В аэропорту Шереметьево образовались значительные очереди на регистрацию, включая пассажиров бизнес-класса. По информации подписчика телеграм-канала "Крыша ТурДома", несмотря на большое количество работающих стоек и сотрудников, они не справляются с наплывом пассажиров.
Официальные фотографии от пресс-службы "Аэрофлота", казалось, не отражают реального положения вещей в аэропорту.
В Шереметьево предупредили о пиковых нагрузках и порекомендовали пассажирам без багажа пользоваться онлайн-регистрацией для экономии времени.
Фото: flickr.com/Mzximvs VdB (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)
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