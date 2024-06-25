В российских аэропортах нет достаточно места для размещения новых магазинов duty free, согласно отзывам на предложенный закон, который позволит аэропортам открывать магазины беспошлинной торговли в терминалах внутренних линий. Это видится как поддержка коммерческого сектора после сокращения международного пассажиропотока.
Только три московских аэропорта — Шереметьево, Внуково и Домодедово — могут разместить новые магазины из-за достаточного пространства. Однако МВД предлагает разрешать duty free только в зоне прилета, что ограничивает потенциал размещения таких магазинов, учитывая, что продажи в зоне прилета составляют всего 3% от общего объема продаж аэропортов, сообщает Tourdom.Ru.
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