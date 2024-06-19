Актёра Алексея Бардукова могли положить в клиническую больницу. О его нахождении информировали РИА Новости в медицинском учреждении.

Российский актёр театра, кино и дубляжа, снявшийся в сериале Леонида Филатова «Диверсант», мог быть определён в стационар из-за необходимости в обследовании и лечении. Ранее сообщалось, что у Алексея Бардукова, вероятно, был обнаружен ботулизм.

В медицинском учреждении не стали замалчивать ситуацию и заявили, что российский актёр пребывает у них. Однако более исчерпывающую информацию о состоянии здоровья Алексея Бардукова сотрудники клинической больницы не раскрыли. Также они заявили, что актёр не предоставил никаких телефонов на случай необходимости.

Алексей Бардуков родился в 1984 году. Позже актёр окончил высшее учебное заведение при МХАТ имени А. П. Чехова, после чего его взяли в российский государственный театр «Сатирикон» имени Аркадия Райкина. Многие узнают известного актёра по игре в телесериале 2004 года «Диверсант», который был снят по одноимённому роману Анатолия Азольского.

Фото: Instagram* / a_bardukov

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