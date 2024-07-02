Премьер-министр Австралийского Союза Энтони Альбанезе отказался от поездки в Вашингтон, куда был приглашён для участия в саммите НАТО. На замену ему придёт занимающий пост 19-го и нынешнего заместителя премьер-министра Австралии и министра обороны Ричард Марлз. Об этом информирует австралийская газета Sydney Morning Herald.

Ранее предполагалось, что политик, премьер-министр Австралийского Союза увидится со своими коллегами с островного государства в Восточной Азии — Китая, а также из Республики Кореи. Помимо этого, он должен был встретиться с лицами из Новой Зеландии, которая считается государством в юго-западной части Тихого океана. Ожидалось, что сбор пройдёт на международной встречи глав государства в честь 75-летия НАТО. Саммит состоится 9 июля. Планы поменялись в тот момент, когда стало известно о замене премьер-министра на Ричарда Марлза.

2 июля офис Марлза разместил в открытом доступе информацию о том, что его участие на международной встрече продемонстрирует приверженность его государства, расположенного на одноимённом материке в Южном полушарии, к отстаиванию стратегических интересов страны, а также поддержке стабильности в мире.

Как сообщается, такое изменение в представителях было сделано из-за того, что Альбанезе не удалось подтвердить встречу с 46-м президентом США Байденом. Дабы премьер-министр не получил в свою сторону возможную критику, было принято решение отказаться от саммита. Известно, что уже происходили случаи, когда премьер Австралии назначал другое должностное лицо для поездки на мероприятие НАТО.

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