Больная девушка в маске
© Designed by Freepik by freepik is licensed under publik domain
Марина Егорова Опубликована сегодня в 10:09

Всё шло к заражению: вирус рядом, тесный контакт — но развязка оказалась неожиданной

Эксперимент не зафиксировал передачу гриппа при тесном контакте — PLOS Pathogens

Эксперимент, проведённый американскими учёными, дал неожиданный результат и заставил по-новому взглянуть на распространение гриппа. Даже при тесном и продолжительном контакте вирус не передался от заболевших к здоровым людям. Ключевую роль сыграли факторы, на которые редко обращают внимание в быту. Об этом сообщает научный журнал PLOS Pathogens.

Необычный формат исследования и неожиданный итог

Учёные из Школы общественного здравоохранения и инженерии Мэрилендского университета в Колледж-Парке совместно с Медицинской школой в Балтиморе решили изучить передачу гриппа в максимально приближённых к реальности условиях. Подобный эксперимент с больными гриппом позволил проверить, как вирус ведёт себя вне лабораторий. В исследовании участвовали студенты с подтверждённым диагнозом и здоровые добровольцы среднего возраста. Их разместили вместе на одном изолированном этаже отеля, где они проводили много времени в одном помещении. Несмотря на постоянное общение и совместные занятия, ни один из здоровых участников не заболел.

"В это время года кажется, что все подхватывают вирус гриппа. И всё же наше исследование не выявило случаев передачи вируса. Что это говорит о том, как распространяется грипп и как остановить вспышки?", — сказал профессор кафедры глобального, экологического и профессионального здравоохранения Дональд Милтон из Бостонского университета.

Как грипп передаётся по воздуху в реальной жизни

Работа стала первым контролируемым клиническим испытанием, в котором анализировалась воздушно-капельная передача гриппа между людьми, заразившимися естественным путём. Ранее подобные исследования проводились в лабораторных условиях и не отражали повседневные сценарии общения. Команда Милтона сделала ставку на обычные социальные контакты, характерные для офисов, общежитий и других закрытых пространств.

"Наши данные указывают на ключевые факторы, повышающие вероятность передачи гриппа, и один из них — кашель", — отметил научный сотрудник и соавтор исследования Цзяньюй Лай.

Хотя у инфицированных студентов был высокий уровень вируса в носовых пазухах, кашель возникал редко. Это резко снижало объём вирусных частиц, попадающих в окружающий воздух, и, как следствие, уменьшало риск заражения окружающих.

Вентиляция как фактор защиты

Отдельное внимание исследователи уделили циркуляции воздуха. Помещение постоянно проветривалось, а воздух активно перемешивался с помощью оборудования, что не позволяло вирусу накапливаться. Такой подход перекликается с рекомендациями, где проветривание и минимизация контактов рассматриваются как базовые меры профилактики в сезон ОРВИ и гриппа.

"Ещё один важный фактор — вентиляция и циркуляция воздуха. Воздух в помещении постоянно обновлялся, поэтому концентрация вируса оставалась минимальной", — пояснил Цзяньюй Лай.

Дополнительную роль сыграл возраст добровольцев. Люди среднего возраста, по наблюдениям исследователей, менее восприимчивы к гриппу, чем молодые, что также снижает вероятность передачи инфекции.

Что это значит для профилактики гриппа

Милтон подчёркивает, что для пересмотра международных рекомендаций по инфекционному контролю нужны дополнительные данные. Однако уже сейчас результаты эксперимента дают практические ориентиры. Самыми рискованными остаются плохо проветриваемые помещения с большим количеством людей и застоявшимся воздухом.

"Наши результаты показывают, что портативные очистители воздуха могут быть очень полезны. А при тесном контакте с человеком, который кашляет, наиболее надёжной защитой остаётся маска", — сказал Дональд Милтон.

В условиях тяжёлого сезона гриппа эти выводы приобретают особую значимость. Ежегодно вирусом заражаются сотни миллионов людей по всему миру, и простые меры — вентиляция, контроль симптомов и разумная дистанция — могут существенно снизить риск распространения инфекции даже при близком контакте.

Автор Марина Егорова
Марина Егорова — врач-терапевт (НГМУ) с 8-летним стажем. Эксперт по доказательной медицине, профилактике вирусных и сердечно-сосудистых заболеваний.

