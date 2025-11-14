Лондонский аукцион Propstore готовит сенсацию: личные вещи актёра, которого нельзя забыть
Личные вещи и сценарии знаменитого британского актера Алана Рикмана, включая материалы к фильмам "Крепкий орешек" и "Гарри Поттер", будут проданы на лондонском аукционе Propstore. Торги займут три дня и пройдут с 5 по 7 декабря, сообщает The Guardian. Коллекция актера включает как памятные предметы со съемок, так и личные записи, позволяющие заглянуть в творческий процесс Рикмана.
Алан Рикман, обладатель "Золотого глобуса", ушел из жизни в 2016 году после борьбы с раком поджелудочной железы. Аукционисты отметили, что актер аккуратно хранил сценарии и сувениры в отдельных пластиковых коробках, распределяя их по фильмам. Многие из этих вещей отражают уникальные моменты работы над кинолентами и дают представление о подходе Рикмана к актерскому мастерству.
Ценные лоты
Наибольший интерес коллекционеров вызовет комплект, посвященный дебюту актера в кино — роли немецкого террориста Ганса Грубера в "Крепком орешке" 1988 года. В него входят сценарий с многочисленными пометками Рикмана, альтернативные варианты диалогов, списки актеров, пресс-пакеты и приглашение на гала-премьеру фильма в Лондоне. Ожидаемая стоимость этого лота составляет 30-60 тыс. фунтов стерлингов (примерно 3,2-6,2 млн рублей).
Отдельным лотом предлагается казначейский билет на 100 тыс. долларов из того же фильма, его оценка — 1000-2000 фунтов стерлингов (105-211 тыс. рублей).
"Гарри Поттер" и Северус Снейп
Самой известной ролью Рикмана остается образ Северуса Снейпа. На аукцион выставят его личные вещи со съемок франшизы "Гарри Поттер". Среди них:
-
Позолоченные карманные часы, подаренные актерам и съемочной группе фильма "Гарри Поттер и философский камень" (2-4 тыс. фунтов стерлингов, 211-423 тыс. рублей).
-
Личный комплект романов о Гарри Поттере (1000-2000 фунтов стерлингов, 105-211 тыс. рублей).
-
Фигурка Снейпа в оригинальной упаковке (500-1000 фунтов стерлингов, 53-106 тыс. рублей).
-
Нарисованное от руки послание Рикману на Хэллоуин от Руперта Гринта, исполнителя роли Рона Уизли (2000-4000 фунтов стерлингов, 211-423 тыс. рублей).
Кроме этого, будут продаваться вещи со съемок других проектов актера: сценарий "Робина Гуда: Принц воров" (роль шерифа Ноттингемского) оценили в 10-20 тыс. фунтов стерлингов (1-2 млн рублей), кепки с логотипом фильма "В поисках галактики", приглашения на вечеринки актеров, а также фотографии со съемок "Разум и чувства" и других картин.
Дневники и творческая жизнь
В 2022 году вышли дневники Алана Рикмана, включающие 27 томов рукописных записей за 25 лет. В них актер описывал свои роли, делился размышлениями о дружбе, политике и актерском мастерстве. Книга даёт возможность заглянуть в закулисье создания культовых фильмов и понять, как Рикман подходил к каждой роли.
Новый "Снейп" и реакция фанатов
С июля идут съемки сериала по "Гарри Поттеру", и на роль Северуса Снейпа утвержден Паапа Эссьеду. Этот выбор вызвал бурю обсуждений среди фанатов: многие выразили недовольство, считая, что темнокожий актер не соответствует памяти о Рикмане и его образе. Слухи о том, что Паапа якобы отказался от роли, пока официально не подтверждены.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: Покупка предмета без проверки подлинности → Последствие: Потеря денег → Альтернатива: Всегда требовать сертификат или официальное подтверждение аукциона.
-
Ошибка: Игнорирование состояния лота → Последствие: Снижение коллекционной ценности → Альтернатива: Внимательно изучать фотографии и описание лота.
-
Ошибка: Неучет налогов и пошлин → Последствие: Дополнительные расходы → Альтернатива: Проконсультироваться с юристом или таможенным брокером.
А что если…
…вы решите вложиться в коллекцию фильмов сразу? В этом случае разумно сочетать лоты по разным проектам Рикмана, чтобы получить более широкое представление о его карьере и повысить инвестиционную ценность коллекции.
Плюсы и минусы
|Плюсы
|Минусы
|Возможность владеть частью истории кино
|Высокая стоимость редких лотов
|Уникальные личные вещи актера
|Риск подделок на вторичном рынке
|Потенциальная инвестиционная ценность
|Требуется знание рынка коллекций
FAQ
Как выбрать лот с личными вещами Рикмана?
Лучше ориентироваться на значимость роли и уникальность предмета, а также на его состояние и подлинность.
Сколько стоит участие в аукционе Propstore?
Регистрация бесплатна, но для покупки необходимо учитывать стартовую цену лота, комиссию аукциона и возможные пошлины.
Что лучше — купить один крупный лот или несколько мелких?
Это зависит от целей: крупный лот — статус и вложение, несколько мелких — более разнообразная коллекция.
Мифы и правда
-
Миф: Все вещи Рикмана одинаково ценны. Правда: редкость и связь с важной ролью существенно влияют на стоимость.
-
Миф: Дневники актера доступны в оригинале на аукционе. Правда: книга 2022 года — это собрание записей, не самих рукописей.
-
Миф: Только фанаты "Гарри Поттера" интересуются лотами. Правда: коллекционеры ценят любые предметы с историей актера.
3 интересных факта
-
Алан Рикман хранил сценарии в отдельных пластиковых коробках по фильмам.
-
В одном из лотов — казначейский билет на 100 тыс. долларов из "Крепкого орешка".
-
Нарисованное послание Руперта Гринта на Хэллоуин идет на аукцион вместе с другими вещами.
Исторический контекст
-
1988 — дебют Рикмана в кино, роль в "Крепком орешке".
-
2001-2011 — съемки франшизы "Гарри Поттер", культовая роль Снейпа.
-
2016 — смерть актера, начало формирования коллекционных лотов.
-
2022 — публикация дневников Рикмана.
-
2025 — аукцион Propstore, выставка личных вещей и сценариев.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru