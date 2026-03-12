Туристический магнит в горах: как игорная зона Республики Алтай изменит лицо региона

Государственная дума в первом чтении одобрила законопроект о создании игорной зоны в Республике Алтай. Инициатива направлена на развитие туризма и укрепление местной экономики. Авторы проекта подчеркивают высокий туристический потенциал республики, сравнимый с регионами существующих зон. Запуск зоны обещает рост потока отдыхающих, улучшение инфраструктуры и новые рабочие места. В России сейчас действуют пять игорных зон, включая одну в соседнем Алтайском крае.

Что предусматривает проект

Законопроект предлагает разместить игорную зону на территории Республики Алтай. Это решение должно ускорить развитие туристической отрасли. Регион получит толчок для строительства отелей, дорог и других объектов.

Комитет Госдумы по экономической политике в своем заключении назвал зону дополнительным фактором роста. Налоговые поступления увеличатся, а экономика субъекта окрепнет. Проект учитывает специфику местности с ее природными богатствами.

"Республика Алтай обладает уникальным туристическим потенциалом, который можно усилить за счет игорной зоны. Это приведет к притоку посетителей, развитию инфраструктуры и созданию тысяч рабочих мест. Налоги от бизнеса пополнят бюджет региона. Опыт Алтайского края рядом показывает, как такие проекты меняют экономику территорий." Управленец муниципального уровня Светлана Кузнецова

Авторы подчеркивают связь зоны с общим развитием. Туристы потянутся сюда не только за азартом, но и за видами гор и рек. Экономический эффект распространится на соседние районы.

Туристический потенциал Алтая

Республика Алтай давно привлекает любителей природы и активного отдыха. Здесь горы, озера и национальные парки манят тысячи гостей ежегодно. Игорная зона добавит новый слой к этому притяжению.

По оценкам разработчиков, поток туристов вырастет заметно. Инфраструктура подтянется под спрос: появятся гостиницы, рестораны, транспорт. Рабочие места заполнят местные жители.

Регион сравнивают с территориями действующих зон по привлекательности. Природа Алтая усиливает коммерческий интерес. Проект вписывается в стратегию устойчивого роста.

Опыт других зон

В России пять игорных зон приносят стабильный доход. Одна из них работает в Алтайском крае по соседству. Эти проекты доказали эффективность для туризма и экономики.

Зоны стимулируют инвестиции в регион. Налоги идут на развитие, рабочие места множатся. Алтай может повторить этот сценарий с учетом своих особенностей.

Комитет Госдумы отметил положительный фон от существующих зон. Новый проект учтет уроки предшественников. Регион готовится к притоку капитала и гостей.