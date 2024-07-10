Авиаперевозчик из Франции Air France допустил техническую оплошность, случайно разместив в продаже авиабилеты на прямые рейсы, соединяющие Париж и Москву. Об этом инциденте сообщили представители пресс-службы компании.
Официальные лица Air France пояснили, что в настоящее время воздушное сообщение между Парижем и Москвой приостановлено. Они также отметили, что возникшая проблема с временным отображением рейсов на сайте компании уже устранена.
Предшествующим днем на официальном портале авиакомпании появилась возможность приобрести билеты на июнь 2025 года. Пользователи могли пройти все этапы бронирования, включая оплату. Стоимость стандартного билета в одну сторону с учетом багажа составляла около 280 евро на одного пассажира.
Стоит напомнить, что в феврале 2022 года, в связи с началом военной операции на территории Украины, европейские авиакомпании прекратили выполнять рейсы в Российскую Федерацию. В тот же период Евросоюз ввел запрет на полеты российских воздушных судов над своей территорией. В ответ на эти действия Россия запретила полеты над своей территорией самолетам из 36 стран, включая государства Европейского Союза и Канаду.
Фото: From Wikimedia Commons/ Aero Icarus (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)
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