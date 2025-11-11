Всё по правилам, но на табло — “мест нет”: как авиакомпании играют с пассажирами
Представьте: вы приходите на регистрацию, у вас в руках оплаченный билет, всё по правилам — но на табло внезапно всплывает неприятная фраза: "мест нет". Следующий рейс через сутки, ночь — в незнакомом городе, а утром важное совещание. Шок, раздражение, паника. Так выглядит овербукинг — практика, когда авиакомпания продаёт билетов больше, чем мест в самолёте, рассчитывая, что кто-то не приедет.
Почему авиакомпании продолжают продавать "лишние" билеты
Овербукинг — не ошибка, а экономическая стратегия. Перевозчики используют математические модели, чтобы предсказать процент "неявок" пассажиров, и стараются заполнить самолёт на 100 %. Иногда прогноз не срабатывает — и тогда начинаются проблемы у тех, кто оказался последним в очереди на посадку.
Но, как показывает статистика, судебные споры по таким случаям в России единичны.
- S7 - 4 проигранных дела,
- "Победа" - 3,
- "Аэрофлот" - 1,
- "Уральские авиалинии" - 0.
Транспортная прокуратура фиксирует лишь около десятка штрафов в год. Это мизерный показатель, учитывая масштабы пассажиропотока.
"Большинство пострадавших просто покупают новый билет за свой счёт — судиться долго, дорого и нервно", — отмечают эксперты.
Как сделать овербукинг выгодным
Авиаэксперт и редактор телепрограммы FlightTV Валерий Чусов уверен: овербукинг может быть не наказанием, а возможностью. Главное — правильно организовать компенсации.
"Овербукинг нужно разрешить, но государство должно сделать его выгодным для пассажиров не меньше, чем для авиакомпаний. Для этого есть проверенная временем схема — обязательный поиск добровольцев и заранее определённая сумма компенсации", — объяснил Чусов.
В Евросоюзе с 2004 года такая система уже работает:
- компенсация составляет от 250 до 600 евро;
- добровольцев ищут ещё на регистрации;
- иногда им предлагают питание, отель и билет бизнес-класса на следующий рейс.
Эта модель решает конфликт заранее — никто не спорит у стойки, и авиакомпания сохраняет репутацию.
Что с российскими правилами
В российском Воздушном кодексе понятие "овербукинг" официально отсутствует. В статье 103 говорится, что авиакомпания обязана перевезти пассажира именно на том рейсе, который указан в билете. Формально это трактуется как запрет овербукинга.
Однако, по словам эксперта, у перевозчиков остаётся способ соблюсти закон и при этом не нарушить интересы клиента — пересадить его в более высокий класс обслуживания.
"Это решение допустимо, но у лоукостеров нет "Комфорта” и "Бизнеса”, поэтому применить схему в бюджетных авиалиниях невозможно", — поясняет Чусов.
Европейская модель: шаги, которые стоит перенять
- Добровольный отказ от полёта. Пассажира просят уступить место, предлагая ощутимую компенсацию.
- Прозрачные правила. Размер выплат фиксируется законом и не зависит от настроения перевозчика.
- Минимум бюрократии. Компенсация выплачивается сразу — без суда и жалоб.
- Гарантированный комфорт. Пассажиру предоставляют питание, гостиницу и место на следующем рейсе.
"Если ввести чёткие стандарты, то конфликтов станет меньше, а пассажиры начнут воспринимать овербукинг как возможность, а не стресс", — считает Чусов.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
- Ошибка: отказаться от компенсации и купить новый билет.
Последствие: потеря денег и моральное истощение.
Альтернатива: настаивайте на пересадке или компенсации — даже без суда.
- Ошибка: спорить у стойки регистрации.
Последствие: конфликт, возможное вмешательство службы безопасности.
Альтернатива: сохраняйте спокойствие, фиксируйте факт отказа на видео и обращайтесь письменно.
- Ошибка: не читать условия перевозки.
Последствие: пропуск своих прав.
Альтернатива: заранее уточняйте правила возврата и компенсации на сайте авиакомпании.
Частые вопросы
Что делать, если меня сняли с рейса из-за овербукинга?
Требуйте письменное подтверждение отказа и обращайтесь к представителю авиакомпании за пересадкой или компенсацией.
Можно ли подать в суд на перевозчика?
Да, но это долго. Лучше решать вопрос на месте и фиксировать все документы и переписку.
А если у меня срочная командировка?
Попросите пересадку на рейс другой авиакомпании или в бизнес-класс текущего рейса.
Исторический контекст
Понятие "овербукинг" появилось в США ещё в 1950-е, когда авиаперевозчики начали оптимизировать заполняемость рейсов. После череды скандалов в 1970-х американские власти ввели компенсации, а ЕС закрепил аналогичные нормы в 2004 году. С тех пор число конфликтов сократилось в разы.
Овербукинг — не всегда зло. При прозрачных правилах он может стать выгодным компромиссом: авиакомпании экономят, пассажиры получают деньги, комфорт и выбор.
