Самолёт не упадёт, но это мешает: пилот объяснил, что происходит, когда вы не включаете режим полёта

Когда бортпроводники просят включить режим полёта, большинство пассажиров послушно делают это — но не всегда понимают, зачем. Кто-то считает это пережитком прошлого, а кто-то — мифом ради безопасности. Однако, как объяснил один из пилотов в своём обращении к пассажирам, режим полёта — не формальность, а мера для предотвращения реальных помех в кабине.

"Самолёт не упадёт, но нам это мешает"

Пилот развеял главный миф: если пассажир забудет включить режим полёта, самолёт не выйдет из строя и не потеряет управление. Современные системы связи надёжно защищены от посторонних сигналов. Но вот работе пилота это действительно мешает.

"Если вы забудете перевести телефон в режим полёта, это не конец света. Однако у него есть потенциал испортить работу наших гарнитур", — отметил пилот.

Во время рейса пилоты используют радиосвязь для общения с диспетчерами, техниками и службами аэропорта. И если несколько телефонов в салоне начинают искать мобильную сеть, они создают радиопомехи на тех же частотах, что и авиационные гарнитуры.

"На рейсе из 150 пассажиров достаточно трёх забытых телефонов — и мы уже слышим раздражающее гудение в наушниках", — добавил он.

Как возникают помехи

Когда смартфон не в режиме полёта, он продолжает искать мобильную сеть, периодически посылая сигналы, чтобы подключиться к ближайшей вышке. На земле это работает незаметно, но на высоте 10 километров телефон "прыгает" между десятками башен, создавая импульсы радиочастот, слышимые в наушниках пилотов.

Один пилот рассказал, что недавно во время руления в Сан-Франциско он столкнулся с этим на практике:

"Мы только что запустили двигатели и запросили разрешение на движение. Вдруг в моей гарнитуре началось раздражающее жужжание — кто-то забыл включить режим полёта".

Такие помехи мешают получать чёткие инструкции от диспетчера, особенно во время взлёта или посадки, когда требуется максимальная концентрация.

Почему включать режим полёта важно всегда

Даже если вы считаете, что "телефон не ловит сигнал", устройство всё равно активно ищет вышки, расходуя заряд и создавая радиоизлучение. Включение режима полёта решает сразу три задачи:

  1. Снижает риск радиопомех - помогает пилотам поддерживать чёткую связь.
  2. Сохраняет батарею - телефон не пытается подключаться к несуществующей сети.
  3. Защищает данные - отключение сети снижает вероятность случайных подключений или сбоев.

Кроме того, авиакомпании следуют нормам Международной организации гражданской авиации (ICAO), где прописано требование о минимизации радиопомех во время полёта.

А почему просто не создать "защиту от телефонов"?

Такой вопрос задают часто. Но на практике отфильтровать тысячи радиосигналов от сотен устройств в металлической кабине невозможно. Каждый телефон использует разную частоту и мощность, а самолёт — сложную систему антенн, радиостанций и навигационных датчиков. Любое искажение может привести к шумам, мешающим работе связи.

"Технологически это возможно, но экономически нецелесообразно. Проще и безопаснее попросить пассажиров включить режим полёта", — объяснил пилот.

А что если не включить режим?

Даже если вы не заботитесь о помехах, режим полёта полезен вам лично. На высоте 10 000 метров телефон не находит сети, а значит, всё время "ищет" сигнал — что приводит к быстрой разрядке батареи.

"Если не ради пилотов, включайте режим полёта ради себя — иначе к приземлению телефон будет мёртв", — пошутил один из пользователей.

Мифы и правда

Миф: режим полёта нужен только для старых самолётов.
Правда: современные борта тоже чувствительны к радиопомехам — технология не отменяет физику.

Миф: без режима полёта самолёт может упасть.
Правда: этого не произойдёт, но пилотам будет сложнее слышать диспетчеров.

Миф: авиакомпании требуют включать режим просто "для порядка".
Правда: это международное требование ICAO, а не формальность.

