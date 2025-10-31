Аксиал бурлит под водой: что за активность пугает учёных и изменит климат

29 октября 2025 года Геологическая служба США (USGS) зафиксировала два подводных землетрясения у побережья Орегона с магнитудой 4,8 и 5,4. Хотя для большинства людей это не более чем едва ощутимые колебания, для геофизиков эти события стали важным сигналом. Они произошли в районе подводной горы Аксиал, одного из самых активных вулканов на северо-западе Тихоокеанского региона, и вызвали большой интерес у учёных.

Аксиал: подводная гора с вулканической активностью

Аксиал (Axial Seamount) — это подводная гора шириной около 1,6 километра и высотой, сопоставимой с Манхэттеном. Она находится в 480 километрах от побережья США, а её вершина скрыта под почти полутора километрами океанской воды. Эта зона не только интересна для исследователей, но и является уникальной в своём роде. В отличие от большинства вулканов, Аксиал активно исследуется в реальном времени.

Аксиал — это единственный подводный вулкан, за которым ведётся непрерывное наблюдение с использованием сетей сенсоров, установленных на дне океана. Эта сеть является частью программы Ocean Observatories Initiative (OOI) и передаёт данные через подводные кабели в университеты Орегон и Вашингтона. Такие устройства фиксируют каждое землетрясение, даже микроскопические колебания и выбросы газа, позволяя ученым наблюдать "дыхание" планеты.

"Аксиал — это идеальный вулкан-учитель. Он изолирован, предсказуем и безопасен для наблюдения", — пояснил Уильям Чедвик, морской геофизик из Университета штата Орегон.

Как вулкан "накачивает" себя лавой

С 2024 года учёные начали замечать повышение поверхности кальдеры Аксиала, что является признаком того, что магматическая камера вулкана снова наполняется лавой. Подобное происходило и перед извержением 2015 года, когда океаническое дно поднялось на несколько метров и затем обрушилось, когда магма прорвалась наружу.

В тот раз под водой образовались гигантские подушечные лавы, толщиной до 120 метров, которые быстро застывали в холодной воде, формируя новые слои океанической коры. Текущая сейсмическая активность в районе Аксиала усилилась, а исследователи зарегистрировали более двух тысяч микроземлетрясений всего за один день. Это подтверждает, что извержение может произойти в конце 2025 года.

"Сейсмическая активность в районе Аксиала растёт. Всё указывает на то, что извержение может произойти до конца года", — добавил Чедвик.

Почему извержения подводных вулканов важны для науки

Хотя подводные вулканы редко представляют непосредственную угрозу для человека, их изучение имеет огромное значение для науки. Эти вулканы являются основным источником новой земной коры, создавая до 70% всей океанической коры планеты. Извержения Аксиала позволяют ученым понять, как формируются континенты, как циркулируют тепло и химические элементы между мантией и океаном, а также какие процессы управляют тектоникой плит.

Аксиал — это не только вулкан, но и естественная модель климатических взаимодействий. Газы, выбрасываемые из его жерла, такие как углекислый газ и метан, играют важную роль в регуляции состава океанской воды и влияют на атмосферу Земли. Изучение этих процессов помогает ученым понять, как вулканическая активность может воздействовать на климат и экосистемы на планете.

Искусственный интеллект в прогнозировании

Для того чтобы лучше понять поведение Аксиала и предсказать возможные извержения, учёные начали использовать современные алгоритмы машинного обучения. Модели нейросетей анализируют огромные объёмы данных, собираемых сенсорами: от температуры воды до микровибраций, и ищут закономерности, которые предшествуют извержениям.

"Мы учим нейросеть распознавать предвестники катастрофы так, как метеорологи распознают штормы", — пояснил Скотт Нунер, морской геофизик, занимающийся проектом. "Каждый раз, когда Аксиал проявляет активность, мы получаем шанс откалибровать алгоритмы".

Это позволяет с каждым новым событием точнее прогнозировать возможные изменения и улучшать методы мониторинга вулканической активности.

Сравнение

Параметр Аксиал Другие вулканы Расположение Подводный вулкан, часть океанической коры Вулкан на суше Исследования Непрерывное наблюдение с использованием сенсоров и нейросетей Редкие исследования, часто с перерывами Влияние на атмосферу Выбросы метана и углекислого газа, которые влияют на климат Влияние на атмосферу и климат через извержения Геологическая значимость Создание новой океанической коры, изучение тектонических процессов Влияние на местные экосистемы и земную кору

Советы шаг за шагом для исследователей

Установите сенсоры в ключевых точках для сбора данных о сейсмической активности и химическом составе воды. Анализируйте данные с помощью нейросетей и алгоритмов машинного обучения для предсказания поведения вулкана. Мониторьте сейсмическую активность и температуру воды, чтобы вовремя обнаружить изменения, которые могут предвестить извержение. Рассматривайте влияние вулканической активности на климат и экосистемы, чтобы понять долгосрочные изменения.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: игнорирование малых сейсмических толчков.

Последствие: пропуск важной информации о возможных извержениях.

Альтернатива: мониторинг всех уровней сейсмической активности и немедленная реакция на изменения. Ошибка: использование устаревших методов наблюдения.

Последствие: неточные прогнозы и упущенные сигналы о возможной активности вулкана.

Альтернатива: применение современных технологий, включая сенсоры и нейросети. Ошибка: отсутствие комплексного подхода к изучению вулкана.

Последствие: ограниченное понимание процессов, происходящих в глубинах океана.

Альтернатива: использование многопрофильных исследований и глобальных данных для полной картины.

А что если извержение Аксиала произойдёт раньше?

Учёные уверены, что несмотря на рост сейсмической активности, подводные вулканы, как Аксиал, представляют минимальную опасность для людей. Однако извержения могут существенно повлиять на океанскую экосистему и климат. Модели прогнозирования, использующие нейросети, помогут учёным вовремя предсказать активность вулкана и минимизировать возможные последствия для окружающей среды.

Плюсы и минусы изучения подводных вулканов

Параметр Плюсы Минусы Непрерывный мониторинг Постоянное получение актуальных данных о вулканической активности Высокие затраты на оборудование и технологии Влияние на климат Помогает понять, как вулканы влияют на атмосферу и океан Ограниченная информация о подводных процессах Научная значимость Изучение механизмов образования океанической коры и климата Трудности в моделировании и прогнозировании

FAQ

Почему подводные вулканы важны для науки?

Они помогают понять, как образуется океаническая кора, и как вулканическая активность влияет на климат и экосистему планеты.

Можно ли предсказать извержение вулкана?

Современные технологии и нейросети помогают более точно прогнозировать извержения, основываясь на данных о сейсмической активности и химическом составе воды.

Какие вулканы можно наблюдать в реальном времени?

Аксиал — единственный подводный вулкан, за которым ведётся непрерывное наблюдение с использованием сенсоров и нейросетей.

Мифы и правда

Миф: подводные вулканы не могут быть активными.

Правда: подводные вулканы, как и вулканы на суше, могут проявлять активность, влияя на океанскую экосистему. Миф: все извержения подводных вулканов происходят без последствий для человечества.

Правда: хотя извержения подводных вулканов редко угрожают человеку, они могут влиять на океанские экосистемы и климат. Миф: изучение подводных вулканов не даёт новых знаний о планете.

Правда: такие исследования открывают новые данные о тектонике плит, океанических процессах и климате.

Исторический контекст

Подводные вулканы изучались с начала XX века, когда учёные начали исследовать дно океанов. Однако лишь с развитием современных технологий и сенсоров стало возможно наблюдать за активностью таких вулканов в реальном времени. Аксиал стал первым вулканом, за которым ведётся постоянный мониторинг, что значительно расширяет наши знания о земных процессах.

