В Турции есть город, куда возвращаются снова и снова — и это не Анталья

Аланья давно перестала быть просто курортом "на пару дней" и всё чаще становится местом, куда хочется возвращаться. Здесь древняя история соседствует с пляжным отдыхом, а туристическая инфраструктура не мешает чувствовать ритм обычного южного города. Этот курорт одновременно доступен по цене и удобен для самостоятельных поездок. Об этом рассказал сайт "Яндекс Путешествия".

Курорт с пиратским прошлым и современным ритмом

Ещё в античные времена Аланья была известна как Коракесион и Калонорос и служила убежищем для пиратов и торговцев. Сегодня от той эпохи остались лишь крепостные стены и прогулочные корабли в гавани. За последние годы город стал особенно популярен у иностранцев, в том числе у русскоязычных путешественников, которые рассматривают его не только как место для отпуска, но и для жизни. Такой интерес объясняется тем, что формат отдыха здесь близок к тому, что выбирают туристы, планирующие зимний отдых в Азии с тёплым климатом и развитой инфраструктурой.

Аланья удобна и для тех, кто не арендует автомобиль. По городу легко перемещаться пешком, на велосипеде или общественном транспорте, а районы у моря логично связаны с центром. Это позволяет выбирать жильё так, чтобы пляжи, достопримечательности и рестораны находились рядом.

Что стоит увидеть в первую очередь

Исторический центр Аланьи — район старой гавани. Днём отсюда стартуют морские прогулки, а вечером набережная превращается в оживлённое пространство с барами и музыкой. Прогулка к маяку открывает панорамы на Красную башню и старую верфь, а в боковых улицах легко найти небольшие кофейни и сувенирные лавки.

Красная башня, возведённая в XIII веке, остаётся одним из самых узнаваемых символов города. С её верхней площадки хорошо видно порт и крепостные стены. Над городом возвышается и сама крепость — огромный музей под открытым небом с бастионами, мечетью и домами османского периода. Подъём на фуникулёре особенно популярен на закате, когда город начинает подсвечиваться.

Пляжи и природные маршруты

Пляж Клеопатры известен своей необычной береговой линией из мелкой гальки и чистой водой. Вдоль него тянется зелёная зона с парками, кафе и спортивными площадками, что делает это место удобным для долгих прогулок. Тем, кто хочет сменить морской пейзаж, подойдёт поездка в каньон Сападере — спокойное и прохладное место с деревянными мостами и водопадом.

В окрестностях Аланьи находятся и несколько пещер, включая Дамлаташ и Дим. Такие природные объекты часто становятся частью маршрутов для тех, кто выбирает не только пляж, но и туризм по городам и регионам с акцентом на прогулки и впечатления.

Активности и виды отдыха

Аланья подходит для активного досуга. Здесь популярны сап-прогулки на рассвете, поездки на реку Дим-чай с обедом прямо над водой и параглайдинг с видом на побережье. Морские прогулки тоже востребованы, хотя для комфорта чаще выбирают небольшие яхты. Любителям поездок стоит проехать в сторону Газипаши, где меньше людей и больше уединённых пляжей.

Где остановиться и как добраться

Курорт остаётся одним из самых доступных в Турции. Здесь представлены как недорогие апартаменты, так и бутик-отели или крупные комплексы у моря. Добраться можно через аэропорт Антальи или Газипаши, откуда ходят автобусы, шаттлы и трансферы.