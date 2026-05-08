Алексей Кузнецов Опубликована сегодня в 20:28

Волна выше Эйфелевой башни: гигантское цунами едва не накрыло туристов на Аляске

Тишина раннего утра во фьорде Трейси-Арм на Аляске была нарушена событием, которое геологи называют "геотехнической катастрофой". 10 августа 2025 года огромная масса горной породы, сорвавшаяся со склона, обрушилась в воду, породив цунами высотой почти в полкилометра — это в полтора раза выше самой Эйфелевой башни. Если бы этот природный катаклизм случился на пару часов позже, туристические круизные лайнеры, которые в это время уже обычно начинают свое движение через узкий залив, могли бы оказаться в эпицентре этой колоссальной водной стены. По счастливой случайности, ранний час уберег сотни людей от неминуемой гибели, хотя масштаб разрушений самой береговой линии стал очевиден лишь спустя несколько дней после анализа снимков.

"Подобные события демонстрируют уязвимость прибрежных регионов перед лицом стремительных изменений ландшафта. Когда огромные объемы породы входят в воду с такой кинетической энергией, волны приобретают разрушительную силу, несопоставимую со многими океаническими цунами. Это требует пересмотра подходов к мониторингу сейсмики в районах с активным отступлением ледниковых щитов".

Научный обозреватель Алексей Кузнецов

Геологическая природа катастрофы

Специалисты Геологической службы США, проанализировав данные, подтвердили, что цунами стало прямым следствием масштабного обрушения горного склона. Линия среза, оставшаяся на берегу после отступления воды, показывает, что катастрофа буквально "обрила" стену фьорда, полностью уничтожив растительность на огромной высоте. Подобные инциденты напоминают нам, как хрупка экосистема даже в таких неисследованных точках, как этот древний ландшафт, где процессы формирования земной коры иногда происходят на глазах у человека.

Важно понимать, что физика цунами, вызванных оползнями, радикально отличается от классических сейсмических явлений. Если землетрясение толкает толщу воды снизу, то обвал — это резкий вытесняющий удар. В узких фьордах, таких как Трейси-Арм, энергия волне некуда уходить, поэтому она стремится вверх, создавая те самые невероятные 480 метров вертикального заплеска, которые мы наблюдаем на снимках.

Роль ледников в дестабилизации склонов

Основным фактором, который спровоцировал схождение породы, эксперты называют таяние ледников. С 1985 по 2020 год ледовый щит Аляски сократился на 13%, из-за чего скальные породы, веками находившиеся под "подпоркой" льда, лишились своей опоры. Этот процесс можно сравнить с тем, как изменения в микробиоме животных влияют на их поведение: скрытые от глаз процессы постепенно ведут к критической точке, после которой наступает резкий слом.

Когда лед уходит, вода и температурные циклы быстрее разрушают структуру камня, проникая в микротрещины. Такое поведение склонов — это уже не локальная аномалия, а устойчивый тренд в регионах с горным оледенением. Ученые уже проводят параллели с изучением ошибочно классифицированных ископаемых, указывая на то, что прежние представления о стабильности гор были слишком оптимистичными.

Почему датчики промолчали

Главная проблема заключается в том, что система мониторинга не зафиксировала сейсмического шума, достаточного для предупреждения о скором оползне. Как и в случаях, когда исследователи ищут универсальные способы анализа экзопланет, текущие методы предсказания здесь оказались слепы. Каменная лавина произошла "тихо" для приборов, не дав шанса на раннее оповещение, что делает невозможным использование даже самых продвинутых интеллектуальных алгоритмов для спасения в режиме реального времени.

Сообщает журнал Science: исследователи подчеркивают, что без глубокого анализа именно состояния ледников, а не только подземных толчков, подобные природные сюрпризы будут повторяться. Пока же ученые вынуждены опираться на снимки со спутников, сравнивая топографию до и после, как это делают при изучении звуковых сигналов морских млекопитающих, пытаясь найти скрытую закономерность. Состояние погодных систем в северных широтах сейчас также пересматривается с учетом этих факторов.

"Для гражданской авиации и туристического флота это серьёзный звонок. Мы должны признать, что таяние ледников меняет саму топологию земной поверхности. Нам cần создавать предиктивные модели, учитывающие не только сейсмическую активность, но и структурную целостность горных массивов. В противном случае мы продолжим фиксировать подобные катастрофы постфактум, опираясь лишь на удачу".

Аналитик научных трендов Ирина Соколова

FAQ

Могут ли датчики землетрясений предсказать такие оползни?
В большинстве случаев нет, так как оползневые цунами часто не сопровождаются значительными вибрациями грунта, которые фиксируют сейсмографы.
Кто больше всего рискует при таких цунами?
В первую очередь это туристический сектор и суда, находящиеся в узких ледниковых фьордах в утренние часы.
Станет ли таких цунами больше?
Риск возрастает из-за глобального процесса таяния ледников, который дестабилизирует даже устойчивые скальные структуры.

Проверено экспертом: эксперт в области науки Ирина Соколова

Автор Алексей Кузнецов
Алексей Кузнецов — физик-теоретик, к.ф.-м.н. с 12-летним опытом. Работал в ИФ им. Завойского и проектах CERN. Эксперт по квантовым и высоким технологиям.
Редактор Кирилл Раевский
Выпускающий редактор NewsInfo.Ru. Закончил НИУ ВШЭ. Специалист по фактчекингу и цифровому контенту

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

