Авиакомпания S7 добавила в свой флот три 20-летних Airbus A321, взятых в операционный лизинг у ГТЛК. Эти самолеты, ранее использовавшиеся авиакомпанией "Ямал", будут задействованы на новых линиях летом для расширения маршрутной сети, возможно, включая туристические направления, такие как Хайнань.
После повышения лизинговой ставки на 30% из-за санкций и перезаключения контрактов, авиапарк S7 пополнился впервые с 2022 года. Полученные самолеты пройдут техническое обслуживание и будут перекрашены в новую ливрею, сообщает Tourdom.Ru.
Фото: commons.wikimedia.org/Alesseus (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)
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