Всё по правилам, но на табло — “мест нет”: как авиакомпании играют с пассажирами

Представьте: вы приходите на регистрацию, у вас в руках оплаченный билет, всё по правилам — но на табло внезапно всплывает неприятная фраза: "мест нет". Следующий рейс через сутки, ночь — в незнакомом городе, а утром важное совещание. Шок, раздражение, паника. Так выглядит овербукинг — практика, когда авиакомпания продаёт билетов больше, чем мест в самолёте, рассчитывая, что кто-то не приедет.

Почему авиакомпании продолжают продавать "лишние" билеты

Овербукинг — не ошибка, а экономическая стратегия. Перевозчики используют математические модели, чтобы предсказать процент "неявок" пассажиров, и стараются заполнить самолёт на 100 %. Иногда прогноз не срабатывает — и тогда начинаются проблемы у тех, кто оказался последним в очереди на посадку.

Но, как показывает статистика, судебные споры по таким случаям в России единичны.

S7 - 4 проигранных дела,

- 4 проигранных дела, "Победа" - 3,

- 3, "Аэрофлот" - 1,

- 1, "Уральские авиалинии" - 0.

Транспортная прокуратура фиксирует лишь около десятка штрафов в год. Это мизерный показатель, учитывая масштабы пассажиропотока.

"Большинство пострадавших просто покупают новый билет за свой счёт — судиться долго, дорого и нервно", — отмечают эксперты.

Как сделать овербукинг выгодным

Авиаэксперт и редактор телепрограммы FlightTV Валерий Чусов уверен: овербукинг может быть не наказанием, а возможностью. Главное — правильно организовать компенсации.

"Овербукинг нужно разрешить, но государство должно сделать его выгодным для пассажиров не меньше, чем для авиакомпаний. Для этого есть проверенная временем схема — обязательный поиск добровольцев и заранее определённая сумма компенсации", — объяснил Чусов.

В Евросоюзе с 2004 года такая система уже работает:

компенсация составляет от 250 до 600 евро;

добровольцев ищут ещё на регистрации;

иногда им предлагают питание, отель и билет бизнес-класса на следующий рейс.

Эта модель решает конфликт заранее — никто не спорит у стойки, и авиакомпания сохраняет репутацию.

Что с российскими правилами

В российском Воздушном кодексе понятие "овербукинг" официально отсутствует. В статье 103 говорится, что авиакомпания обязана перевезти пассажира именно на том рейсе, который указан в билете. Формально это трактуется как запрет овербукинга.

Однако, по словам эксперта, у перевозчиков остаётся способ соблюсти закон и при этом не нарушить интересы клиента — пересадить его в более высокий класс обслуживания.

"Это решение допустимо, но у лоукостеров нет "Комфорта” и "Бизнеса”, поэтому применить схему в бюджетных авиалиниях невозможно", — поясняет Чусов.

Европейская модель: шаги, которые стоит перенять

Добровольный отказ от полёта. Пассажира просят уступить место, предлагая ощутимую компенсацию. Прозрачные правила. Размер выплат фиксируется законом и не зависит от настроения перевозчика. Минимум бюрократии. Компенсация выплачивается сразу — без суда и жалоб. Гарантированный комфорт. Пассажиру предоставляют питание, гостиницу и место на следующем рейсе.

"Если ввести чёткие стандарты, то конфликтов станет меньше, а пассажиры начнут воспринимать овербукинг как возможность, а не стресс", — считает Чусов.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: отказаться от компенсации и купить новый билет.

Последствие: потеря денег и моральное истощение.

Альтернатива: настаивайте на пересадке или компенсации — даже без суда.

Ошибка: спорить у стойки регистрации.

Последствие: конфликт, возможное вмешательство службы безопасности.

Альтернатива: сохраняйте спокойствие, фиксируйте факт отказа на видео и обращайтесь письменно.

Ошибка: не читать условия перевозки.

Последствие: пропуск своих прав.

Альтернатива: заранее уточняйте правила возврата и компенсации на сайте авиакомпании.

Частые вопросы

Что делать, если меня сняли с рейса из-за овербукинга?

Требуйте письменное подтверждение отказа и обращайтесь к представителю авиакомпании за пересадкой или компенсацией.

Можно ли подать в суд на перевозчика?

Да, но это долго. Лучше решать вопрос на месте и фиксировать все документы и переписку.

А если у меня срочная командировка?

Попросите пересадку на рейс другой авиакомпании или в бизнес-класс текущего рейса.

Исторический контекст

Понятие "овербукинг" появилось в США ещё в 1950-е, когда авиаперевозчики начали оптимизировать заполняемость рейсов. После череды скандалов в 1970-х американские власти ввели компенсации, а ЕС закрепил аналогичные нормы в 2004 году. С тех пор число конфликтов сократилось в разы.

Овербукинг — не всегда зло. При прозрачных правилах он может стать выгодным компромиссом: авиакомпании экономят, пассажиры получают деньги, комфорт и выбор.