Запаска может стать ненужной: безвоздушные шины уже умеют переживать проколы

На стройке, в карьере или на складе обычная шина живёт недолго. Арматура, гвозди, осколки бетона — и колесо уже просит замену, хотя ещё утром выглядело нормально. Поэтому безвоздушные шины давно перестали быть диковинкой для спецтехники: там, где прокол случается не "если", а "когда", лишняя камера только мешает. Но у этой схемы есть и обратная сторона. Колесо становится жёстче, тяжелее и заметно грубее на ходу, а это уже совсем другая история.

"Безвоздушная шина снимает одну из самых частых дорожных проблем — прокол. Для спецтехники это особенно важно, потому что простой из-за колеса там стоит дорого и времени, и денег. Но у такой конструкции есть жёсткий предел по комфорту и массе, поэтому на обычных машинах она пока не вытеснила пневматику. Тут всё упирается не в идею, а в баланс характеристик. Материал должен держать нагрузку и не превращать поездку в тряску". автоэксперт Иван Рогов

Как устроена безвоздушная шина

У обычного колеса внутри воздух, у безвоздушного — упругая структура. Чаще всего это полиуретан или термопластичная смола, которые держат форму без давления. У Michelin Tweel нагрузку несут полиуретановые спицы, связанные с протектором и ступицей. У Bridgestone AirFree каркас сделан из термопластичной смолы, а сверху стоит резиновый протектор.

У Toyo noair схема похожая: внутри не камера, а ячеистая конструкция. Принцип один и тот же — колесо держится за счёт материала, а не за счёт воздуха. Это и даёт главный плюс: такую шину не пробьёт гвоздь и не разрежет осколок. На стройке или в карьере это снимает вечную возню с подкачкой и внеплановой заменой.

Есть и более грубый вариант, который используют в России. Обычную покрышку снимают с диска, очищают и в вакууме заливают полиуретаном под давлением. После полимеризации она становится монолитной и почти не боится повреждений. Но за это приходится платить весом и жёсткостью.

Где её уже используют

Полного перехода на безвоздушные шины пока нет, но ниша у них уже есть. Bridgestone начал применять AirFree на низкоскоростных электромобилях в Японии. Речь идёт о гольф-карах и общественном транспорте в горных районах, где простота обслуживания важнее всего.

Michelin Tweel несколько лет стоит на садовой технике John Deere. Компания Michelin параллельно работает над UPTIS для легковых автомобилей. Прототип должен убрать риск проколов и снизить нагрузку на экологию. Toyo noair поставили на транспорт для персонала на выставке "Экспо-2025" в Осаке.

Kumho тоже двигается в этом направлении. Там делают шины для роботов доставки и автономных платформ, которые умеют подниматься по лестницам. Для такой техники важнее предсказуемость и живучесть, чем мягкость хода. Поэтому безвоздушная схема там смотрится куда естественнее, чем на обычной машине.

Проверено экспертом: инженер-консультант по безопасности и техническому аудиту транспортных средств Иван Рогов

Почему массового перехода пока нет

Первая проблема — жёсткость. Сотовая конструкция хорошо держит нагрузку, но хуже гасит удары. На ямах и кочках это сразу чувствует подвеска, а за ней и кузов. Для легковой машины такой характер хода подходит далеко не всем.

Вторая проблема — вес. Каркас из полимера тяжелее воздуха, и это бьёт по неподрессоренным массам. Машина начинает хуже реагировать на неровности, а управляемость становится менее собранной. Третья проблема — скорость: пока такие шины проверяют в основном на тихоходной технике.

Есть и вопрос цены. Делать сотовые полимерные конструкции дороже, чем выпускать обычные шины привычным способом. Пока технология не стала массовой, удешевления ждать не приходится. Поэтому безвоздушные колёса остаются решением для узких задач, а не для всех подряд.

Полиуретан, соты и компромисс

Смысл этой технологии понятен даже без технического диплома. Воздух дешёвый и простой, но он не защищает от прокола. Полиуретан и ячеистая структура защищают, зато добавляют веса и жёсткости. Инженеры просто меняют один набор проблем на другой.

У Kumho, к примеру, шину BON сделали по мотивам диаграммы Вороного. Такая структура встречается в природе, в том числе в крыльях насекомых. За счёт этого удаётся снизить массу и выровнять жёсткость по площади. Но и тут речь пока идёт о разработке, а не о массовом рынке.

Если коротко, безвоздушные шины уже работают там, где прокол ломает весь рабочий график. Для стройки, склада, сада или роботизированной платформы это логично. Для обычного легкового автомобиля с трассой, ямами и скоростями всё куда сложнее.

"Для тяжёлой техники безвоздушная схема уже выглядит разумно, потому что там ценят стойкость к проколам и простой уход. Но для легковых машин сразу упираемся в другой набор требований: тишина, плавность хода, масса, скорость. Пока материал не даст нужный баланс, рынок не пойдёт туда массово. Поэтому сейчас это рабочее решение для отдельных задач, а не замена всем шинам подряд". аналитик надёжности транспорта и эксплуатационных характеристик Дмитрий Сафронов

Ответы на популярные вопросы

Можно ли проколоть безвоздушную шину?

Обычным гвоздём или осколком — нет, потому что внутри нет воздуха. Но ресурс и поведение на неровной дороге всё равно зависят от конструкции и материала.

Почему такие шины не ставят на все легковые машины?

Из-за жёсткости, веса, цены и ограничений по скорости. Для обычной машины комфорт и управляемость пока важнее, чем полная защита от проколов.

Где они полезнее всего?

На спецтехнике, садовых машинах, тихоходном транспорте и роботизированных платформах. Там простота и стойкость к повреждениям важнее мягкости.

Есть ли у технологии будущее?

Да, но не в формате быстрой замены всех пневматических шин. Сначала такие колёса будут закрепляться в нишевых сегментах, где их слабые места не так заметны.

Проверено экспертом: аналитик надёжности транспорта и эксплуатационных характеристик Дмитрий Сафронов

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