Борт самолета
Борт самолета
Елена Кузнецова Опубликована сегодня в 6:34

Выбираем место в самолёте без ошибок: где спокойнее, тише и удобнее

Для путешествий с детьми удобнее первый ряд экономкласса с возможностью установки люльки

Выбор места в самолёте может сделать полёт приятным и спокойным — или, наоборот, утомительным и тесным. Всё зависит от того, какие у вас приоритеты: комфорт, вид из окна, возможность вытянуть ноги или тишина.

Сегодня авиакомпании позволяют выбрать место заранее — на сайте, в приложении или при регистрации в аэропорту. Главное — знать, какие сиденья подойдут именно вам.

Почему важно выбирать место заранее

Каждый ряд в самолёте имеет свои особенности. Где-то ближе к туалету и шумнее, где-то меньше турбулентность, а на некоторых местах даже дают чуть больше пространства для ног.

Если заранее знать, какие зоны подходят для разных типов пассажиров, можно избежать неприятных сюрпризов и сделать даже длинный перелёт максимально комфортным.

1. Для путешествий с детьми

Семейным пассажирам важно не столько удобство, сколько доступность и пространство.

  • Лучшие места — в передней части салона, ближе к перегородке (bulkhead). Перед такими рядами нет других кресел, и ребёнку можно встать, поиграть или поспать в люльке.
  • Некоторые авиакомпании предоставляют специальные крепления для детских колыбелей — уточните это при бронировании.
  • Ещё один плюс — вы первыми покидаете самолёт после посадки.

Не стоит выбирать места у аварийных выходов — там нельзя сидеть с детьми, и бортпроводники попросят вас пересесть.

2. Для высоких людей

Главная проблема для высоких пассажиров — нехватка места для ног.

  • Самые удобные варианты — у аварийных выходов или в первом ряду салона. Здесь между сиденьями больше пространства, и колени не упираются в спинку впереди.
  • Однако такие места не всегда доступны онлайн: авиакомпании могут назначать их только после регистрации, чтобы убедиться, что пассажир соответствует требованиям безопасности (например, физически способен открыть люк в экстренной ситуации).
  • Если эти места недоступны, выбирайте ряд у прохода (aisle seat) - можно вытянуть ноги в проход, когда разрешено.

Совет: узнайте тип самолёта на сайте авиакомпании — в некоторых моделях Boeing и Airbus есть дополнительные "комфорт-ряды" с увеличенным шагом сидений.

3. Для тех, кого укачивает

Если вы чувствуете дискомфорт во время полёта, правильно выбранное место может стать вашим спасением.

  • Самая стабильная зона — над крылом самолёта, ближе к его центру тяжести. Здесь меньше ощущается турбулентность и раскачивание.
  • Избегайте мест в хвосте — именно там тряска чувствуется сильнее.
  • Также выбирайте место у окна - взгляд на горизонт помогает снизить укачивание.

Для дополнительного комфорта держите при себе бутылку воды и лёгкие перекусы, а также заранее возьмите таблетки от укачивания.

4. Для блогеров и любителей красивых кадров

Если вы не представляете путешествие без фото и видео, выбирайте место у окна в первой половине салона.

  • Слева от борта чаще открывается лучший вид на взлёт и посадку — именно оттуда можно снять идеальные кадры крыла и облаков.
  • Избегайте рядов над крылом: они закрывают обзор и искажают перспективу.
  • В вечерних рейсах интереснее брать места справа, если вы хотите поймать закат.

Совет: при ночных перелётах выбирайте ближе к окну, но подальше от иллюминатора аварийного выхода — он не открывается и создаёт лишние отражения на фото.

5. Для компанейских пассажиров

Если вы летите с друзьями или коллегами, важен не только комфорт, но и возможность общаться.

  • Идеальный вариант — последние ряды самолёта. Там часто остаются свободные места, и можно занять весь ряд, чтобы сидеть рядом.
  • Минус — это самая шумная зона, ближе к туалету и камбузу. Зато именно здесь можно встать, потянуться и поговорить, не мешая другим.
  • Если хотите больше уединения, попросите места у окна и прохода в одном ряду — среднее кресло, возможно, останется свободным.

6. Для людей со слабым желудком

Тем, кто чувствует дискомфорт при перепадах высоты, стоит выбирать ряды ближе к центру самолёта и у прохода.

Там меньше ощущается вибрация и турбулентность, а в случае необходимости можно быстро встать и пройти в туалет.

Избегайте хвоста и передней части — там движения корпуса чувствуется сильнее. Также возьмите с собой лёгкую еду и воду, чтобы избежать тошноты от перепадов давления.

7. Для экономных путешественников

Если вы хотите сэкономить, есть несколько стратегий:

  • Бюджетные ряды - в самом хвосте самолёта. Они часто дешевле, потому что находятся ближе к туалетам и кухне.
  • Иногда авиакомпании предоставляют бесплатный выбор мест в хвостовой зоне, если бронировать заранее.
  • Также можно зарегистрироваться последним: если рейс не заполнен, бортпроводники могут пересадить вас на более просторные места без доплаты.

Совет: установите приложения вроде SeatGuru - они показывают, какие ряды удобнее и какие лучше избегать.

8. Для торопящихся пассажиров

Если вам нужно быстро выйти из самолёта — например, при короткой пересадке, — выбирайте первые ряды салона.

После посадки они открываются первыми, и вы сможете покинуть борт за пару минут. Это особенно важно при рейсах с коротким временем стыковки.

При регистрации уточните у сотрудника, с какой стороны будет выход — тогда можно выбрать соответствующий ряд у прохода.

9. Для тех, кто летит впервые

Новичкам лучше всего подойдут ряды в средней части самолёта, где меньше трясёт и не так громко работают двигатели.

Место у окна поможет отвлечься видом облаков и почувствовать спокойствие, а рядом с проходом — легче выйти, если станет не по себе.

Избегайте задних рядов и сидений возле туалета — там чаще ходят пассажиры и может быть шумно.

Как выбрать место при регистрации

  1. Уточните модель самолёта. От этого зависит конфигурация салона и количество мест в ряду.
  2. Посмотрите карту мест на сайте авиакомпании. Обычно там отмечены лучшие и неудобные ряды.
  3. Регистрируйтесь заранее. Онлайн-регистрация открывается за 24-48 часов до вылета. Чем раньше выберете место, тем больше шансов попасть в желаемую зону.
  4. Проверяйте правила. У аварийных выходов нельзя сидеть детям, пассажирам с животными и людям с ограниченной подвижностью.
  5. Не переплачивайте без необходимости. Иногда места, которые авиакомпания отмечает как "комфортные", не сильно отличаются от стандартных.

Таблица: выбор места под ваши нужды

Цель Лучшие места Избегать
С детьми Первый ряд у перегородки Аварийные выходы
Для высоких У аварийного выхода или у прохода Ряды у стенки и хвост
При укачивании Над крылом, у окна Хвостовая часть
Для блогеров У окна, ближе к переду Ряды над крылом
Для компаний Последние ряды Передняя часть
Для слабого желудка Центр самолёта, у прохода Хвост и нос
Для экономии Хвостовые места Платные комфорт-ряды
Для спешащих Первые ряды у прохода Хвостовая зона

FAQ

Почему не всегда можно выбрать место у аварийного выхода онлайн?
Авиакомпания должна убедиться, что пассажир физически способен помочь экипажу в экстренной ситуации. Поэтому такие места назначают только при личной регистрации.

Какие места самые тихие?
Средняя часть самолёта, подальше от двигателей и туалетов.

Что лучше — окно или проход?
Если любите виды и не мешает теснота — окно. Если часто встаёте, хотите свободы — проход.

Есть ли "плохие" места?
Да: задние ряды (больше шума и тряски) и места рядом с туалетами (постоянное движение и запахи)

