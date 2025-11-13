Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Борт самолета
Борт самолета
© commons.wikimedia.org by Albert Domasin from Los Angeles, united states is licensed under CC BY 2.0
Главная / Туризм
Елена Кузнецова Опубликована сегодня в 15:41

Обычная поездка на самолёте закончитлась ожогом и простудой — просто забыла об этих вещах

Доктор Анита Патель: самые грязные места в самолёте — столики-трей

Вы устроились в кресле, пристегнули ремень, приготовились к полёту — кажется, всё под контролем. Но, как рассказала доктор Анита Патель, именно в этот момент многие пассажиры допускают ошибки, способные обернуться болезнями и ожогами.

Ошибка №1. Пренебрежение дезинфекцией

Первое, о чём предупреждает врач, — грязные поверхности на борту. Исследования показывают, что именно столики-трей чаще всего становятся рассадником бактерий и вирусов.

"Я никогда не сажусь в самолёт, не протерев столик антибактериальной салфеткой", — сказала врач скорой помощи Анита Патель.

Как показало исследование Travelmath, на этих столиках бактерий почти в два раза больше, чем на питьевых фонтанчиках в аэропорту. Особенно активно там "живут" вирусы простуды, гриппа и даже COVID-19, которые сохраняются на поверхностях от двух до семи дней.

Маленькие дети подвержены риску особенно сильно — они трогают всё подряд, а затем касаются лица или рта. Поэтому врач советует протирать не только столики, но и подлокотники, ремни безопасности, кнопки регулировки сидений и защёлку столика.

"Первые минуты после посадки — ключевые. Если вы не протираете поверхность сразу, вы упускаете возможность защитить себя", — пояснила Патель.

Быстрая дезинфекция не занимает много времени, зато значительно снижает риск подхватить кишечную инфекцию или вирус.

Ошибка №2. Игнорирование солнцезащиты

Вторая частая ошибка — забытый солнцезащитный крем. Многие не подозревают, что ультрафиолет на высоте усиливается в несколько раз.

"Солнечный свет, который кажется приятным за окном, на самом деле гораздо более вреден", — предупредила доктор Патель.

Окна самолётов не полностью блокируют UVB-лучи, способные вызывать преждевременное старение и рак кожи. Особенно важно нанести SPF, если место у окна.

Советы по защите от ультрафиолета

  1. Используйте крем с SPF не ниже 30.
  2. Надевайте лёгкую одежду с длинными рукавами.
  3. Опускайте шторку, если солнце светит прямо в лицо.
  4. Повторно наносите крем при длительных перелётах.

Эти простые шаги помогут избежать ожогов, даже если полёт проходит днём и длится всего пару часов.

Ошибка №3. Пренебрежение ремнём безопасности

Независимо от того, горит ли табло, пристёгиваться нужно всегда. Даже лёгкие турбулентности могут привести к травмам.

"Это кумулятивный эффект мелких мер предосторожности. Они вместе делают полёт безопаснее", — отметила врач.

По статистике, большинство травм на борту происходит именно тогда, когда ремень был отстёгнут без необходимости.

Сравнение: типичные ошибки и их последствия

Ошибка

Последствие

Альтернатива

Не протирать столик

Контакт с вирусами, кишечные инфекции

Использовать антибактериальные салфетки

Не наносить SPF

Солнечные ожоги, фотостарение

Крем с SPF 30+, закрытая одежда

Не пристёгиваться

Ушибы при турбулентности

Постоянно держать ремень застёгнутым

Советы шаг за шагом

  1. После посадки достаньте антибактериальные салфетки.
  2. Протрите всё, к чему прикасаетесь.
  3. Нанесите солнцезащитный крем, особенно сидя у окна.
  4. Пристегнитесь и не расстёгивайте ремень до конца полёта.
  5. Пейте воду, чтобы избежать обезвоживания.

А что если лететь коротким рейсом?

Даже при полётах до двух часов эти меры не лишние. Микробы и ультрафиолет не зависят от длительности маршрута. К тому же короткие перелёты часто проходят без сна и питания, что снижает защитные силы организма.

Плюсы и минусы самолётного комфорта

Плюсы

Минусы

Быстрое перемещение

Высокий уровень микробов

Удобные кресла

Повышенный ультрафиолет

Контроль безопасности

Ограниченное пространство

Бесплатная вода и питание

Риск пересушенного воздуха

FAQ

Какой дезинфицирующий спрей лучше взять?
Подойдут спиртовые салфетки или антисептические гели с содержанием спирта не менее 60%.

Можно ли использовать детские салфетки вместо антисептика?
Нет, они не убивают вирусы и бактерии, а лишь очищают поверхность.

Нужно ли наносить SPF ночью?
Если рейс ночной, крем можно пропустить, но днём — обязательно, даже в пасмурную погоду.

Мифы и правда

Миф: в самолёте безопасно, потому что всё дезинфицируют.
Правда: уборка между рейсами поверхностная, микробы остаются на столиках и ремнях.

Миф: солнце за стеклом неопасно.
Правда: UVB-лучи проходят через окна и повреждают кожу.

Миф: пристёгиваться нужно только при турбулентности.
Правда: непредсказанные воздушные ямы случаются в любой момент.

3 интересных факта

  • Воздух в салоне обновляется каждые 2-3 минуты — но микробы на поверхностях сохраняются дольше.
  • UV-излучение на высоте 10 км вдвое интенсивнее, чем на пляже.
  • Распространённая травма на борту — удар головой о багажную полку при внезапной турбулентности.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Для выезда за границу с животным требуется ветпаспорт и микрочип сегодня в 7:50
Кошка едет в отпуск – вот какой документ проверяют первым на границе

Планируете отпуск с любимцем? Практический гид по документам, транспорту, снаряжению и экстренным сценариям — чтобы дорога и отдых прошли спокойно.

Читать полностью » Архипелаг Раджа Ампат в Индонезии назван лучшим местом для снорклинга сегодня в 6:41
Погрузилась всего на метр – а передо мной открылся целый подводный мир! Лучшие места для снорклинга

Лучшие точки для снорклинга: от лёгких лагун для новичков до диких рифов для искателей впечатлений — практические советы по выбору, снаряжению и безопасности на воде.

Читать полностью » Гастрономический туризм признан одним из самых быстрорастущих направлений сегодня в 5:38
Этот путешествие изменило моё отношение к еде: гастротур, после которого не хочется фастфуда

Где искать настоящую еду в путешествии: семейные рецепты, уличные рынки и мастер-классы, которые превратят отпуск в настоящее гастрономическое открытие.

Читать полностью » Органайзеры и списки вещей помогают снизить стресс при сборах в путешествие сегодня в 4:35
Раньше паковал чемодан за неделю – теперь делаю по чек-листу, и всё проходит идеально!

Готовый чек-лист для отпуска: от документов до аптечки и бюджета — всё, чтобы поездка прошла без стресса, сэкономила деньги и подарила время для удовольствий.

Читать полностью » Эко-отели становятся всё более востребованными среди путешественников сегодня в 3:31
Бросил отели и туры всё включено – теперь отдыхаю так, что даже природа благодарит!

Как организовать экологичный отдых и не навредить природе: практические шаги, проверенные инструменты и список стран, где экотуризм работает на благо местных сообществ и экосистем.

Читать полностью » AirAsia анонсировала запуск рейсов в Москву — Тони Фернандес сегодня в 2:25
Бюджетные рейсы в Россию: что обещает AirAsia на 2025 год

AirAsia открывает новые горизонты для российских путешественников, предлагая доступные рейсы в Юго-Восточную Азию.

Читать полностью » Музейные карты дают скидки на посещение достопримечательностей — эксперты туризма сегодня в 1:15
Сделала одно простое действие перед покупкой билетов и сэкономила 30% на отпуске

Путеводитель по планированию отпуска: как выбрать билеты, где остановиться и что посмотреть, чтобы сделать путешествие комфортным и увлекательным.

Читать полностью » В Турции скидки до 66% на заезды до апреля 2026 года — PEGAS Touristik сегодня в 0:15
Успел забронировать заранее — и получил скидку 40%: сэкономить реально, если знать как

Еще не забронировали зимний отпуск? Узнайте, как сэкономить на туре и что важно учитывать при выборе отеля.

Читать полностью »

Новости
Питомцы
Кошки не связывают наказание с действием — специалисты
Культура и шоу-бизнес
Хилария и Алек Болдуин посещают семейного психолога для поддержания гармонии в браке — Uncut and Uncensored
Спорт и фитнес
Тренировки на подъёмах активируют до 85% мышц ног — учёные Университета Колорадо
Красота и здоровье
Мария Беляева: икота чаще возникает после переедания и переохлаждения
Садоводство
Совместная посадка огурцов и томатов создаёт конфликт микроклимата и снижает урожайность – Михаил Стрельцов
Дом
Сара Апарасио: избыточное средство для стирки и смягчитель полотенец только вредят ткани
Еда
Картофель в куриных котлетах повышает сочность блюда по данным кулинаров
Наука
Арктическая экспедиция совершила рекордные сорок погружений под ледяным покровом Северного океана — Сяося Хуан
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet