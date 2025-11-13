Обычная поездка на самолёте закончитлась ожогом и простудой — просто забыла об этих вещах
Вы устроились в кресле, пристегнули ремень, приготовились к полёту — кажется, всё под контролем. Но, как рассказала доктор Анита Патель, именно в этот момент многие пассажиры допускают ошибки, способные обернуться болезнями и ожогами.
Ошибка №1. Пренебрежение дезинфекцией
Первое, о чём предупреждает врач, — грязные поверхности на борту. Исследования показывают, что именно столики-трей чаще всего становятся рассадником бактерий и вирусов.
"Я никогда не сажусь в самолёт, не протерев столик антибактериальной салфеткой", — сказала врач скорой помощи Анита Патель.
Как показало исследование Travelmath, на этих столиках бактерий почти в два раза больше, чем на питьевых фонтанчиках в аэропорту. Особенно активно там "живут" вирусы простуды, гриппа и даже COVID-19, которые сохраняются на поверхностях от двух до семи дней.
Маленькие дети подвержены риску особенно сильно — они трогают всё подряд, а затем касаются лица или рта. Поэтому врач советует протирать не только столики, но и подлокотники, ремни безопасности, кнопки регулировки сидений и защёлку столика.
"Первые минуты после посадки — ключевые. Если вы не протираете поверхность сразу, вы упускаете возможность защитить себя", — пояснила Патель.
Быстрая дезинфекция не занимает много времени, зато значительно снижает риск подхватить кишечную инфекцию или вирус.
Ошибка №2. Игнорирование солнцезащиты
Вторая частая ошибка — забытый солнцезащитный крем. Многие не подозревают, что ультрафиолет на высоте усиливается в несколько раз.
"Солнечный свет, который кажется приятным за окном, на самом деле гораздо более вреден", — предупредила доктор Патель.
Окна самолётов не полностью блокируют UVB-лучи, способные вызывать преждевременное старение и рак кожи. Особенно важно нанести SPF, если место у окна.
Советы по защите от ультрафиолета
- Используйте крем с SPF не ниже 30.
- Надевайте лёгкую одежду с длинными рукавами.
- Опускайте шторку, если солнце светит прямо в лицо.
- Повторно наносите крем при длительных перелётах.
Эти простые шаги помогут избежать ожогов, даже если полёт проходит днём и длится всего пару часов.
Ошибка №3. Пренебрежение ремнём безопасности
Независимо от того, горит ли табло, пристёгиваться нужно всегда. Даже лёгкие турбулентности могут привести к травмам.
"Это кумулятивный эффект мелких мер предосторожности. Они вместе делают полёт безопаснее", — отметила врач.
По статистике, большинство травм на борту происходит именно тогда, когда ремень был отстёгнут без необходимости.
Сравнение: типичные ошибки и их последствия
|
Ошибка
|
Последствие
|
Альтернатива
|
Не протирать столик
|
Контакт с вирусами, кишечные инфекции
|
Использовать антибактериальные салфетки
|
Не наносить SPF
|
Солнечные ожоги, фотостарение
|
Крем с SPF 30+, закрытая одежда
|
Не пристёгиваться
|
Ушибы при турбулентности
|
Постоянно держать ремень застёгнутым
Советы шаг за шагом
- После посадки достаньте антибактериальные салфетки.
- Протрите всё, к чему прикасаетесь.
- Нанесите солнцезащитный крем, особенно сидя у окна.
- Пристегнитесь и не расстёгивайте ремень до конца полёта.
- Пейте воду, чтобы избежать обезвоживания.
А что если лететь коротким рейсом?
Даже при полётах до двух часов эти меры не лишние. Микробы и ультрафиолет не зависят от длительности маршрута. К тому же короткие перелёты часто проходят без сна и питания, что снижает защитные силы организма.
Плюсы и минусы самолётного комфорта
|
Плюсы
|
Минусы
|
Быстрое перемещение
|
Высокий уровень микробов
|
Удобные кресла
|
Повышенный ультрафиолет
|
Контроль безопасности
|
Ограниченное пространство
|
Бесплатная вода и питание
|
Риск пересушенного воздуха
FAQ
Какой дезинфицирующий спрей лучше взять?
Подойдут спиртовые салфетки или антисептические гели с содержанием спирта не менее 60%.
Можно ли использовать детские салфетки вместо антисептика?
Нет, они не убивают вирусы и бактерии, а лишь очищают поверхность.
Нужно ли наносить SPF ночью?
Если рейс ночной, крем можно пропустить, но днём — обязательно, даже в пасмурную погоду.
Мифы и правда
Миф: в самолёте безопасно, потому что всё дезинфицируют.
Правда: уборка между рейсами поверхностная, микробы остаются на столиках и ремнях.
Миф: солнце за стеклом неопасно.
Правда: UVB-лучи проходят через окна и повреждают кожу.
Миф: пристёгиваться нужно только при турбулентности.
Правда: непредсказанные воздушные ямы случаются в любой момент.
3 интересных факта
- Воздух в салоне обновляется каждые 2-3 минуты — но микробы на поверхностях сохраняются дольше.
- UV-излучение на высоте 10 км вдвое интенсивнее, чем на пляже.
- Распространённая травма на борту — удар головой о багажную полку при внезапной турбулентности.
