Авиасообщение может ожить: Платов в Ростове готов к возвращению рейсов после долгого простоя

Возобновление полноценной работы воздушных гаваней на юге страны остается одной из самых обсуждаемых тем последнего года, об этом сообщает издание "Российская газета". В Ростовской области вновь заговорили о возможном открытии аэропорта Платов: власти региона надеются, что терминал сможет принять первые рейсы уже до конца текущего года.

Планы региональных властей

На заседании рабочей группы в Минске губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь подчеркнул, что готовность инфраструктуры позволяет рассчитывать на скорое возобновление работы аэропорта. Он дал понять, что регион сделает все необходимое, чтобы ускорить процесс и обеспечить максимально плавный переход к штатному режиму. "Аэропорт, я надеюсь, у нас до конца года в Ростове откроется — будем все делать для этого", — заявил глава региона, связывая запуск Платова с активизацией деловых контактов и обменом бизнес-миссиями.

Поддержку инициативе выразила заместитель министра транспорта региона Алена Беликова. По ее словам, один из ключевых перевозчиков — авиакомпания "Азимут" — готов возобновить полеты по маршруту Ростов — Минск сразу после открытия. Этот маршрут был одним из значимых для межрегионального сотрудничества и деловой активности, поэтому его возвращение в расписание может стать важным шагом для восстановления привычных логистических связей.

Состояние аэропорта и перспективы решения

С февраля 2022 года Платов не принимает рейсы, однако продолжает сохранять полную функциональность. Персонал и службы аэропорта работают в режиме готовности, обеспечивая контроль состояния оборудования и инфраструктуры. Это позволяет рассчитывать на оперативный запуск, как только будет получено одобрение федерального центра. Пока именно федеральные структуры принимают окончательное решение о возобновлении полетов в южных регионах.

Опыт других городов показывает, что процесс возможен: так, в сентябре после долгого перерыва начал принимать регулярные рейсы аэропорт Краснодара. В Ростове надеются, что аналогичный сценарий сможет реализоваться в ближайшие месяцы, что станет ощутимым облегчением для пассажиров и бизнеса.