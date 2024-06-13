Чтобы обеспечить возможность для депутатов посетить чемпионат Европы по футболу, который стартует 14 июня, в работе парламента Албании была объявлена пауза на десять дней. 140 депутатов планируют посетит матчи турнира.

Генсек оппозиционной Демократической партии Газмент Барди осудил решение о переносе заседаний, назвав его постыдным.

Первый поединок сборной Албании на чемпионате Европы по футболу состоится 15 июня против итальянской команды в Дортмунде.

В Дортмунде, где пройдет матч Албании и Италии, ожидается более 50 тысяч албанских болельщиков, что делает их второй по численности группой фанатов на турнире после болельщиков Германии. Следом за ними по числу болельщиков идут болельщики Шотландии, которых ожидается около 100 000 человек. Также ожидается большое количество болельщиков из Англии, Нидерландов и Польши. Итальянскую команду, в свою очередь, будет поддерживать менее 10 тысяч болельщиков.

Стадион в Дортмунде, рассчитанный на 62 000 зрителей во время Евро, практически полностью заполнится албанскими болельщиками. Источники в УЕФА подтвердили, что албанцы приобрели огромное количество билетов.

В рамках группового этапа турнира Албания также сыграет с 19 июня Хорватией и 24 июня Испанией.

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