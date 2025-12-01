Попробовала лечить простуду спиртным — через пару часов пожалела: эффект шокировал

Расхожее представление о том, что алкоголь способен облегчить симптомы простуды, снова оказалось под критикой медиков: его влияние на организм идёт вразрез с механизмами восстановления. Об этом сообщает издание Pravda.Ru, передающее позицию терапевта и врача-валеолога Надежды Чернышовой, которая подчёркивает, что спиртное не только не помогает, но и объективно ухудшает состояние больного.

Почему спиртное усиливает симптомы болезни

Чернышова отмечает, что вера в лечебные свойства алкоголя не подтверждена ни клиническими наблюдениями, ни научной литературой. Напротив, употребление спиртных напитков усиливает обезвоживание и интоксикацию, которые уже сопровождают вирусные инфекции. Ослабление иммунного ответа становится дополнительным фактором, замедляющим процесс выздоровления. Человек, по словам специалиста, получает обратный эффект — ухудшение самочувствия и увеличение нагрузки на организм.

"Алкоголь при простуде не помогает и даже вредит. Он ослабляет иммунную систему, усиливает обезвоживание и повышает уровень интоксикации, который и без того присутствует при вирусных заболеваниях. В результате состояние человека ухудшается, а не улучшается", — отметила Чернышова.

Терапевт напоминает, что реальное применение алкоголя в медицине связано исключительно с его антисептическими свойствами. Обработка рук или поверхностей может снизить риск заражения, но внутренний приём спирта не оказывает защитного воздействия и не влияет на течение инфекционных заболеваний.

Опасные мифы о "согревающем" эффекте алкоголя

Чернышова обращает внимание на ещё одно распространённое заблуждение — представление о способности алкоголя согревать организм. Физиологический ответ на холод предполагает сужение сосудов для сохранения тепла. Алкоголь вызывает противоположную реакцию: расширение сосудов и ускоренную потерю тепла, что повышает риск переохлаждения. В условиях низких температур это может привести к тяжёлым последствиям.

"Многие считают, что алкоголь способен согреть, но это опасное заблуждение. На холоде организм сужает сосуды, чтобы сохранить тепло, а алкоголь, наоборот, расширяет их, ускоряя потерю тепла. Это может привести к переохлаждению и даже стать угрозой жизни", — пояснила терапевт.

Чернышова добавляет, что зарубежные исследования неоднократно проверяли эффективность алкоголя при простуде. Ни одно из них не выявило лечебного действия: показатели выздоровления у людей, принимавших спиртное, совпадали с результатами группы плацебо. По словам врача, реальный итог употребления алкоголя во время болезни — лишь дополнительное ухудшение самочувствия.