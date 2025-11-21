Югра начинает грандиозную перестройку неба: сразу три аэропорта превратятся в крупнейшие хабы

Масштабное обновление аэропортовой сети Югры стало одной из ключевых тем медиофорума "Информационный мир Югры", проходящего в Сургуте. Об этом сообщил корреспондент URA. RU, присутствующий на пресс-конференции, где губернатор региона Руслан Кухарук озвучил планы модернизации сразу трех воздушных гаваней — в Ханты-Мансийске, Нижневартовске и Сургуте.

Модернизация крупнейшего хаба округа

Сургутский аэропорт, который остается главным транспортным узлом округа, планируют обновлять без остановки работы. Губернатор подчеркнул, что реконструкция пройдет в границах действующей территории, что позволит сохранить графики полетов и обеспечить бесперебойную работу комплекса.

"Сургутский аэропорт будет модернизирован. Мы согласовали подход: реконструкция пройдет на действующей территории, чтобы не останавливать работу комплекса", — сказал Кухарук.

По словам главы региона, власти уже достигли договоренностей с акционерами аэропортовой компании. Сейчас разработчики готовят концепцию проекта, определяя будущие параметры и направления обновления. После завершения этого этапа начнется проектирование, которое позволит рассчитать объемы и источники финансирования, включая участие различных уровней бюджетов или частных структур.

Частные инвестиции в Нижневартовске

Вторым крупным объектом модернизации стал аэропорт в Нижневартовске. Здесь ремонтные работы уже ведутся и финансируются частным инвестором. Вложения компании составили около 10 млрд рублей, что делает проект одним из наиболее капиталоемких инфраструктурных обновлений округа. На территории аэропорта реконструируют терминальный комплекс и прилегающие зоны, создавая условия для повышения пропускной способности и качества обслуживания пассажиров.

Отдельное внимание уделяется взлетно-посадочной полосе, которая требует федеральной поддержки. Губернатор сообщил, что власти взаимодействуют с Минтрансом для включения объекта в профильную программу. Это позволит синхронизировать ремонт с общими требованиями отрасли и обеспечить аэропорту соответствие современным стандартам эксплуатации.

Необходимость реконструкции в Ханты-Мансийске

Ханты-Мансийский аэропорт также ожидают серьезные изменения. Его взлетно-посадочная полоса была построена еще в 1970-х годах, и капитальный ремонт здесь не проводился почти двадцать лет. За это время требования федерального уровня значительно изменились, что делает обновление инфраструктуры не просто желательным, а критически важным.

Губернатор указал на необходимость внедрения современных решений — от площадок для обработки противообледенительной жидкостью до эффективных систем водоотвода и новых рулежных дорожек. Такие элементы являются частью обязательных норм, и их отсутствие ограничивает развитие аэропорта. Полноценная реконструкция позволит обеспечить безопасность, устойчивость работы и дальнейшее развитие транспортной системы региона.