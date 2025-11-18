Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Путешественник с чемоданом в аэропорту
Путешественник с чемоданом в аэропорту
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Южный федеральный округ
Елена Гаврилова Опубликована сегодня в 20:56

Авиасообщение может ожить: Платов в Ростове готов к возвращению рейсов после долгого простоя

В Ростове могут открыть аэропорт Платов до конца года — губернатор Слюсарь

Возобновление полноценной работы воздушных гаваней на юге страны остается одной из самых обсуждаемых тем последнего года, об этом сообщает издание "Российская газета". В Ростовской области вновь заговорили о возможном открытии аэропорта Платов: власти региона надеются, что терминал сможет принять первые рейсы уже до конца текущего года.

Планы региональных властей
На заседании рабочей группы в Минске губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь подчеркнул, что готовность инфраструктуры позволяет рассчитывать на скорое возобновление работы аэропорта. Он дал понять, что регион сделает все необходимое, чтобы ускорить процесс и обеспечить максимально плавный переход к штатному режиму. "Аэропорт, я надеюсь, у нас до конца года в Ростове откроется — будем все делать для этого", — заявил глава региона, связывая запуск Платова с активизацией деловых контактов и обменом бизнес-миссиями.

Поддержку инициативе выразила заместитель министра транспорта региона Алена Беликова. По ее словам, один из ключевых перевозчиков — авиакомпания "Азимут" — готов возобновить полеты по маршруту Ростов — Минск сразу после открытия. Этот маршрут был одним из значимых для межрегионального сотрудничества и деловой активности, поэтому его возвращение в расписание может стать важным шагом для восстановления привычных логистических связей.

Состояние аэропорта и перспективы решения
С февраля 2022 года Платов не принимает рейсы, однако продолжает сохранять полную функциональность. Персонал и службы аэропорта работают в режиме готовности, обеспечивая контроль состояния оборудования и инфраструктуры. Это позволяет рассчитывать на оперативный запуск, как только будет получено одобрение федерального центра. Пока именно федеральные структуры принимают окончательное решение о возобновлении полетов в южных регионах.

Опыт других городов показывает, что процесс возможен: так, в сентябре после долгого перерыва начал принимать регулярные рейсы аэропорт Краснодара. В Ростове надеются, что аналогичный сценарий сможет реализоваться в ближайшие месяцы, что станет ощутимым облегчением для пассажиров и бизнеса.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Ростовская область укрепляет промышленный потенциал и привлекает инвестиции 11.11.2025 в 9:14

Ростовская область активно укрепляет свои позиции в промышленной сфере и привлекает инвестиции, что способствует развитию новых производств и технологической модернизации.

Читать полностью » В Ростовской области упростят поступление в колледжи для выпускников 9-х классов с 2026 года 11.11.2025 в 1:05
Со следующего года — без лишних испытаний: донские школьники смогут поступать в колледжи по упрощённой схеме

2026 года в Ростовской области девятиклассники смогут поступать в колледжи, сдав только два экзамена. Новые правила упростят доступ к профессиям и помогут региональной экономике.

Читать полностью » В Астраханской области введены штрафы за вмешательство в отлов безнадзорных собак 10.11.2025 в 1:13
Когда сострадание выходит боком: астраханцев начнут штрафовать за вмешательство в отлов бродячих животных

В Астраханской области ввели штрафы за вмешательство в отлов бездомных собак. Новые меры должны защитить сотрудников и снизить число опасных инцидентов.

Читать полностью » В Волгограде открыли Центр лечения критической ишемии нижних конечностей 07.11.2025 в 22:11
Без боли и ампутаций: в Волгограде открыли уникальный сосудистый центр

В Волгограде открыт центр лечения критической ишемии ног. Современное оборудование позволит спасать пациентов с тяжёлыми сосудистыми осложнениями.

Читать полностью » Юрий Слюсарь подвёл итоги года на посту губернатора Ростовской области 05.11.2025 в 14:24

Первый год работы Юрия Слюсаря стал проверкой на системность и доверие. Ростовская область шагнула от обещаний к реальным результатам.

Читать полностью » Горный Крым признан одним из лучших регионов России для экотуризма и оздоровительного отдыха 31.10.2025 в 22:45
Путешествие без суеты: горный Крым, где счастье пахнет травами и дождём

Байдарская долина — тихое чудо горного Крыма. Уникальная природа, чистый воздух и история делают это место идеальным для отдыха и восстановления сил.

Читать полностью » Власти Крыма направят более 60% бюджета на социальную сферу и образование 31.10.2025 в 21:52
Крым делает ставку на человека: новый бюджет превращает социальную сферу в двигатель роста

Крым делает ставку на образование и социальную поддержку: как изменится жизнь жителей с новым трёхлетним бюджетом и кто почувствует эффект в первую очередь.

Читать полностью » Бюджет Крыма на 2026 год превысит 235 млрд рублей 31.10.2025 в 20:47
Крым переписывает финансовую историю: бюджет-2026 обещает рекорд, о котором раньше не мечтали

Крымский бюджет на 2026 год обещает стать самым масштабным за всё время: доходы, расходы и структура финансирования показывают уверенное движение региона к экономической самостоятельности.

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес
Дети Самойловой и Джигана проводят время с обоими родителями после развода — Super
Спорт и фитнес
Ошибки при использовании МФР-валика: что нужно знать новичкам — тренер Максим Оборин
Садоводство
Подробная инструкция по посадке тюльпанов осенью: от выбора луковиц до укрытия
Красота и здоровье
Флис закрепился в коллекциях городского спорт-шика, сообщили дизайнеры
УрФО
Высокоскоростная магистраль сократит путь Москва–Екатеринбург до восьми часов — РЖД
Туризм
Мкртчян объяснил, как россияне оплачивают покупки в Турции несмотря на санкции — директор агентства
Туризм
При отмене тура турист имеет право на возврат денег и компенсацию — Роскачество
СФО
Средняя цена новостроек в Ханты-Мансийске достигла 141 тысяч за квадрат — Авито Недвижимость
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet