Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Аланья
Аланья
© commons.wikimedia.org by user:Seleonov is licensed under CC BY 3.0
Главная / Туризм
Андрей Волков Опубликована сегодня в 14:11

В Турции есть город, куда возвращаются снова и снова — и это не Анталья

Аланья сочетает пляжный отдых, исторический центр и развитую городскую инфраструктуру — Яндекс Путешествия

Аланья давно перестала быть просто курортом "на пару дней" и всё чаще становится местом, куда хочется возвращаться. Здесь древняя история соседствует с пляжным отдыхом, а туристическая инфраструктура не мешает чувствовать ритм обычного южного города. Этот курорт одновременно доступен по цене и удобен для самостоятельных поездок. Об этом рассказал сайт "Яндекс Путешествия".

Курорт с пиратским прошлым и современным ритмом

Ещё в античные времена Аланья была известна как Коракесион и Калонорос и служила убежищем для пиратов и торговцев. Сегодня от той эпохи остались лишь крепостные стены и прогулочные корабли в гавани. За последние годы город стал особенно популярен у иностранцев, в том числе у русскоязычных путешественников, которые рассматривают его не только как место для отпуска, но и для жизни. Такой интерес объясняется тем, что формат отдыха здесь близок к тому, что выбирают туристы, планирующие зимний отдых в Азии с тёплым климатом и развитой инфраструктурой.

Аланья удобна и для тех, кто не арендует автомобиль. По городу легко перемещаться пешком, на велосипеде или общественном транспорте, а районы у моря логично связаны с центром. Это позволяет выбирать жильё так, чтобы пляжи, достопримечательности и рестораны находились рядом.

Что стоит увидеть в первую очередь

Исторический центр Аланьи — район старой гавани. Днём отсюда стартуют морские прогулки, а вечером набережная превращается в оживлённое пространство с барами и музыкой. Прогулка к маяку открывает панорамы на Красную башню и старую верфь, а в боковых улицах легко найти небольшие кофейни и сувенирные лавки.

Красная башня, возведённая в XIII веке, остаётся одним из самых узнаваемых символов города. С её верхней площадки хорошо видно порт и крепостные стены. Над городом возвышается и сама крепость — огромный музей под открытым небом с бастионами, мечетью и домами османского периода. Подъём на фуникулёре особенно популярен на закате, когда город начинает подсвечиваться.

Пляжи и природные маршруты

Пляж Клеопатры известен своей необычной береговой линией из мелкой гальки и чистой водой. Вдоль него тянется зелёная зона с парками, кафе и спортивными площадками, что делает это место удобным для долгих прогулок. Тем, кто хочет сменить морской пейзаж, подойдёт поездка в каньон Сападере — спокойное и прохладное место с деревянными мостами и водопадом.

В окрестностях Аланьи находятся и несколько пещер, включая Дамлаташ и Дим. Такие природные объекты часто становятся частью маршрутов для тех, кто выбирает не только пляж, но и туризм по городам и регионам с акцентом на прогулки и впечатления.

Активности и виды отдыха

Аланья подходит для активного досуга. Здесь популярны сап-прогулки на рассвете, поездки на реку Дим-чай с обедом прямо над водой и параглайдинг с видом на побережье. Морские прогулки тоже востребованы, хотя для комфорта чаще выбирают небольшие яхты. Любителям поездок стоит проехать в сторону Газипаши, где меньше людей и больше уединённых пляжей.

Где остановиться и как добраться

Курорт остаётся одним из самых доступных в Турции. Здесь представлены как недорогие апартаменты, так и бутик-отели или крупные комплексы у моря. Добраться можно через аэропорт Антальи или Газипаши, откуда ходят автобусы, шаттлы и трансферы.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Сплав по реке требует физической подготовки и обязательного инструктажа перед выходом — сегодня в 2:47
Новички часто этого не понимают: что может пойти не так во время сплава

Сплав по реке выглядит лёгким приключением, но за яркими лодками скрываются строгие правила. Как подготовиться, избежать рисков и сделать водный поход безопасным.

Читать полностью » Япония сохранит статус одного из самых востребованных направлений в 2026 году — Trip.com вчера в 22:17
Чемоданы повернули на Восток: 2026 год изменит направление глобальных поездок

Куда поедут туристы в 2026 году и почему Азия выходит в лидеры? Аналитики назвали новые направления, форматы отдыха и ключевые привычки путешественников.

Читать полностью » Новый год на курортах Египта проходит внутри отелей без уличных праздников — автор канала Египет и окрестности вчера в 21:13
Хотели новогоднюю сказку — получили спокойный ужин: чем Египет удивляет в ночь на 1 января

Праздничная атмосфера Египта на Новый год имеет свои особенности: курорты оживляют отели, но городская жизнь проходит спокойно, без массовых гуляний и фейерверков.

Читать полностью » На побережьях Испании с 1 января 2026 ужесточат стоянки автодомов вчера в 17:44
Поехали к морю на автодоме — а там сюрприз: в этой стране ночёвка может дорого обойтись

С 1 января 2026 года в Испании ожидаются строгие правила для автодомов. Узнайте, как это повлияет на автотуристов и какие штрафы грозят за нарушения.

Читать полностью » РЖД запустит вагоны увеличенного габарита на южных направлениях с 2026 года — Иван Колесников вчера в 16:22
Больше места — меньше раздражения: южные поезда ждёт тихая революция

С 2026 года поезда на юг России начнут ходить с купейными вагонами увеличенного габарита и более комфортными спальными местами.

Читать полностью » Большинство россиян проведут новогодние каникулы дома — опрос Ortiga Development вчера в 16:17
Мечтали о поездке — выбрали кухню: Новый год оказался дороже ожиданий

Большинство россиян откажутся от новогодних поездок: рост цен на отдых заставляет 70% граждан провести праздники дома.

Читать полностью » Турпоток во Вьетнам превысил допандемийный рекорд 2019 года — Турпром вчера в 16:16
Когда рекорды важнее тревог: Вьетнам принимает миллионы, несмотря на экологические сигналы

Вьетнам готовится принять рекордное число иностранных туристов, превысив допандемийные показатели. Рост впечатляет, но сопровождается экологическими вызовами и климатическими рисками.

Читать полностью » Зимние путешествия в Азию могут сорваться — турэксперт PrimaMedia вчера в 14:01
Новый год пошёл не по плану: эти направления превращают отпуск в разочарование

Путешественники рассказали, какие направления лучше избегать на Новый год и почему популярные курорты могут разочаровать.

Читать полностью »

Новости
Россия готова прекратить боевые действия немедленно — Владимир Путин
Красота и здоровье
Медики предупреждают о рисках гиподинамии в новогодние каникулы – SHOT ПРОВЕРКА
Красота и здоровье
Простые упражнения для снятия напряжения в спине после рабочего дня за компьютером – советы тренера
Красота и здоровье
Екатерина Суркова: генетика задаёт основу для кожи, но правильный уход важен не меньше
Россия
Выпускники педагогических вузов освобождены от обязательной отработки – Путин
Россия
Путин заявил, что водоснабжение в Донецке стабилизируется после контроля ВС РФ за Славянском
Еда
Яичная запеканка идеально подойдет на завтрака для большой компании в новогоднее утро— Serious Eats
Россия
Владимир Путин заявил, что Россия не начала конфликт в Украине, а была вынуждена вмешаться
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet