенденцию: индивиды с низкой стрессоустойчивостью склонны к алкоголю как к быстрому эмоциональному релаксу. Однако, как отметил эксперт, сам стресс не провоцирует зависимость напрямую — решающую роль играет интерпретация ситуаций. Для одних трудности стимулируют рост, для других служат поводом для опоры на спиртное, формируя порочный круг.