Аэропорт, карты и фальшивые таксисты: схема, в которую попались даже самые осторожные

Трое жителей Челябинска, представлявшихся таксистами и обманом выманивавших деньги у пассажиров аэропорта, получили реальные сроки лишения свободы. Как сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, преступная группа действовала с декабря 2023 по апрель 2024 года, прикрываясь услугами перевозки.

Как работала схема

"Злоумышленники дежурили в аэропорту и предлагали прибывшим пассажирам услуги такси. На выезде они имитировали поломку, пересаживали клиентов в другой автомобиль и по пути втягивали их в карточную игру, где с помощью жульничества забирали их деньги", — рассказали в прокуратуре.

По данным следствия, за несколько месяцев мошенники совершили семь эпизодов преступлений, похитив у пассажиров более 440 тысяч рублей. После задержания у них конфисковали два автомобиля, использовавшиеся для преступной деятельности.

От условного срока — к колонии

Изначально Металлургический районный суд Челябинска назначил фигурантам условные сроки от четырёх до пяти лет. Однако транспортная прокуратура сочла такое наказание слишком мягким и подала апелляцию.

Апелляционная инстанция поддержала доводы надзорного органа: теперь все трое участников преступной группы направлены в исправительную колонию общего режима, а автомобили, на которых они работали, обращены в доход государства.

Почему дело получило резонанс

История получила широкий отклик из-за изобретательности преступников и того, что они действовали в людном месте — прямо у аэропорта, где люди менее насторожены после перелёта. Прокуратура подчеркнула, что контроль за частными перевозчиками в транспортных узлах будет усилен.