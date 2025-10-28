Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© https://commons.wikimedia.org by Deniska8972 is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International
Дмитрий Грачёв Опубликована сегодня в 18:26

Химиотерапия без побочек? Сибирские учёные придумали, как бить точно по раковым клеткам

СО РАН создал биосовместимые наноносители для адресной доставки противоопухолевых препаратов

Российские ученые совершили важный шаг в борьбе с онкологическими заболеваниями. Сотрудники Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН представили инновационную методику, которая может кардинально изменить подход к химиотерапии. В основе разработки лежит использование наночастиц из сывороточного альбумина — белка, который в больших количествах присутствует в нашей крови. Исследователям удалось превратить этот естественный для организма белок в идеального курьера для точечной доставки мощных противоопухолевых препаратов прямиком к больным клеткам.

Почему нужны нано-курьеры?

Главная проблема современной химиотерапии — ее неизбирательность. Сильнодействующие препараты, уничтожающие раковые клетки, одновременно наносят удар и по здоровым тканям. Это вызывает тяжелые побочные эффекты: тошноту, выпадение волос, ослабление иммунитета. Ученые давно искали способ доставлять лекарства точно в цель, минуя здоровые органы. Новосибирская разработка предлагает элегантное решение этой задачи.

Ключевым достижением исследователей стала разработка метода синтеза стабильных и малотоксичных наночастиц размером до 200 нанометров. Если в предыдущих технологиях для создания подобных структур часто применялись токсичные химические реагенты, то в данном случае ученые использовали безопасное ультрафиолетовое излучение для "сшивания" молекул белка.

"Запатентованная технология позволяет решать сразу несколько задач", — комментируют её авторы.

Эта инновация позволила создать биосовместимый материал, токсичность которого не превышает 10%. Для сравнения, многие современные химиотерапевтические средства обладают значительно более высокой токсичностью для здоровых клеток.

Сравнение традиционной и инновационной химиотерапии

Параметр Традиционная химиотерапия Терапия с наноносителями
Принцип действия Системное воздействие на весь организм Целевая доставка к опухолевым клеткам
Влияние на здоровые клетки Значительное Минимальное
Побочные эффекты Выраженные (тошнота, алопеция, иммунодепрессия) Сведены к минимуму
Эффективность дозировки Низкая (большая часть препарата не достигает цели) Высокая

Как работают наночастицы-курьеры: шаг за шагом

  1. Создание наноконструкции. Молекулы сывороточного альбумина под воздействием УФ-излучения формируют стабильные частицы размером около 200 нм.

  2. Загрузка лекарства. Внутрь этих частиц "упаковывается" активное противоопухолевое вещество.

  3. Введение в организм. Готовая суспензия вводится пациенту внутривенно.

  4. Транспортировка к цели. Частицы циркулируют в кровотоке, распознавая и накапливаясь именно в опухолевой ткани благодаря особенностям ее сосудов.

  5. Высвобождение препарата. Попав в цель, наночастицы высвобождают лекарство, обеспечивая его максимальную концентрацию именно в раковых клетках.

А что если…

Если технология успешно пройдет все стадии клинических испытаний, она может быть адаптирована для доставки не только противоопухолевых, но и других высокотоксичных препаратов, например, для лечения тяжелых инфекционных заболеваний. Это открывает новые горизонты для всей терапии.

Плюсы и минусы новой технологии

Плюсы Минусы
Высокая биосовместимость (основа — природный белок) Технология находится на доклинической стадии
Минимальная токсичность для здоровых тканей Сложность масштабирования производства
Длительный срок хранения (не менее 6 месяцев) Не для всех типов опухолей может подойти

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Почему именно сывороточный альбумин был выбран в качестве основы?
Это один из самых распространенных белков в крови человека, что гарантирует его полную биосовместимость и отсутствие иммунного ответа. Кроме того, раковые клетки часто активно поглощают альбумин для питания, что делает его идеальным "троянским конем".

Когда можно ожидать появления лекарств на основе этой технологии?
Разработка находится на доклинической стадии. До выхода готового препарата на рынок необходимо провести полный цикл клинических испытаний на людях, что может занять от 5 до 10 лет.

Что означает "токсичность не больше 10%"?
Это показатель того, насколько полученный материал токсичен для живых клеток в лабораторных условиях. Значение в 10% свидетельствует о очень низкой токсичности, что является отличным результатом для подобных носителей.

Мифы и правда о наномедицине

Миф: Наночастицы опасны для человека, так как накапливаются в органах и могут вызывать непредсказуемые реакции.
Правда: В случае с разработкой сибирских ученых используются биоразлагаемые частицы из естественного для организма белка. Они выполняют свою функцию и затем безопасно метаболизируются.

Три факта о целевой доставке лекарств

  1. Явление, при котором наночастицы накапливаются в опухолевой ткани из-за ее особой сосудистой сети, называется EPR-эффектом (эффект усиленной проницаемости и удержания).

  2. Первый в мире препарат на основе наночастиц альбумина (паклитаксел) был одобрен для лечения рака молочной железы еще в 2005 году, что доказало перспективность этого направления.

  3. Использование УФ-излучения для "сшивания" белковых молекул — это "зеленый" и безопасный метод, который позволяет избежать применения токсичных химических сшивающих агентов, таких как глутаральдегид.

Исторический контекст

Идея использования "магических пуль" — препаратов, которые будут поражать только болезнь, не затрагивая здоровые ткани, — волновала умы ученых еще со времен Пауля Эрлиха, выдвинувшего эту концепцию в начале XX века. Долгое время это оставалось лишь мечтой. Прорыв в нанотехнологиях в XXI веке дал в руки исследователей инструменты для ее воплощения. Разработка сибирских ученых — это продолжение этой вековой традиции поиска идеального лекарства. Она знаменует переход от грубых методов химиотерапии, сравниваемых с "ковровой бомбардировкой", к высокоточным технологиям, которые можно назвать "снайперским огнем" в борьбе с раком. Это не просто новое лекарство, а целая платформенная технология, которая может лечь в основу целого класса современных и эффективных противоопухолевых препаратов будущего.

