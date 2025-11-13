Обычная поездка на самолёте закончитлась ожогом и простудой — просто забыла об этих вещах

Вы устроились в кресле, пристегнули ремень, приготовились к полёту — кажется, всё под контролем. Но, как рассказала доктор Анита Патель, именно в этот момент многие пассажиры допускают ошибки, способные обернуться болезнями и ожогами.

Ошибка №1. Пренебрежение дезинфекцией

Первое, о чём предупреждает врач, — грязные поверхности на борту. Исследования показывают, что именно столики-трей чаще всего становятся рассадником бактерий и вирусов.

"Я никогда не сажусь в самолёт, не протерев столик антибактериальной салфеткой", — сказала врач скорой помощи Анита Патель.

Как показало исследование Travelmath, на этих столиках бактерий почти в два раза больше, чем на питьевых фонтанчиках в аэропорту. Особенно активно там "живут" вирусы простуды, гриппа и даже COVID-19, которые сохраняются на поверхностях от двух до семи дней.

Маленькие дети подвержены риску особенно сильно — они трогают всё подряд, а затем касаются лица или рта. Поэтому врач советует протирать не только столики, но и подлокотники, ремни безопасности, кнопки регулировки сидений и защёлку столика.

"Первые минуты после посадки — ключевые. Если вы не протираете поверхность сразу, вы упускаете возможность защитить себя", — пояснила Патель.

Быстрая дезинфекция не занимает много времени, зато значительно снижает риск подхватить кишечную инфекцию или вирус.

Ошибка №2. Игнорирование солнцезащиты

Вторая частая ошибка — забытый солнцезащитный крем. Многие не подозревают, что ультрафиолет на высоте усиливается в несколько раз.

"Солнечный свет, который кажется приятным за окном, на самом деле гораздо более вреден", — предупредила доктор Патель.

Окна самолётов не полностью блокируют UVB-лучи, способные вызывать преждевременное старение и рак кожи. Особенно важно нанести SPF, если место у окна.

Советы по защите от ультрафиолета

Используйте крем с SPF не ниже 30. Надевайте лёгкую одежду с длинными рукавами. Опускайте шторку, если солнце светит прямо в лицо. Повторно наносите крем при длительных перелётах.

Эти простые шаги помогут избежать ожогов, даже если полёт проходит днём и длится всего пару часов.

Ошибка №3. Пренебрежение ремнём безопасности

Независимо от того, горит ли табло, пристёгиваться нужно всегда. Даже лёгкие турбулентности могут привести к травмам.

"Это кумулятивный эффект мелких мер предосторожности. Они вместе делают полёт безопаснее", — отметила врач.

По статистике, большинство травм на борту происходит именно тогда, когда ремень был отстёгнут без необходимости.

Сравнение: типичные ошибки и их последствия

Ошибка Последствие Альтернатива Не протирать столик Контакт с вирусами, кишечные инфекции Использовать антибактериальные салфетки Не наносить SPF Солнечные ожоги, фотостарение Крем с SPF 30+, закрытая одежда Не пристёгиваться Ушибы при турбулентности Постоянно держать ремень застёгнутым

Советы шаг за шагом

После посадки достаньте антибактериальные салфетки. Протрите всё, к чему прикасаетесь. Нанесите солнцезащитный крем, особенно сидя у окна. Пристегнитесь и не расстёгивайте ремень до конца полёта. Пейте воду, чтобы избежать обезвоживания.

А что если лететь коротким рейсом?

Даже при полётах до двух часов эти меры не лишние. Микробы и ультрафиолет не зависят от длительности маршрута. К тому же короткие перелёты часто проходят без сна и питания, что снижает защитные силы организма.

Плюсы и минусы самолётного комфорта

Плюсы Минусы Быстрое перемещение Высокий уровень микробов Удобные кресла Повышенный ультрафиолет Контроль безопасности Ограниченное пространство Бесплатная вода и питание Риск пересушенного воздуха

FAQ

Какой дезинфицирующий спрей лучше взять?

Подойдут спиртовые салфетки или антисептические гели с содержанием спирта не менее 60%.

Можно ли использовать детские салфетки вместо антисептика?

Нет, они не убивают вирусы и бактерии, а лишь очищают поверхность.

Нужно ли наносить SPF ночью?

Если рейс ночной, крем можно пропустить, но днём — обязательно, даже в пасмурную погоду.

Мифы и правда

Миф: в самолёте безопасно, потому что всё дезинфицируют.

Правда: уборка между рейсами поверхностная, микробы остаются на столиках и ремнях.

Миф: солнце за стеклом неопасно.

Правда: UVB-лучи проходят через окна и повреждают кожу.

Миф: пристёгиваться нужно только при турбулентности.

Правда: непредсказанные воздушные ямы случаются в любой момент.

3 интересных факта