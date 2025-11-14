Лондонский аукцион Propstore готовит сенсацию: личные вещи актёра, которого нельзя забыть

Личные вещи и сценарии знаменитого британского актера Алана Рикмана, включая материалы к фильмам "Крепкий орешек" и "Гарри Поттер", будут проданы на лондонском аукционе Propstore. Торги займут три дня и пройдут с 5 по 7 декабря, сообщает The Guardian. Коллекция актера включает как памятные предметы со съемок, так и личные записи, позволяющие заглянуть в творческий процесс Рикмана.

Алан Рикман, обладатель "Золотого глобуса", ушел из жизни в 2016 году после борьбы с раком поджелудочной железы. Аукционисты отметили, что актер аккуратно хранил сценарии и сувениры в отдельных пластиковых коробках, распределяя их по фильмам. Многие из этих вещей отражают уникальные моменты работы над кинолентами и дают представление о подходе Рикмана к актерскому мастерству.

Ценные лоты

Наибольший интерес коллекционеров вызовет комплект, посвященный дебюту актера в кино — роли немецкого террориста Ганса Грубера в "Крепком орешке" 1988 года. В него входят сценарий с многочисленными пометками Рикмана, альтернативные варианты диалогов, списки актеров, пресс-пакеты и приглашение на гала-премьеру фильма в Лондоне. Ожидаемая стоимость этого лота составляет 30-60 тыс. фунтов стерлингов (примерно 3,2-6,2 млн рублей).

Отдельным лотом предлагается казначейский билет на 100 тыс. долларов из того же фильма, его оценка — 1000-2000 фунтов стерлингов (105-211 тыс. рублей).

"Гарри Поттер" и Северус Снейп

Самой известной ролью Рикмана остается образ Северуса Снейпа. На аукцион выставят его личные вещи со съемок франшизы "Гарри Поттер". Среди них:

Позолоченные карманные часы, подаренные актерам и съемочной группе фильма "Гарри Поттер и философский камень" (2-4 тыс. фунтов стерлингов, 211-423 тыс. рублей). Личный комплект романов о Гарри Поттере (1000-2000 фунтов стерлингов, 105-211 тыс. рублей). Фигурка Снейпа в оригинальной упаковке (500-1000 фунтов стерлингов, 53-106 тыс. рублей). Нарисованное от руки послание Рикману на Хэллоуин от Руперта Гринта, исполнителя роли Рона Уизли (2000-4000 фунтов стерлингов, 211-423 тыс. рублей).

Кроме этого, будут продаваться вещи со съемок других проектов актера: сценарий "Робина Гуда: Принц воров" (роль шерифа Ноттингемского) оценили в 10-20 тыс. фунтов стерлингов (1-2 млн рублей), кепки с логотипом фильма "В поисках галактики", приглашения на вечеринки актеров, а также фотографии со съемок "Разум и чувства" и других картин.

Дневники и творческая жизнь

В 2022 году вышли дневники Алана Рикмана, включающие 27 томов рукописных записей за 25 лет. В них актер описывал свои роли, делился размышлениями о дружбе, политике и актерском мастерстве. Книга даёт возможность заглянуть в закулисье создания культовых фильмов и понять, как Рикман подходил к каждой роли.

Новый "Снейп" и реакция фанатов

С июля идут съемки сериала по "Гарри Поттеру", и на роль Северуса Снейпа утвержден Паапа Эссьеду. Этот выбор вызвал бурю обсуждений среди фанатов: многие выразили недовольство, считая, что темнокожий актер не соответствует памяти о Рикмане и его образе. Слухи о том, что Паапа якобы отказался от роли, пока официально не подтверждены.

