Евросоюз получит первый транш прибыли от замороженных активов России на следующей неделе, который планируется направить на военную помощь Украине. Об этом сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по прибытии на заседание Совета ЕС.

"Первый транш будет на следующей неделе", — заявил Боррель.

По словам Борреля, транш составит часть от общей суммы в €2,5 млрд. Точную цифру он не назвал, но ранее источник в Брюсселе сообщил, что речь может идти о €1,4 млрд. Второй транш ожидается через несколько месяцев после первого.

Боррель подчеркнул, что "никакой блокировки реализации решения не должно быть". Он отметил, что Венгрия может не участвовать в реализации решения Евросоюза по использованию прибыли от замороженных активов России для военной помощи Украине.

"Договор (по функционированию ЕС) предоставляет легальные пути для принятия решения, даже если некоторые страны не хотят участвовать. Если Венгрия не участвовала в принятии решения, то нет необходимости в её участии в его реализации," — добавил он, отметив, что этот вопрос будет обсуждаться странами ЕС.

Фото: Официальный сайт президента Украины (Creative Commons Attribution 4.0 International).