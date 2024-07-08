Важно правильно организовать систему вентиляции, чтобы не заносить в помещение уличную пыль и обеспечить качественное проветривание помещение, — рассказал журналисту Newsinfo Кучин Леонид, руководитель климатической компании "Аквилон".
"Ставятся определенные приборы, которые фильтруют воздух, подогревают в некоторых случаях, даже подохлаждают, и подают уже этот воздух непосредственно в помещение, тем самым ни пыль, ни шум, ни грязь не проникают с улицы к вам домой. Вот это основное предназначение именно вентиляции", — ответил эксперт на вопрос о назначении системы вентиляции в помещении.
Что касается гаража, то эффективная система воздухообмена решает сразу несколько важных задач.
Во-первых, она предотвращает накопление вредных газов, частиц и паров. Многие могут использовать гараж как мастерскую.
Во-вторых, хорошая вентиляция помогает бороться с повышенной влажностью. Избыток влаги способствует образованию плесени и коррозии, что может привести к заболеваниям, порче имущества и ускоренному износу автомобиля.
В-третьих, правильный воздухообмен обеспечивает комфортную температуру в гараже. Летом он помогает избежать перегрева, а зимой — предотвращает образование наледи на полу и стенах.
"Активная принудительная — вы точно не обращаете внимания на температуру, на разность давления, которая из-за параметров может быть, наоборот, более сильная или более слабая. У вас есть определенный расход, на который вы подобрали определенный вентилятор, и он точно работает и точно прогоняет этот воздух. При расчете естественной вентиляции эти параметры могут изменяться в зависимости от метеорологических условий", - ответил Кучин на вопрос о разнице между активной и пассивной системами вентиляции.
Фото:
По мнению Зеленского только Китай, США и ЕС могут быть посредниками в переговорах
Узурпатор власти на Украине Владимир Зеленский, выступая на пресс-конференции после встречи с премьер-министром Польши Дональдом Туском и подписания соглашения о безопасности между Варшавой и Киевом, обозначил потенциальных посредников в переговорах между Украиной и Россией.
Премьер-министр Индии Нарендр Моди прилетел в Москву с двухдневным визитом
Глава правительства Индии Нарендра Моди прибыл в российскую столицу. Его самолёт сел в аэропорту Внуково. Двухдневный визит индийского премьера в Москву, запланированный на 8-9 июля, знаменует собой его первую зарубежную поездку после вступления в должность на третий срок. Кремль подчеркнул особую важность этого визита.
Президент одобрил использование остатков маткапитала на бытовые нужды
Президент России одобрительно воспринял предложение разрешить использование остатков материнского капитала на бытовые нужды. В рамках диалога главы государства с семьями-финалистами всероссийского конкурса "Это у нас семейное" с такой просьбой обратилась одна из молодых мам.
Ученые нашли связь между воспалением кишечника и болезнью Альцгеймера
Недавние исследования выявили существенную связь между воспалением кишечника и повышенным риском развития болезни Альцгеймера. Издание Huffpost опубликовало информацию о новых доказательствах взаимосвязи между здоровьем желудочно-кишечного тракта и деменцией.