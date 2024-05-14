С 1 июня "Аэрофлот" запускает шаттл-сервис между Москвой и Санкт-Петербургом, предлагая рейсы каждые 15 минут из Шереметьево и каждые 30 минут из Внуково. Всего в день запланировано 70 вылетов в Пулково.
В рамках этой программы введен специальный тариф "Эконом шаттл", позволяющий пассажирам изменять время вылета на другое, доступное в пределах 12 часов до или после запланированного времени. Изменение билета возможно за 12 часов до и не позже 40 минут до рейса на стойке информации или по телефону.
Эта услуга ориентирована на деловых людей и туристов, которым может потребоваться гибкость в связи с задержками из-за пробок или других неожиданных обстоятельств, сообщает Tourdom.Ru.
Фото: commons.wikimedia.org/Mike1979 Russia (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)
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