Страж ворот московского ЦСКА высоко оценил выступление вратаря грузинской национальной команды Георгия Мамардашвили, поставив его даже выше итальянского голкипера Джанлуиджи Доннаруммы. Игорь Акинфеев поделился своим мнением о лучших вратарях текущего чемпионата Европы в беседе с журналистом "РБК Спорт".

Российский футболист, рассматривая ситуацию с профессиональной точки зрения, отдал пальму первенства Мамардашвили. На второе место он уверенно поставил итальянского стража ворот Доннарумму. Относительно третьей позиции Акинфеев пока колеблется между испанцем Симоном и немцем Нойером, отметив, что ближайшие матчи помогут ему определиться.

По мнению Акинфеева, грузинского вратаря, успешно выступающего за "Валенсию", ожидает блестящее будущее, так как он привлек внимание многих европейских клубов. На текущем чемпионате Европы Мамардашвили продемонстрировал впечатляющий результат, совершив 30 сейвов в четырех матчах. Это второй показатель в истории турнира с 1980 года, уступающий только достижению самого Акинфеева (32 сейва на Евро-2008).

Стоит отметить, что сборная Италии, за которую выступает Доннарумма, как и команда Грузии, завершила свое участие в турнире на стадии 1/8 финала, уступив швейцарцам со счетом 0:2.

Что касается Унаи Симона из Испании и Мануэля Нойера из Германии, их национальные сборные встретятся в четвертьфинальном матче, который состоится в пятницу, 5 июня, в Штутгарте. Этот поединок может стать решающим в определении третьего места в рейтинге лучших вратарей турнира по версии Акинфеева.

Фото: From Wikimedia Commons/ Manfred Werner — Tsui (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)