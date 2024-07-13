Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 13.07.2024 : 87,7427
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 13.07.2024 : 95,7588
В Шереметьево образовались значительные очереди на регистрацию
  1. Главная
  2. Общество

В Шереметьево образовались значительные очереди на регистрацию

В аэропорту Шереметьево образовались значительные очереди на регистрацию, включая пассажиров бизнес-класса. По информации подписчика телеграм-канала "Крыша ТурДома", несмотря на большое количество работающих стоек и сотрудников, они не справляются с наплывом пассажиров.

Официальные фотографии от пресс-службы "Аэрофлота", казалось, не отражают реального положения вещей в аэропорту.

В Шереметьево предупредили о пиковых нагрузках и порекомендовали пассажирам без багажа пользоваться онлайн-регистрацией для экономии времени.

Фото: flickr.com/Mzximvs VdB (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)

Мир

Автобренд Jaguar снимет с производства пять моделей

Автобренд Jaguar снимет с производства пять моделей

Jaguar анонсировал сокращение своего модельного ряда до одного автомобиля, прекращая производство пяти моделей.

Читать полностью
В Дубае построят самую длинную в мире

В Дубае построят самую длинную в мире "зелёную" автомагистраль к 2040 году

Компания URB планирует построить в Дубае самую длинную в мире "зелёную" автомагистраль под названием Green Spine. Этот проект будет функционировать на возобновляемой энергии и направлен на снижение углеродного следа города.

Читать полностью

Общество

Турпоток в Грецию из России упал на 40% за два года

Турпоток в Грецию из России упал на 40% за два года

Греческие курорты, такие как Пелопоннес, Санторини и Миконос, терпят убытки из-за снижения числа российских туристов, которые предпочитают отдыхать в Испании и Турции.

Читать полностью
Фармацевт Сапронова: летом возрастает риск пострадать от аллергии

Фармацевт Сапронова: летом возрастает риск пострадать от аллергии

Фармацевт Елена Сапронова рассказала, что в летний период риск различных аллергий увеличивается.

Читать полностью

Новости