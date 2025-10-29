Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
TAXI
TAXI
© commons.wikimedia.org by Petar Milošević is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Уральский федеральный округ
Андрей Власов Опубликована сегодня в 4:46

Аэропорт, карты и фальшивые таксисты: схема, в которую попались даже самые осторожные

В Челябинске трое лжетаcкистов получили реальные сроки за обман пассажиров аэропорта

Трое жителей Челябинска, представлявшихся таксистами и обманом выманивавших деньги у пассажиров аэропорта, получили реальные сроки лишения свободы. Как сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, преступная группа действовала с декабря 2023 по апрель 2024 года, прикрываясь услугами перевозки.

Как работала схема

"Злоумышленники дежурили в аэропорту и предлагали прибывшим пассажирам услуги такси. На выезде они имитировали поломку, пересаживали клиентов в другой автомобиль и по пути втягивали их в карточную игру, где с помощью жульничества забирали их деньги", — рассказали в прокуратуре.

По данным следствия, за несколько месяцев мошенники совершили семь эпизодов преступлений, похитив у пассажиров более 440 тысяч рублей. После задержания у них конфисковали два автомобиля, использовавшиеся для преступной деятельности.

От условного срока — к колонии

Изначально Металлургический районный суд Челябинска назначил фигурантам условные сроки от четырёх до пяти лет. Однако транспортная прокуратура сочла такое наказание слишком мягким и подала апелляцию.

Апелляционная инстанция поддержала доводы надзорного органа: теперь все трое участников преступной группы направлены в исправительную колонию общего режима, а автомобили, на которых они работали, обращены в доход государства.

Почему дело получило резонанс

История получила широкий отклик из-за изобретательности преступников и того, что они действовали в людном месте — прямо у аэропорта, где люди менее насторожены после перелёта. Прокуратура подчеркнула, что контроль за частными перевозчиками в транспортных узлах будет усилен.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В Тюменской области предложили ввести пятилетний ценз оседлости для субсидий молодым семьям вчера в 12:16
Сначала — прижиться, потом — просить: субсидии на жильё только для "своих"

Тюменские власти хотят ввести «ценз оседлости» для субсидий на жильё: помощь получат лишь семьи, прожившие в регионе не менее пяти лет.

Читать полностью » В Тюменской области планируют использовать белорусскую электронику для добычи нефти и газа вчера в 11:16
Нефть и микросхемы: Тюмень и Белоруссия готовят союз технологий и скважин

На промыслах Тюменской области планируют внедрить белорусскую электронику. «Интеграл» и регион обсуждают совместные решения для цифровых буровых.

Читать полностью » Власти Тюмени не смогут оформить дома вчера в 10:17
Трубы не будет, и помощи тоже: "Рабочий посёлок" застрял в юридическом тупике

В Тюмени «Рабочий поселок» не могут передать городу из-за спора с кооперативом «Нейча». Жители до сих пор живут без канализации и водопровода.

Читать полностью » Роскосмос начал использовать материнскую плату тюменской компании вчера в 9:37
Сделано в Тюмени, одобрено в Роскосмосе: новая плата готова к полётам и ИИ

Роскосмос начал использовать материнскую плату тюменской компании «Арсенал +». Отечественная разработка пригодна для систем ИИ и высоких вычислений.

Читать полностью » В Тюмени началась разработка проекта моста и путепровода через реку Тура — мэрия вчера в 8:36
Мост в будущее: Тюмень готовит крупнейшую переправу через Туру

В Тюмени построят новый мост через Туру, соединяющий Зареку и ДОК. Проект завершат к 2026 году, а строительство запланировано на 2028–2032 годы.

Читать полностью » Через пункт пропуска вчера в 7:11
Рыба, мясо и строгий контроль: на границе с Казахстаном досмотрели 10 тонн еды

Россельхознадзор проверил 13 грузовиков с мясом и рыбой, направлявшихся из России в Казахстан. Вся 10-тонная партия сопровождалась нужными документами.

Читать полностью » Ирина Текслер открыла первый Всероссийский фестиваль кокошника в Челябинске вчера в 6:11
Русская корона XXI века: в Челябинске прошёл первый фестиваль кокошника

На форуме «Стальное кружево Урала» прошёл первый фестиваль кокошника. Ирина Текслер заявила, что он может стать ежегодным символом русской моды.

Читать полностью » В Челябинской области с 2026 года вырастет стоимость техосмотра легковых автомобилей вчера в 5:56
Техосмотр подорожает дважды: в Челябинске вводят и новый тариф, и дополнительную пошлину

С 1 января 2026 года в Челябинской области подорожает техосмотр — с 1 097 до 1 201 рубля. С сентября 2025 года вводится доппошлина 500 рублей.

Читать полностью »

Новости
Наука
Древняя гора Карандаш оказалась старше Эвереста и сохранила архейские кварциты Южного Урала — геолог Сергей Ляпин
УрФО
В Челябинске самые дешёвые квартиры сдают в Металлургическом районе — риелторы
Туризм
Семь самых впечатляющих водопадов России - от Тальникового до Медовых
Еда
Песочное печенье получается рассыпчатым при соблюдении температурного режима масла
Авто и мото
Крупные камни в протекторе шин нарушают баланс и вызывают вибрацию
Садоводство
С ноября по февраль кактусы входят в период покоя и требуют минимального полива
Садоводство
Осенняя подготовка ирисов к зиме включает обрезку, подкормку и укрытие — советы садоводов
Культура и шоу-бизнес
Сидни Суини заявила, что не делала пластических операций и боится игл — Variety
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet