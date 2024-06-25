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Аэропортам России предложили открывать магазины беспошлинной торговли
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 12:13

Аэропортам России предложили открывать магазины беспошлинной торговли

В российских аэропортах нет достаточно места для размещения новых магазинов duty free, согласно отзывам на предложенный закон, который позволит аэропортам открывать магазины беспошлинной торговли в терминалах внутренних линий. Это видится как поддержка коммерческого сектора после сокращения международного пассажиропотока.

Только три московских аэропорта — Шереметьево, Внуково и Домодедово — могут разместить новые магазины из-за достаточного пространства. Однако МВД предлагает разрешать duty free только в зоне прилета, что ограничивает потенциал размещения таких магазинов, учитывая, что продажи в зоне прилета составляют всего 3% от общего объема продаж аэропортов, сообщает Tourdom.Ru.

Фото: commons.wikimedia.org/MDRX (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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