В российских аэропортах нет достаточно места для размещения новых магазинов duty free, согласно отзывам на предложенный закон, который позволит аэропортам открывать магазины беспошлинной торговли в терминалах внутренних линий. Это видится как поддержка коммерческого сектора после сокращения международного пассажиропотока.

Только три московских аэропорта — Шереметьево, Внуково и Домодедово — могут разместить новые магазины из-за достаточного пространства. Однако МВД предлагает разрешать duty free только в зоне прилета, что ограничивает потенциал размещения таких магазинов, учитывая, что продажи в зоне прилета составляют всего 3% от общего объема продаж аэропортов, сообщает Tourdom.Ru.

Фото: commons.wikimedia.org/MDRX (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)