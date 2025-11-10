Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
салон самолёта
салон самолёта
© Wikipedia by Albert Domasin is licensed under CC BY 2.0
Главная / Спорт и фитнес
Анастасия Белова Опубликована сегодня в 4:10

Всего три движения в самолёте — и чувствуешь себя так, будто только вышла из СПА

Когда перелёт превращается в испытание, даже короткий отпуск теряет часть удовольствия. Так случилось и во время моего новогоднего побега в солнечный Майами: прекрасная погода, вкусная еда, бесконечные прогулки — и только один минус — самолёт. Узкое пространство, невозможность вытянуть ноги и постоянное напряжение в теле быстро испортили настроение. Чтобы избежать этого в будущем, я обратилась к инструктору по йоге из студии Crunch — Джесс Гронхольм, которая предложила комплекс простых упражнений, подходящих прямо для кресла самолёта.

Йога на высоте

Йога не ограничивается ковриком — её можно практиковать где угодно, даже на высоте десяти тысяч метров. Основная цель таких упражнений — улучшить кровообращение, снять зажимы и вернуть телу лёгкость. Каждое движение занимает не больше минуты, но результат ощущается сразу: мышцы становятся мягче, дыхание — глубже, а тревожность — ниже.

Советы шаг за шагом

1. Для спины: поза "Кошка-Корова" сидя

Сядьте прямо, ладони положите на подлокотники. На вдохе поднимите взгляд и мягко прогните спину, открывая грудную клетку. На выдохе опустите голову, подбородок коснётся груди, спина округлится. Повторите 5-8 раз. Это упражнение улучшает подвижность позвоночника и снимает скованность после долгого сидения.

2. Для плеч: "Орлиные руки"

Переплетите руки перед грудью, правая под левой, ладони соедините. На вдохе приподнимите локти вверх, на выдохе опустите вниз, к коленям. Сделайте 5-8 повторов, затем поменяйте стороны. Такой мини-комплекс отлично работает против напряжения в шее и плечах, которое часто возникает во время полёта.

3. Для поясницы: сидячий твист

Сидите прямо, колени и бёдра вместе. Правую ладонь положите на внешнюю сторону левого колена, а левую руку — на подлокотник. На вдохе вытянитесь вверх, на выдохе мягко повернитесь влево. Повторите 5-8 раз, затем поменяйте сторону. Этот поворот помогает снять усталость и улучшает работу органов пищеварения, страдающих от долгого сидения.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: игнорировать движение во время перелёта.
    Последствие: отёки, ломота в спине, головная боль из-за застоя крови.
  • Альтернатива: каждые 30-40 минут выполняйте лёгкие растяжки, вставайте, делайте шаги по салону. Если пространство ограничено, используйте специальные компрессионные носки или массажный ролик для стоп — они помогут поддерживать тонус сосудов.

А что если турбулентность

Когда нельзя встать, остаются дыхательные практики. Попробуйте "квадратное дыхание": вдох на 4 счёта, пауза на 4, выдох на 4, снова пауза на 4. Этот ритм стабилизирует нервную систему и помогает справиться с тревогой. Даже простое осознанное дыхание делает полёт комфортнее.

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • не требуется инвентарь;

  • можно выполнять, не вставая с кресла;

  • помогает при болях и отёках.

Минусы:

  • тесное пространство ограничивает амплитуду движений;

  • не заменяет полноценную разминку после посадки.

FAQ

Как выбрать место для комфортного полёта?
Лучше брать место у прохода: больше пространства для ног и проще встать для разминки.

Сколько длится комплекс?
Около 10 минут, но даже 3-4 упражнения уже облегчат полёт.

Что лучше: йога или растяжка?
Йога эффективнее — она сочетает дыхание, осанку и мягкое движение, что снижает стресс и усталость одновременно.

Мифы и правда

  • Миф: разминка в кресле выглядит странно.
    Правда: большинство пассажиров так же ищут удобное положение, и спокойные растяжки никто не замечает. К тому же польза для здоровья очевидна.
  • Миф: только спортсмены чувствуют боль после полёта.
    Правда: даже у офисных работников мышцы спины реагируют на долгие статичные позы.

Исторический контекст

Идея "йоги в пути" появилась в 1980-х, когда врачи впервые заговорили о синдроме эконом-класса — тромбозе глубоких вен, вызванном малоподвижностью в полёте. Тогда же появились первые рекомендации выполнять простые растяжки и наклоны, а позже к ним добавились дыхательные техники. Сегодня авиакомпании включают йогу в видеогиды по безопасности, а многие аэропорты оборудуют зоны для медитации.

Интересные факты

  1. На рейсах дальнего следования пассажир в среднем проводит без движения 9-12 часов — это эквивалент полного рабочего дня в сидячем положении.

  2. Осознанное дыхание в течение 5 минут снижает уровень кортизола почти на 25 %.

  3. Некоторые авиакомпании сотрудничают с фитнес-брендами и проводят короткие "йога-уроки" в полёте.

Регулярная практика йоги в полётах помогает не только чувствовать себя комфортно в дороге, но и сохранять бодрость после приземления. Несколько осознанных движений и дыхательных циклов возвращают телу энергию, улучшают настроение и делают любое путешествие лёгким и приятным — даже на высоте облаков.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

На неделю, месяц — можно, а дольше не дают: как спортзалы управляют своими клиентами вчера в 23:26

Долгосрочные абонементы в фитнес-клубы уходят в прошлое. Почему гибкие условия становятся более выгодными как для клиентов, так и для бизнеса?

Читать полностью » Начала тренироваться, как советует Джулианна Мур — и теперь моё тело и мозг работают по-новому вчера в 22:26

Джулианна Мур раскрыла секрет тренировки для мозга: ходьба задом наперёд! Узнайте, как это упражнение помогает улучшить физическую форму и активировать мозг.

Читать полностью » Почему ямочки на ягодицах — не приговор, и как я их буквально вчера в 21:16

Ищете способ улучшить форму ягодиц и избавиться от ямочек? Узнайте, какие упражнения помогут вам добиться идеального результата.

Читать полностью » Мечтал стать гибким, но йога чуть не привела меня к больнице — вот что я поменял вчера в 20:27

Йога — полезная практика, но не для всех. Узнайте, кому стоит быть осторожным и как избежать травм при занятиях.

Читать полностью » Теперь всегда начинаю тренировку с этого вдоха — мой пресс стал плоским без скручиваний вчера в 19:50

Правильное дыхание и работа глубоких мышц способны преобразить тело без изнурительных тренировок — секрет плоского живота в осознанном движении.

Читать полностью » Пробежала всего неделю — а организм будто перезапустился: не ожидала такого эффекта вчера в 19:10

Вторая неделя бега приносит первые открытия: холод не страшен, мотивация растёт, а график — главное препятствие. Как всё успеть и не сбиться с ритма.

Читать полностью » Позанималась сразу после ужина — и вот что случилось с моим телом через 10 минут вчера в 18:50

Многие выбирают вечер для занятий спортом, но не всегда задумываются, как поздние тренировки влияют на тело. Рассказываем, как избежать ошибок и получить максимум пользы.

Читать полностью » Пришла на тренировку как обычно — через пять минут хотелось исчезнуть: вот что я сделала не так вчера в 18:10

Даже привычная тренировка может обернуться забавным фиаско, если забыть о мелочах. Как избежать неловкости и сохранить уверенность.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Хотел просто затормозить, но ручник почти разрушил машину: кошмар на дороге, о котором редко говорят
УрФО
В Челябинской области новые автомобили подешевели на 9,5% с начала 2025 года
Еда
Запекаю гуся с апельсинами — мясо тает во рту, а корочка золотистая без подгорания: теперь всегда делаю так
Питомцы
Хотели облегчить жизнь питомцу, а сделали хуже: правда о бритье пушистых пород
Культура и шоу-бизнес
Разрыв с Аврил Лавин шокировал фанатов: что скрывал её бывший все эти годы
Наука
Исследование Nature: нейтрино могут объяснить, почему после Большого взрыва осталась материя
Спорт и фитнес
Долгожданная энергия или пустая трата: что L-карнитин делает с вашим телом на самом деле
Авто и мото
Думал, лысые шины — это ерунда, а потом понял, чем рисковал каждый день
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet