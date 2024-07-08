Важно правильно организовать систему вентиляции, чтобы не заносить в помещение уличную пыль и обеспечить качественное проветривание помещение, — рассказал журналисту Newsinfo Кучин Леонид, руководитель климатической компании "Аквилон".﻿

"Ставятся определенные приборы, которые фильтруют воздух, подогревают в некоторых случаях, даже подохлаждают, и подают уже этот воздух непосредственно в помещение, тем самым ни пыль, ни шум, ни грязь не проникают с улицы к вам домой. Вот это основное предназначение именно вентиляции", — ответил эксперт на вопрос о назначении системы вентиляции в помещении.

Что касается гаража, то эффективная система воздухообмена решает сразу несколько важных задач.

Во-первых, она предотвращает накопление вредных газов, частиц и паров. Многие могут использовать гараж как мастерскую.

Во-вторых, хорошая вентиляция помогает бороться с повышенной влажностью. Избыток влаги способствует образованию плесени и коррозии, что может привести к заболеваниям, порче имущества и ускоренному износу автомобиля.

В-третьих, правильный воздухообмен обеспечивает комфортную температуру в гараже. Летом он помогает избежать перегрева, а зимой — предотвращает образование наледи на полу и стенах.

"Активная принудительная — вы точно не обращаете внимания на температуру, на разность давления, которая из-за параметров может быть, наоборот, более сильная или более слабая. У вас есть определенный расход, на который вы подобрали определенный вентилятор, и он точно работает и точно прогоняет этот воздух. При расчете естественной вентиляции эти параметры могут изменяться в зависимости от метеорологических условий", - ответил Кучин на вопрос о разнице между активной и пассивной системами вентиляции.

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