© commons.wikimedia.org by byeangel from Tsingtao, China is licensed under CC BY-SA 2.0
Главная / Туризм
Андрей Волков Опубликована сегодня в 13:31

Прямой перелёт Москва — Бангкок: бюджетный отдых в Азии теперь стал реальностью

Тони Фернандес: AirAsia откроет прямые рейсы Москва — Бангкок через полгода

Через полгода крупнейший азиатский лоукостер AirAsia откроет прямое авиасообщение между Бангкоком и Москвой. Новость озвучил председатель правления авиакомпании Тони Фернандес на туристическом форуме Tourise в Эр-Рияде. Для многих путешественников это событие станет знаковым — ведь речь идёт не просто о новом маршруте, а о появлении долгожданного бюджетного моста между Россией и Юго-Восточной Азией.

"Я знаю, что могу создать спрос на поездки в Россию, а также спрос на поездки россиян в нашу часть мира", — сказал председатель правления Тони Фернандес.

Новое направление и его значение

Появление прямых рейсов от AirAsia открывает новые возможности для российских туристов, предпочитающих путешествовать по Юго-Восточной Азии — в Таиланд, Малайзию, Индонезию и на Филиппины. Для жителей региона, наоборот, это удобный способ впервые открыть Россию как туристическое направление.

Фернандес подчеркнул, что самолёты для нового маршрута уже выделены, а ключевым этапом сейчас остаётся согласование страховых и операционных деталей. По сути, запуск рейсов — это вопрос времени.

Как подготовиться к перелёту: советы путешественникам

  1. Бронируйте заранее - лоукостеры часто предлагают самые выгодные билеты за 2-3 месяца до вылета.
  2. Следите за промоакциями на официальном сайте AirAsia и в приложении.
  3. Учтите ограничения багажа - в базовом тарифе может быть только ручная кладь.
  4. Покупайте страховку и проверяйте визовые требования для Таиланда или стран пересадки.
  5. Рассмотрите комбинированные маршруты: Москва — Бангкок — Куала-Лумпур — Бали.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Покупка билета без багажа.
    Последствие: Высокие доплаты на стойке регистрации.
    Альтернатива: Сразу выбрать тариф с 20 кг багажа на сайте.
  • Ошибка: Пропуск акций и Flash Sale.
    Последствие: Переплата до 40%.
    Альтернатива: Подписка на рассылку AirAsia SuperApp.
  • Ошибка: Игнорирование правил пересадки.
    Последствие: Потеря билета при смене терминала.
    Альтернатива: Использовать прямые маршруты или комбинированные билеты через AirAsia Connect.

А что если спрос вырастет?

Если направление Москва — Бангкок окажется успешным, AirAsia может расширить присутствие в России, запустив рейсы в Санкт-Петербург, Владивосток или Новосибирск. Это позволит укрепить туристический обмен между странами, а также повысить привлекательность азиатских курортов для россиян.

Для России же появление крупного азиатского перевозчика на рынке может стать стимулом для развития лоукост-сегмента и снижения цен на дальние перелёты.

Плюсы и минусы нового маршрута

Плюсы

Минусы

Прямое сообщение с Бангкоком

Возможные ограничения по багажу

Низкая стоимость билетов

Платные опции на борту

Рост туристического потока

Возможные сложности со страховками

Новые возможности для бизнеса

Ограниченное число рейсов на старте

FAQ

Как выбрать билет на AirAsia?
Выбирайте тариф с багажом и возможностью обмена. Проверяйте расписание в приложении, чтобы избежать ночных пересадок.

Что лучше: лететь AirAsia или национальными перевозчиками?
Если приоритет — цена, AirAsia вне конкуренции. Но если важен комфорт, питание и гибкость, стоит рассмотреть Thai Airways или Singapore Airlines.

Мифы и правда

  • Миф: Лоукостеры экономят на безопасности.
    Правда: AirAsia сертифицирована Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA) и соблюдает все стандарты безопасности.
  • Миф: Бюджетные авиалинии не летают на дальние расстояния.
    Правда: AirAsia X успешно выполняет дальние рейсы до 12 часов.
  • Миф: Лоукостер — значит всегда неудобно.
    Правда: За дополнительную плату можно выбрать комфортные места и питание.

Исторический контекст

За два десятилетия существования AirAsia превратилась из убыточной региональной авиакомпании в крупнейшего бюджетного перевозчика Азии, перевезшего более 650 миллионов пассажиров. Малайзийская бюджетная авиакомпания AirAsia совершает местные и международные перелёты по более чем 400 направлениям в 25 странах.

